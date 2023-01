Nella ventesima giornata, la squadra di Gotti sarà protagonista dell'anticipo in casa del Bologna mentre i ragazzi di Mourinho sono attesi dal Napoli.20:01

Dybala ispira: El Shaarawy allo scadere del primo tempo e Abraham ad inizio ripresa permettono ai giallorossi di espugnare il Picco e continuare la marcia di risalita in zona Champions. Liguri spuntati e mai pericolosi.20:06

SOSTITUZIONE ROMA. Scampoli per Camara, esce Cristante.19:55

SOSTITUZIONE ROMA. Fuori Abraham, presenza per Solbakken.19:55

AMMONITO Celik per proteste.19:51

Da corner, Maldini devia di schiena, nessun problema per Rui Patricio.19:49

Cross tagliato di Joao Moutinho, Zalewski si rifugia in angolo.19:48

SOSTITUZIONE ROMA. Staffetta in attacco tra Dybala e Belotti.19:47

Giallorossi in gestione, i liguri non riescono a creare pericoli.19:46

Abraham in verticale per Dybala, Dragowski arriva prima.19:43

SOSTITUZIONE SPEZIA. Energie fresche sulla fascia: Joao Moutinho per Reca.19:41

Break di Dybala che non s'intende con Bove e l'azione sfuma.19:39

Maldini si libera al limite, destro alto, non di molto.19:29

Dybala centra in drop, El Shaarawy svirgola dal limite, Zalewski spara alle stelle.19:27

Lancio di Esposito per Giasy, fuori misura.19:26

Cross di Reca, Ibanez di testa prolunga in angolo.19:23

I liguri faticano a costruire, i giallorossi non concedono spazi.19:16

Sozza ammonisce Mourinho per proteste.19:10

SOSTITUZIONE SPEZIA. Non rientra nemmeno Verde, Gotti inserisce Maldini.19:13

Frazione fisica e nervosa, tatticamente bloccata, ritmi spezzati e poco spettacolo: la gara si accende solo nei minuti finali, i giallorossi riescono a passare in vantaggio con un'azione ultra-verticale, Dybala serve il facile 1-0 di El Shaarawy.18:57

Agudelo ci prova dal limite, sinistro in orbita.18:50

GOL! Spezia-ROMA 0-1! Rete di El Shaarawy. Rinvio lungo di Rui Patricio, spizzata di Abraham, El Shaarawy fa scattare Dybala che entrato in area gli ritorna la sfera da appoggiare in fondo al sacco. Guarda la scheda del giocatore Stephan El Shaarawy 18:48

Abraham tocca al limite per El Shaarawy, destro in curva.18:43

Punizione di Dybala, Abraham svetta in area ma non riesce ad inquadrare la porta.18:42

Ibanez in proiezione offensiva, destra murato da Amian.18:34

Lancio di El Shaarawy, troppo profondo per Dybala.18:34

Lancio per Abraham, Hristov se la cava con il corpo, Sozza lascia correre.18:30

Agudelo in verticale per Giasy, Smalling protegge l'uscita di Rui Patricio.18:27

Sventagliata di Dybala per Celik, steso al limite da Agudelo, punizione per i giallorossi.18:25

Sozza ammonisce un componente della panchina giallorossa per proteste.18:18

Zalewski ruba palla a Ferrer e crolla in area, Sozza fa proseguire.18:16

Traversone di Ferrer, Celik salta più in alto di Gyasi.18:15

SOSTITUZIONE SPEZIA. Holm non ce la fa a continuare, spazio a Ferrer.18:13

Problemi muscolari per Holm, entrano i sanitari.18:13

Reca scambia con Ampadu, Mancini non si fa superare.18:11

Gioco spezzettato, ritmi blandi in avvio.18:07

Il giallorosso rientra in campo, si riprende a giocare.18:04

Problemi alla mano per Celik, gioco fermo.18:05

Mourinho opta per Dybala-El Shaarawy alle spalle di Abraham. Ibanez al posto di Kumbulla in difesa, Matic preferito a Bove in mediana.17:35