Dove si gioca la partita:



Stadio: Olimpico

Città: Roma

Capienza: 72698 spettatori

Buon pomeriggio e benvenuti a Roma-Bologna, match valido per la 33ª giornata di Serie A.16:46

La Champions League passa da Roma-Bologna. Tanta attesa per il posticipo del lunedì tra due squadre che vogliono consolidare il quarto e quinto posto per strappare il pass per la Champions League 2024/2025 a girone unico e a 36 squadre. 16:48

La Roma di De Rossi è più in forma che mai. Da quando il nuovo allenatore è alla guida dei giallorossi, solo due sconfitte, una contro l'Inter e l'altra ininfluente ai fini del turno in Europa League. La Roma vince da 3 partite consecutive e vanta di uno straordinario momento di fiducia, anche con la recente conquista della semifinale di Europa League nel quale ha eliminato il Milan. Con una vittoria potrebbe avvicinarsi al Bologna, attualmente a +4 in classifica. 17:53

Differente il rendimento del Bologna che dopo 8 vittorie in 9 partite si è fermato negli ultimi due turni, pareggiando contro Frosinone e Monza. I rossoblù non prendono gol in campionato da più di un mese, nella 28ª giornata contro l'Inter.16:55

FORMAZIONE UFFICIALE ROMA (4-3-3): Svilar - Celik, Mancini, Llorente, Angelino - Cristante, Paredes, Pellegrini - Dybala, Abraham, El Shaarawy. All. De Rossi17:51

FORMAZIONE UFFICIALE BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski - Posch, Beukema, Lucumí, Calafiori - Freuler, Aebischer - Ndoye, El Azzouzi, Saelemaekers - Zirkzee. All. Thiago Motta17:51

Nella Roma torna Abraham dal primo minuto, complice l'assenza di Lukaku non al meglio, ai suoi lati Dybala ed El Shaarawy. In difesa gioca Llorente con Angelino sulla sinistra.17:56