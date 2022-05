Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita, arrivederci alla prossima stagione di Serie A!19:59

Non ci sarà recupero.19:54

I ritmi sono sempre più bassi in virtù dei risultati maturati a Milano e Sassuolo.19:52

Il suggerimento di Caicedo verso Lautaro non è preciso e viene raccolto dalla difesa della Samp.19:47

Dimarco si mette in evidenza con una perfetta lettura di gioco su Askildsen.19:44

OCCASIONE SAMPDORIA! Ottimo taglio di Augello che si mette in moto e calcia forte e addosso ad Handanovic.19:41

Lautaro prova a penetrare in area, la muraglia blucerchiata lo contiene egregiamente.19:40

OCCASIONE INTER! Ennesima grande parata di Audero, che dice no al tiro ben calibrato di Lautaro.19:38

Bella combinazione tra Caputo e Damsgaard neutralizzata da De Vrij in scivolata.19:37

AMMONITO Ferrari per una trattenuta su Lautaro.19:30

Non si chiude il triangolo tra Sabiri e Bereszynski.19:28

GOL! INTER-Sampdoria 3-0. Rete di Correa. Sulla ripartenza avviata da Calhanoglu, Correa realizza la propria doppietta personale con un coast to coast eccezionale. Guarda la scheda del giocatore Joaquín Correa 19:23

Nella ripresa l'Inter dovrà produrre la stessa mole di gioco della prima frazione concretizzando con più cinismo le chance da rete create. La Sampdoria è chiamata a fare una gara attenta mantenendo i reparti compatti e cercando di sfruttare le eventuali occasioni in ripartenza che si potrebbero presentare.18:53

Non ci sarà recupero.18:49

Sulla punizione calciata in mezzo da Calhanoglu, Ferrari svetta su tutti e si rifugia in corner.18:48

OCCASIONE INTER! Barella scarica il pallone su Lautaro, il quale calcia con forza non angolando al meglio la conclusione: Audero è ancora una volta determinante.18:46

OCCASIONE INTER! Correa stacca di testa in libertà, Audero si distende e respinge con sicurezza.18:42

OCCASIONE INTER! Barella conclude verso il palo lontano da posizione leggermente defilata, Yoshida in scivolata gli neutralizza la conclusione.18:36

Brozovic salta Vieira in scioltezza senza tuttavia calibrare al meglio il passaggio filtrante verso Correa.18:35

AMMONITO Barella per un fallo su Sabiri.18:33

OCCASIONE SAMPDORIA! Il tiro di Candreva da fuori area scivola via a lato della porta difesa da Handanovic.18:33

OCCASIONE INTER! Sul lancio in verticale di Bastoni, Correa attacca la profondità ma sbaglia il primo controllo favorendo l'uscita di Audero.18:32

Bastoni guadagna il fondo e crossa in mezzo, Audero lascia la porta e blocca la sfera in presa alta.18:29

Sugli sviluppi di un calcio d'angolo calciato a giro da Calhanoglu, Audero non si lascia sorprendere e smanaccia in corner.18:27

Dumfries si incunea in area rubando il pallone a Sabiri salvo poi esser contenuto efficacemente da Ferrari.18:19

Svanisce sul nascere il contropiede della Sampdoria: Rincon tenta invano un lancio in profondità verso Caputo.18:17

Bastoni sprinta sulla corsia di sinistra e propone al centro per Correa, che attacca il primo palo ma non riesce ad arrivare sul pallone.18:10

AMMONITO Yoshida per un fallo su Correa.18:09

Non si chiude la combinazione in area tra Barella e Perisic.18:09

Marco Giamapolo schiera i suoi uomini col 4-5-1 e lancia in attacco Caputo. In panchina Quagliarella e Sensi, mentre Colley è squalificato.19:42

Simone Inzaghi si affida in attacco a Correa e Lautaro e lascia in panchina Dzeko. Assente fra i nerazzurri Gagliardini.17:52

In tutte le ultime sei sfide di Serie A tra Inter e Sampdoria sono stati realizzati almeno tre gol (23 in totale) ed entrambe le squadre sono sempre andate a segno: in questo parziale quattro vittorie nerazzurre, un pareggio, un successo blucerchiato.17:40