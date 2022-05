Grazie per aver seguito con noi la diretta di SASSUOLO-MILAN 0-3, arrivederci alla prossima stagione di Serie A.20:03

Il Milan chiude la pratica Scudetto già nel primo tempo, infatti i rossoneri fanno 0-3 a Reggio Emilia contro il Sassuolo. La squadra di Dionisi ha subito molto la pressione del Milan e di uno straripante Leao che ha servito i tre assist determinanti per la doppietta di Giroud e il gol di Kessié. La ripresa è stata gestita nel miglior modo dalla squadra di Pioli, rossoneri che si laureano Campioni D'Italia per la 19ª volta.20:02

90'+2' Fine partita di SASSUOLO-MILAN 0-3. Il Milan è Campione d'Italia.19:56

90' Doveri concede due minuti di recupero prima della fine del match. 120 secondi dividono il Milan dallo Scudetto.19:54

89' OCCASIONE MILAN! Gran lavoro a sinistra di Leao che mette al centro per il tiro da pochi passi di Calabria che trova un super Consigli a negargli il gol.19:54

88' Kyriakopoulos scorre in avanti e poi prova il tiro dalla lunga distanza, palla che esce molto alta.19:52

86' OCCASIONE SASSUOLO! Ci provano i neroverdi con Traoré che prova la conclusione da fuori area, tiro potente che si stampa sul palo!19:50

86' OCCASIONE SASSUOLO! Muldur si libera a destra tentando il tiro forte dalla distanza: Maignan si stende e devia il pallone.19:50

85' Entrambi gli allenatori hanno esaurito i cambi. Il Milan in continuo possesso palla fa scorrere i secondi per andare verso la fine del match.19:48

82' Esce Consigli, entra Satalino. Quinta e ultima sostituzione anche per Dionisi.19:48

82' Esce Ferrari, entra Peluso. Quarta sostituzione per il Sassuolo.19:48

81' Esce Tomori, entra Romagnoli. Quinta e ultima sostituzione per Pioli.19:47

81' Esce Saelemaekers, entra Florenzi. Quarta sostituzione per il Milan.19:47

78' Rete annullata a Ibrahimovic: Leao riceve in avanti e mette il cross per lo svedese. L'assistente di Doveri ferma tutto per offside di partenza di Leao.19:46

77' Il Milan appare in netto controllo del match, la squadra di Pioli attenta in chiusura su Scamacca che ha poco spazio lì davanti.19:42

73' Esce Krunić, entra Brahim Díaz. Terza sostituzione per il Milan.22:55

73' Lunga ovazione dei tifosi del Milan per l'uscita di Olivier Giroud. La doppietta dell'attaccante francese può avere un peso importante per l'assegnazione dello Scudetto.19:37

72' Esce Giroud, entra Ibrahimović. Seconda sostituzione per il Milan.19:36

72' COOLING BREAK - Come nel primo tempo una breve pausa per entrambe le squadre, temperatura estiva al Mapei Stadium, le squadre si rinfrescano per poi andare verso la fine del match.19:36

67' Esce Berardi, entra Defrel. Terza sostituzione per il Sassuolo.20:55

66' PILLOLA STATISTICA - Olivier Giroud è diventato il giocatore più anziano a raggiungere la doppia cifra di gol nella sua stagione d’esordio in Serie A (35 anni, 234 giorni).19:32

63' Leao scambia con Giroud che tenta subito il tiro di sinistro da fuori area, conclusione imprecisa che finisce molto alta.19:31

58' Esce Frattesi, entra Traorè. Seconda sostituzione per il Sassuolo.19:23

57' Fase confusa del match con le due squadre che giocano perlopiù a centrocampo; spazi chiusi sia da una parte che dall'altra.19:21

53' Milan in possesso palla, la squadra di Pioli sembra cercare un altro gol per chiudere la partita e controllarla. Sassuolo attento che difende alto.19:19

53' AMMONITO Kiriakopoulos! Brutto fallo del difensore neroverde su Saelemaekers.19:19

49' Prova subito lo spunto Berardi che manovra fuori area, cerca di liberarsi di Kessie e libera il mancino, conclusione che finisce alta senza problemi per Maignan.19:13

48' Il Milan parte in pressione alta cercando di schiacciare il Sassuolo nella propria metà campo, i padroni di casa hanno un'altra verve in questa ripresa.19:13

45' Inizia il secondo tempo di SASSUOLO-MILAN 0-3. Primo pallone giocato dai neroverdi.19:11

45' Esce Tonali, entra Bennacer. Prima sostituzione per il Milan.19:11

45' Esce Maxime Lopez, entra Francesco Magnanelli. Prima sostituzione per il Sassuolo.19:10

Il Milan parte con il piede sull'acceleratore e mette in difficoltà il Sassuolo. Nei primi 10' del primo tempo i rossoneri vanno vicini al gol diverse volte, al 17' sblocca il match Giroud imbeccato da Leao. Stesso copione al 32': Ferrari perde palla, Leao ne approfitta e serve il secondo assist per la doppietta del francese. Dopo quattro minuti, invece, Leao si sposta a destra, mette al centro per l'arrivo di Kessie che fa 0-3. Al 43' Frattesi di testa impegna Maignan che in tuffo respinge.18:55

45'+4' Fine primo tempo di SASSUOLO-MILAN 0-3. La squadra di Pioli in vantaggio al Mapei Stadium.18:52

45'+3' OCCASIONE MILAN! Frattesi perde palla, Leao ne approfitta ma la difesa lo chiude, arriva Saelemaekers che tira fuori.18:52

45' Saranno 3 i minuti di recupero in questo primo tempo assegnati dall'arbitro Doveri.18:49

43' DOPPIA OCCASIONE SASSUOLO! Punizione dalla destra di Berardi che va di sinistro sul primo palo per il colpo di testa perfetto di Frattesi, Maignan di riflesso e in tuffo fa una gran parata, ma non è finita. Il Sassuolo mantiene il possesso e va al tiro con Berardi che calcia potente in porta, ci mette la testa Krunic per il corner neroverde.18:48

40' OCCASIONE MILAN! Krunic serve a destra Leao che si accentra e in mezzo a due riesce a calciare con il destro, Consigli blocca in tuffo la conclusione.18:44

39' OCCASIONE MILAN! Cross dalla destra per il colpo di testa di Giroud che in torsione cerca la porta, Consigli attento blocca.18:42

37' AMMONITO Maxime Lopez! Fallo di frustrazione del centrocampista neroverde che prende il giallo.18:41

36' GOL! Sassuolo-MILAN 0-3! Rete di Franck Kessié. Ancora Rafael Leao che corre sulla fascia, stavolta quella destra, e serve un assist perfetto per Kessié che segna il terzo gol.



34' AMMONITO Tonali! Fallo del centrocampista rossonero su Berardi, Doveri estrae il cartellino giallo per proteste plateali di Tonali.18:39

32' GOL! Sassuolo-MILAN 0-2! Rete di Olivier Giroud. Ferrari si allunga il pallone in area, ma Leao di forza recupera il possesso poi da sinistra mette al centro per il tap-in vincente di Giroud che raddoppia!



31' Neroverdi pericolosi con Berardi che prende palla e calcia di sinistro, tiro lento che Maignan accompagna sul fondo.18:36

30' Raspadori batte un calcio di punizione, da posizione defilata sulla destra, per il colpo di testa di Ayhan che finisce alto.18:34

29' Il Sassuolo si affaccia ora in attacco cercando il gol del pareggio, difesa del Milan attenta a chiudere gli spazi. Neroverdi pericolosi con Berardi.18:33

25' Cooling break per le due squadre. Troppo caldo al Mapei Stadium, breve pausa per i due team in campo per riordinare le idee e ripartire con più lucidità.18:32

23' DOPPIA OCCASIONE MILAN! Theo Hernandez batte il corner alla ricerca di Saelemaekers che tira di prima con il destro, ancora Consigli a respingere in tutto, poi ancora Hernandez che mette al centro per Leao, Consigli si supera e di pugno allontana guadagnando calcio di punizione in difesa.18:28

22' OCCASIONE MILAN! Tonali riceve palla fuori area e tenta un tiro potente di destro che Consigli devia in corner con un gran colpo di reni.18:26

20' Il Milan cerca di mantenere il possesso palla, ma la squadra di Pioli cerca sempre la manovra offensiva per costruire nuove azioni da gol. Sassuolo che difende e attende la ripartenza giusta.18:25

17' GOL! Sassuolo-MILAN 0-1! Rete di Olivier Giroud. Il solito Leao ruba palla a sinistra e si invola verso l'area neroverde, controllo e cross basso verso Giroud che di prima con il mancino mette alle spalle di Consigli per il vantaggio rossonero!



15' Inisiste ancora il Milan sull'out di sinistra con Theo Hernandez che serve Leao, difesa del Sassuolo che devia in corner.18:21

12' OCCASIONE MILAN! Kessié insiste e supera la linea neroverde lasciando a Leao che con un dribbling va al tiro: Consigli dice ancora no, ma non trattiene il pallone. Il Sassuolo allontana.18:16

9' OCCASIONE MILAN! Saelemaekers si invola verso l'area neroverde, entra in area e calcia su Consigli che para ancora una volta e tiene intatto il risultato. Non c'è un momento di respiro al Mapei Stadium!18:14

9' OCCASIONE MILAN! Sugli sviluppi del corner rossonero colpo di petto di Tomori, salvataggio sulla linea di M. Lopez che spedisce sul palo e salva il Sassuolo!18:15

8' OCCASIONE MILAN! Tonali in pressione conquista palla sulla trequarti servendo subito Leao che al momento del tiro viene chiuso dalla scivolata precisa di Ferrari!18:12

7' OCCASIONE MILAN! Saelemaekers cerca il traversone da punizione dalla distanza, svetta sul secondo palo Giroud che prende tempo al difensore, Consigli vola e devia la conclusione!18:11

6' OCCASIONE SASSUOLO! Berardi si accentra e riceve sulla trequarti, poi prova con il mancino il tiro da fuori area, palla che finisce alta.18:09

3' Possesso palla continuo dei rossoneri che provano l'azione offensiva con tutti i giocatori.18:10

1' Parte subito forte il Milan con palla a sinistra per Giroud che prova con il sinistro a mettere al centro, ma Consigli blocca il tiro.18:05

Inizia il primo tempo di SASSUOLO-MILAN. Dirige la sfida l'arbitro Daniele Doveri della sezione AIA di Roma.18:05

Pioli si affida agli stessi 11 visti a San Siro contro l'Atalanta. Ancora Krunic sulla trequarti, in attacco Giroud confermato come punto di riferimento. Ibra in panchina scalpita per entrare.17:39

Dionisi schiera il solito attacco pesante con Scamacca supportato da Berardi e Raspadori sulle fasce. 17:38

FORMAZIONI UFFICIALI. 4-2-3-1 per il Milan: Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Krunic, Rafael Leao; Giroud. A disposizione: Tatarusanu, Florenzi, Romagnoli, Ballo-Touré, Gabbia, Bennacer, Brahim Diaz, Bakayoko, Messias, Rebic, Ibrahimovic, Mirante.17:37

FORMAZIONI UFFICIALI. 4-3-3 per il Sassuolo: Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Lopez, Henrique; Berardi, Scamacca, Raspadori. A disposizione: Pegolo, Peluso, Rogerio, Chiriches, Ruan, Traoré, Magnanelli, Ciervo, Djuricic, Defrel, Ceide, Satalino.17:35

Il Milan di Pioli si gioca tutto a Reggio Emilia, una vittoria o un pareggio contro i neroverdi vuol dire Scudetto. Il Sassuolo di Dionisi determinato a mettere in difficoltà i rossoneri.17:33

Tutto pronto al Mapei Stadium per la sfida Sassuolo-Milan, gara valida per la 38ª e ultima giornata di Serie A.17:32