LIVE ROMA - CREMONESE 0-0 SERIE A 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Presso lo Stadio Olimpico è tutto pronto per Roma-Cremonese, posticipo valevole per la 2ª giornata di Serie A.13:06

I giallorossi, reduci dal successo esterno con la Salernitana, non subiscono goal da due partite di Serie A.13:14

I grigiorossi, usciti sconfitti in extremis nella prima giornata di campionato dalla Fiorentina, hanno vinto solo una delle sette trasferte disputate nel massimo campionato contro la Roma.13:16

ROMA (3-4-2-1) FORMAZIONE UFFICIALE: Rui Patrício - Mancini, Smalling, Ibañez - Karsdorp, Cristante, Pellegrini, Spinazzola - Dybala, Zaniolo - Abraham. A disposizione: Boer, Svilar, Matic, Shomurodov, Vina, Celik, Kumbulla, Bove, Zalewski, Afena-Gyan, Tripi, El Shaarawy. All. José Mourinho.17:42

CREMONESE (3-4-1-2) FORMAZIONE UFFICIALE: Radu - Aiwu, Chiriches, Lochoshvili - Ghiglione, Pickel, Ascacibar, Valeri - Zanimacchia - Dessers, Okereke. A disposizione: Saro, Sarr, Vasquez, Baez, Ciofani, Buonaiuto, Di Carmine, Bianchetti, Sernicola, Acella, Quagliata, Ndiaye, Milanese, Tsadjout. All. Massimiliano Alvini.17:39

José Mourinho potrebbe diventare il terzo allenatore della Roma nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) a vincere entrambe le prime due gare disputate dai giallorossi in un nuovo campionato di Serie A per due stagioni consecutive, dopo Luciano Spalletti (2006/07 e 2007/08) e Rudi Garcia (2013/14 e 2014/15).13:08

La Cremonese ha vinto solo un delle sette trasferte disputate nel massimo campionato contro la Roma (1N, 5P): il 3 ottobre 1993 grazie alle reti di Dezotti su rigore e Tentoni (Benedetti per i giallorossi).13:07

José Mourinho lascia in panchina Matic e si affida ancora a Cristante in mezzo al campo. In attacco giocano Dybala e Zaniolo dietro all'unica punta Abraham. Indisponibile Wijnaldum dopo l'infortunio alla tibia.17:43