90'+7' Fine partita: INTER-MILAN 1-2 (10' Pulisic, 27' Dimarco, 89' Gabbia)22:43

90'+6' Incredibile occasione per il Milan in contropiede: Okafor spreca a tu per tu con Sommer!22:43

90'+3' Sostituzione Milan: esce Tammy Abraham, entra Strahinja Pavlović.22:38

90' Sono stati concessi 6 minuti di recupero.22:36

89' GOL! Inter-MILAN 1-2! Rete di Matteo GABBIA! Splendido cross di Reijnders che premia l'inserimento di Gabbia, bravissimo a sfruttare l'errore di Frattesi e a battere un incolpevole Sommer.



88' Cartellino giallo per Federico Dimarco, fallo in ritardo su Loftus Cheek.22:33

87' Sostituzione Milan: esce Rafael Leão, entra Samuel Chukwueze.22:32

86' Cartellino giallo per Kristjan Asllani, intervento in ritardo su Fofana.22:32

84' Altra buona occasione per il Milan: Okafor si gira velocemente, ma il suo tiro viene deviato e diventa innocuo per Sommer.22:31

82' Sostituzione Inter: esce Alessandro Bastoni, entra Carlos Augusto.22:27

80' Rifiata il Milan dopo 10 minuti molto aggressivi, l'Inter riprende a palleggiare con ordine.22:28

78' Sostituzione Milan: esce Álvaro Morata, entra Martín Loftus-Cheek.22:25

78' Sostituzione Milan: esce Christian Pulišić, entra Noah Okafor.22:24

77' Altra incredibile opportunità per il Milan, questa volta con Abrahm che, servito benissimo da Reijnders, incrocia sfiorando il palo e concludendo fuori di pochissimo.22:24

75' Grandissima opportunità per il Milan con Leao che, ben servito da Abraham, conclude di mancino trovando però sulla propria strada un perfetto Sommer.22:21

74' Sostituzione Inter: esce Nicolò Barella, entra Piotr Zieliński.22:20

72' Squillo dell'Inter con Lautaro che si gira in maniera lesta e veloce, bravo Maignan a ribattere e ad evitare ulteriori pericoli.22:18

69' Ennesimo spunto di Leao che rientra sul destro e conclude: ol suo tiro si rivela però troppo centrale e non pericoloso per Sommer.22:16

65' Splendida azione di Leao che semina il panico sulla sinistra e serve una palla ottima per Reijnders che tira di prima intenzione: bravissimo Sommer a distendersi e a rifugiarsi in calcio d'angolo.22:11

63' Sostituzione Inter: esce Hakan Çalhanoğlu, entra Kristjan Asllani.22:10

63' Sostituzione Inter: esce Denzel Dumfries, entra Matteo Darmian.22:10

63' Sostituzione Inter: esce Henrikh Mkhitaryan, entra Davide Frattesi.22:09

61' Intervento decisivo di Gabbia che evita il tiro di Dimarco, ormai a tu per tu con Maignan.22:07

58' Ottimo spunto di Gabbia, perfetto però l'atteggiamento della linea difensiva dell'Inter che evita il gol.22:07

54' Conclusione dalla lunga distanza di Calhanoglu: il tiro però si rivela lento e centrale, gestibilissimo da Maignan.22:01

50' Problemi fisici per Abraham dopo uno scontro con Sommer, cure del caso per l'inglese.21:56

48' Grandissima occasione per il Milan con Leao che stacca di testa da posizione ravvicinata: bravo Sommer nella respinta.21:54

46' Inizia il secondo tempo di INTER-MILAN!21:51

Nella seconda frazione Fonseca potrebbe pensare di inserire Loftus Cheek per avere maggiore fisicità nel mezzo, oltre a Chukwueze per l'imprevedibilità del nigeriano. In casa Inter scalpitano Taremi e Frattesi.21:36

Prima frazione divertentissima a San Siro con Inter e Milan che si affrontano a viso aperto e senza paura. Non mancano ovviamente i duelli, ma anche lo spettacolo non si fa attendere: dopo appena 10 minuti infatti arriva la prima giocata stratosferica targata Pulisic, con l'americano che sigla il momentaneo vantaggio rossonero al termine di un'azione personale fantastica. Al 27' arriva il pareggio dell'Inter con il duo Lautaro-Dimarco con vesti invertite: l'argentino infatti serve in maniera precisa l'esterno che fulmina Maignan. Finisce 1-1 il primo tempo.21:36

45'+1' Finisce il primo tempo di INTER-MILAN, in rete Pulisic e Dimarco!21:34

45' E' stato concesso 1 minuto di recupero.21:33

42' Grandissima occasione per l'Inter con una splendida giocata di Thuram che incrocia in maniera veloce e repentina, bravissimo Maignan però ad intervenire in maniera lesta e a rifugiarsi in calcio d'angolo.21:30

40' Cartellino giallo per Hakan Çalhanoğlu, fallo su Morata che interrompe un contropiede pericoloso.21:26

38' Cartellino giallo per Youssouf Fofana, intervento irruento su Dumfries.21:25

37' Buona occasione per l'Inter con Mkhitaryan che arriva al tiro di sinistro appena fuori area, bravo Tomori a deviare in calcio d'angolo.21:25

34' Il Milan non riesce a superare la propria metà campo, l'Inter gestisce il possesso ma non punge.21:22

30' L'Inter continua ad avere il pallino del gioco e sulle ali dell'entusiasmo prova ancora a far male ad un Milan scosso, ma comunque apparentemente organizzato in fase difensiva.21:21

27' GOL! INTER-Milan 1-1! Rete di Federico DIMARCO! Splendido spunto di Lautaro sulla trequarti:l'argentino gestisce bene, supera Gabbia e serve Dimarco che incrocia con precisione per battere Maignan.



24' Manovra offensiva insistita dell'Inter che riesce a schiacciare il Milan nella propria metà campo, ma senza incidere in maniera concreta.21:12

21' Insiste ancora l'Inter con la solita idea alla base: Dimarco che galoppa e Dumfries che si inserisce, anche in questa occasione però l'azione non si concretizza come Inzaghi vorrebbe.21:08

18' Cartellino giallo per Henrikh Mkhitaryan, fallo tattico sulla ripartenza condotta da Theo Hernandez.21:05

14' Reazione immediata dell'Inter con Dumfries che trova un'ottima sponda per Lautaro che di prima intenzione conclude in maniera forte, ma alto sopra la traversa della porta protetta da Maignan.21:02

10' GOL! Inter-MILAN 0-1! Rete di Christian PULISIC! Splendida serpentina del centrocampista americano che si insinua tra le linee nerazzurre superando almeno tre avversari prima di presentarsi dinanzi a Sommer e firmare il vantaggio rossonero.



9' Tanti duelli a centrocampo dopo quasi 10 minuti di gioco, entrambe le squadre si stuidiano, ma provano a colpire senza attendere troppo.20:56

6' Primo squillo da parte del Milan con la palla che arriva casualmente a Morata in area: il centravanti spagnolo conclude di sinistro, ma trova sulla sua strada un intervento non perfetto di Sommer ma efficace.20:53

5' Interessante il lavoro di Morata che si abbassa di qualche metro e scende a legare il gioco, muovendosi praticamente come trequartista centrale in una sorta di 4-2-3-120:52

3' Subito Inter in avanti con Dumfries: primo calcio d'angolo conquistato dai nerazzurri, ma sugli sviluppi del corner battuto da Dimarco nessun pericolo per Maignan.20:50

1' Inizia il primo tempo di INTER-MILAN!20:46

L’Inter ha vinto gli ultimi sei derby contro il Milan tra tutte le competizioni, con uno score complessivo di 14-2, record assoluto di vittorie consecutive per i nerazzurri contro i rossoneri. In generale, nessuna squadra milanese ha mai ottenuto sette successi di fila nella storia dei Derby della Madonnina in tutte le competizioni – sei di fila anche il record per il Milan (due volte, tra il 1911 e il 1913 e tra il 1946 e il 1948).20:00

Le scelte di Fonseca: rivoluzione per il tecnico portoghese che propone un 4-4-2 a trazione offensiva con Pulisic e Leao a tutta fascia e con Morata e Abraham in avanti. In mediana c'è Fofana con Reijnders, mentre in difesa gioca Gabbia al posto di Pavlovic.20:00

Le scelte di Inzaghi: l'unico dubbio di formazione per i nerazzurri riguardava l'esterno destro e alla fine Dumfries è stato preferito a Darmian. Per il resto confermato il solito 11, con Lautaro regolarmente in avanti al fianco di Thuram. A centrocampo ci sono Barella e Mkhitaryan ai lati di Calhanoglu.19:59

Panchina Milan: Raveyre, Torriani; Jiménez, Pavlović, Terracciano, Thiaw; Loftus-Cheek, Musah, Zeroli; Chukwueze, Jović, Okafor. 19:58

Panchina Inter: Di Gennaro, J. Martinez; Bisseck, C. Augusto, Darmian, de Vrij, Palacios; Asllani, Frattesi, Zieliński; Arnautović, Correa, Taremi.19:58

Formazione MILAN (4-4-2): Maignan - E. Royal, Gabbia, Tomori, Hernández - Pulisic, Fofana, Reijnders, Leão - Morata, Abraham. 19:57

Formazione INTER (3-5-2): Sommer - Pavard, Acerbi, Bastoni - Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco - Thuram, L. Martínez.19:57

L'Inter è reduce dallo 0-0 in Champions League con il Manchester City, mentre il Milan arriva dalla sconfitta interna maturata per 1-3 contro il Liverpool.19:56

L'andata del Derby di Milano si gioca in una delle prime cinque giornate di campionato per la quinta volta nelle ultime sei stagioni (dal 2019/20), tante volte quante nelle precedenti 46 edizioni di Serie A disputate da entrambe le squadre. Inoltre, il Milan è rimasto imbattuto in tutte le ultime sette stracittadine giocate alla 5a giornata nel massimo campionato (5V, 2N), l’ultima delle quali nel 2022/23 (successo dei rossoneri per 3-2 nel settembre 2022).20:00