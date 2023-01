Grazie per aver seguito la diretta di Inter-Empoli e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A.22:45

Dopo una prima fase equilibrata, la partita cambia al 40': Skriniar, già ammonito, entra in maniera imprudente su Caputo e rimedia il secondo giallo, lasciando l'Inter in dieci. Nella ripresa l'Empoli sfrutta l'uomo in più e va vicino al vantaggio con Bajrami, autore dell'assist per il gol al 66' di Baldanzi che decide il match: appena entrato in campo, il numero 35 controlla al limite dell'area e fa partire un sinistro che buca le mani di un non perfetto Onana. Inzaghi butta dentro prima Dzeko e poi Lukaku, e i nerazzurri vanno vicini al pareggio proprio con il bosniaco e con una traversa colpita involontariamente da Luperto, ma l'Empoli si difende con ordine anche nel finale e porta a casa tre punti pesanti.22:46

La squadra di Inzaghi spreca l'occasione di superare momentaneamente il Milan e incassa la sesta sconfitta in campionato, restando terza a quota 37 punti, gli stessi della Roma. Quinto risultato utile consecutivo, invece, per gli uomini di Zanetti, ora a tredici lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione e soltanto a tre dall'Udinese settima.22:42

90'+5' FISCHIO FINALE: INTER-EMPOLI 0-1. Il gol di Baldanzi condanna i nerazzurri alla prima sconfitta nel 2023.22:39

90'+4' Tiro-cross di Bellanova che diventa un assist involontario per Dzeko. Il bosniaco gira di prima ma non riesce a tenere basso il pallone.22:38

90'+2' GOSENS! Bellanova crossa per Calhanoglu che fa la sponda per il tedesco. Gosens prova la semirovesciata, ma colpisce male e il pallone termina alto.22:36

90' Segnalati cinque minuti di recupero.22:34

90' Quinta sostituzione per l'Empoli. Esce Francesco Caputo, entra Sebastian Walukiewicz.22:34

89' AMMONITO Edin Džeko per uno sgambetto ai danni di Parisi.22:33

87' Continua il forcing dell'Inter. Gli ospiti restano tutti dietro la linea della palla.22:31

84' Calcio di punizione battuto dentro l'area da Calhanoglu. La difesa dell'Empoli allunga il pallone sul secondo palo dove c'è Gosens, la cui conclusione al volo termina alta.22:28

81' Ora l'Inter tenta il tutto per tutto e si scopre lasciando tanto spazio ai contropiedi dell'Empoli, finora non sfruttati.22:25

79' Bandinelli crossa in mezzo per Caputo che gira di testa di prima. La sua conclusione termina sulla parte alta della rete.22:23

77' Quinta sostituzione per l'Inter. Fuori Henrikh Mkhitaryan, dentro Romelu Lukaku.22:22

77' TRAVERSA DELL'INTER! Corner tagliato di Asllani e colpo di testa involontario all'indietro di Luperto. Il legno salva i toscani.22:21

75' DZEKO VICINO AL PAREGGIO! Buona transizione dell'Inter, con Calhanoglu che crossa sul secondo palo per il tiro al volo del bosniaco. Non abbastanza preciso, conclusione sul fondo.22:19

74' Quarta sostituzione per l'Empoli. Nedim Bajrami lascia spazio a Jacopo Fazzini.22:18

73' Terza sostituzione per l'Empoli. Finisce la partita di Liam Henderson, al suo posto Martín Satriano.22:18

71' Quarta sostituzione per l'Inter. Esce Nicolò Barella, entra Kristjan Asllani.22:16

71' Terza sostituzione per l'Inter. Fuori Federico Dimarco, dentro Robin Gosens.22:15

71' Seconda sostituzione per l'Inter. Matteo Darmian lascia spazio a Edin Džeko.22:15

68' AMMONITO Nicolò Barella, in ritardo su Parisi.22:12

66' GOL! Inter-EMPOLI 0-1! Rete di Tommaso Baldanzi! Contropiede perfetto dell'Empoli con Bajrami che duetta con il numero 35 finché non lo serve al limite dell'area. Baldanzi controlla e fa partire un sinistro forte ma centrale che sorprende Onana.



64' Seconda sostituzione per l'Empoli. Finisce la partita di Nicolò Cambiaghi, al suo posto Tommaso Baldanzi.22:10

61' L'Inter gira palla ma fatica a rendersi pericolosa a causa dell'isolamento che sta vivendo Lautaro Martinez in questo secondo tempo.22:06

58' BAJRAMI! L'Empoli riparte in contropiede con Cambiaghi che porta palla e serve la sovrapposizione del suo numero 10. Bajrami calcia di prima sul primo palo, ancora reattivo Onana.22:02

57' Non è entrato benissimo Bellanova, finora un po' insicuro nell'uno contro uno con Parisi.22:01

54' L'Empoli gira palla alla ricerca di un varco. La squadra di Zanetti non ha fretta di affondare.21:58

51' CHE SALVATAGGIO DI DARMIAN! Cambiaghi scappa via a de Vrij sul lancio di De Winter e mette in mezzo per Caputo. Il numero 36 nerazzurro si butta in scivolata e anticipa l'attaccante dell'Empoli che avrebbe colpito a botta sicura.21:58

50' PILLOLA STATISTICA: Prima di Milan Skriniar, l'ultimo calciatore dell'Inter ad essere stato espulso nel corso del 1° tempo in un match di Serie A è stato Matías Vecino il 28 aprile 2018 contro la Juventus.21:54

47' I nerazzurri sono ora schierati con un 3-5-1: Darmian ha preso il posto di Skriniar nei tre dietro, Bellanova fa l'esterno a destra, mentre Lautaro Martinez resta l'unico riferimento in attacco.21:51

46' SI RIPARTE! Comincia il secondo tempo di Inter-Empoli.21:53

46' Prima sostituzione per l'Inter, Esce Joaquín Correa, entra Raoul Bellanova.21:49

46' Prima sostituzione per l'Empoli. Fuori Jean-Daniel Akpa Akpro, dentro Nicolas Haas.21:48

Bisognerà capire ora come Inzaghi risistemerà i suoi. L'ex allenatore della Lazio ha mandato subito a scaldare D'Ambrosio e Bellanova, e potrebbe decidere di far uscire un finora impalpabile Mkhitaryan per ricomporre la linea difensiva a tre. Male ha fatto, finora, anche Correa: difficile che il numero 11 abbia ancora molto tempo per convincere Inzaghi a far restare seduti in panchina Dzeko e Lukaku. Nell'Empoli Zanetti deve stare attento ai tanti cartellini gialli collezionati dai suoi. Da monitorare, in particolare, la situazione di Akpa Akpro, apparso un po' troppo irruento nel primo tempo. Positiva, invece, la prova del terzetto d'attacco.21:41

Match bello ed equilibrato a San Siro, con l'Empoli che sta mostrando buona personalità nel tenere testa all'Inter. Sono proprio i toscani a creare le prime occasioni da gol della sfida, con le giocate di Cambiaghi e Caputo. I nerazzurri reagiscono subito, prima con il tiro al volo di Dimarco respinto da Vicario, poi con la girata di Lautaro Martinez che termina sul fondo. Al 40' l'episodio che potrebbe cambiare la sfida: Skriniar alza troppo la gamba su Caputo, Rapuano tira fuori il secondo giallo e lo espelle, lasciando i padroni di casa in dieci uomini per tutto il secondo tempo.21:37

45'+2' FINE PRIMO TEMPO: INTER-EMPOLI 0-0. Non si sblocca la partita al Meazza, nerazzurri in dieci per l'espulsione di Skriniar.21:33

45'+1' AMMONITO Fabiano Parisi per un intervento irregolare ai danni di Barella.21:32

45'+1' Ebuehi riceve sulla destra e crossa di prima per Caputo. Colpo di testa centrale del centravanti ex Sassuolo, blocca Onana.21:31

45' Concessi due minuti di recupero.21:31

43' Ora l'Inter si è piazzata con un 4-3-2, ma Inzaghi ha già mandato a scaldare Bellanova e D'Ambrosio.21:30

40' ESPULSO Milan Škriniar. Secondo giallo per il numero 37 dell'Inter, punito per un intervento imprudente su Caputo.21:27

38' Muove palla l'Inter, Empoli ben piazzato sui riferimenti.21:24

35' Altro traversone molto alto di Darmian. Lautaro Martinez prova a fare la sponda per Correa, ma la difesa dell'Empoli riesce a liberare.21:21

32' CHE OCCASIONE PER LAUTARO MARTINEZ! Barella crossa sul secondo palo per il solito Dimarco, che stavolta ripropone in mezzo per l'argentino. Lautaro gira il pallone di prima con il sinistro, ma non trova la porta.21:18

31' AMMONITO Jean-Daniel Akpa Akpro, in netto ritardo su Barella.21:16

30' AMMONITO Liam Henderson per un blocco irregolare ai danni di Mkhitaryan. Era diffidato, salterà la sfida con il Torino.21:22

30' Akpa Akpro recupera un pallone vagante al limite dell'area dell'Inter, controlla e prova subito la conclusione di controbalzo. Tiro centrale, blocca Onana.21:15

27' Calhanoglu raccoglie una respinta della difesa empolese e crossa sul secondo palo per Bastoni che colpisce di testa indisturbato, senza trovare, però, la porta.21:13

26' Tentativo da lontanissimo di Henderson: palla alta.21:11

25' AMMONITO Milan Škriniar per un'ostruzione ai danni di Ebuehi.21:10

23' Si è un po' attenuata la pressione dell'Empoli. Ora l'Inter riesce a girare il pallone con più libertà.21:09

20' DIMARCO AL VOLO! Calhanoglu riceve da Darmian e crossa sul secondo palo per l'inserimento del numero 32. Dimarco prova la conclusione al volo, ma trova il grande riflesso di Vicario.21:06

17' CAPUTO! Che azione dell'Empoli, con Bandinelli che riceve da Bajrami e imbuca benissimo per l'ex Sampdoria. Caputo rientra sul sinistro e calcia, de Vrij devia e il pallone finisce in corner.21:03

16' Rientra ora il numero 19 dell'Empoli. Ristabilita la parità numerica.21:01

14' Si riprende. Empoli momentaneamente in dieci, Caputo si sta facendo curare a bordocampo.21:00

13' Colpo alla testa subito da Caputo. Gioco momentaneamente fermo al Meazza.20:59

12' CAMBIAGHI! De Winter lancia il numero 28 alle spalle di Bastoni. L'attaccante dell'Empoli controlla bene con il destro e calcia sul primo palo. Onana è attento e respinge.20:58

10' Giropalla lento e ragionato dell'Empoli, che muove la sfera senza fretta di affondare.20:56

7' Qualche difficoltà, finora, per i nerazzurri nel trovare Lautaro Martinez e Correa con passaggi puliti.20:53

4' Inizio di personalità da parte della squadra di Zanetti, che pressa l'Inter nel modo giusto e, quando recupera il pallone, lo gioca senza paura.20:49

CALCIO D'INIZIO! Comincia Inter-Empoli. Il primo pallone è giocato dai toscani.20:46

Quasi tutto pronto allo Stadio Giuseppe Meazza in San Siro. Tra pochi minuti l'arbitro Antonio Rapuano darà il via al match.20:41

Zanetti deve rinunciare ai lungodegenti Destro, Tonelli e Grassi, oltre a Ismajli, out per un problema muscolare, e allo squalificato Marin. De Winter prende il posto dell'ex Spezia al centro della difesa, nella quale trova ancora spazio Ebuehi a destra, con Stojanovic in panchina. C'è Henderson in cabina di regia, con i confermati Akpa Akpro e Bandinelli ai suoi lati. Tornano titolari, infine, Bajrami e Cambiaghi, preferiti rispettivamente a Baldanzi e Satriano per accompagnare Caputo in attacco.20:40

Inzaghi torna a schierare dall'inizio il terzetto difensivo titolare, almeno sulla carta: dentro de Vrij, dunque, al posto di Acerbi. Conferme per Darmian e Dimarco sugli esterni, con Dumfries e Gosens ancora in panchina. Di nuovo titolare in campionato anche Barella, mentre Calhanoglu fa ancora le veci di Brozovic, con Mkhitaryan mezzala. Attacco leggero, infine, per l'ex tecnico della Lazio: partoni inizialmente fuori sia Dzeko che Lukaku, con Correa schierato al fianco di Lautaro Martinez.20:37

FORMAZIONI UFFICIALI - L'Empoli si schiera in campo con un 4-3-1-2: Vicario; Ebuehi, De Winter, Luperto, Parisi; Akpa Akpro, Henderson, Bandinelli; Bajrami; Cambiaghi, Caputo. A disposizione: Ujkani, Perisan, Walukiewicz, Stojanovic, Cacace, Guarino, Degli Innocenti, Fazzini, Haas, Baldanzi, Satriano, Nabian.20:35

FORMAZIONI UFFICIALI - L'Inter si schiera in campo con un 3-5-2: Onana; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Correa. A disposizione: Cordaz, Brazao, Acerbi, D'Ambrosio, Zanotti, Bellanova, Dumfries, Gosens, Asllani, Gagliardini, Carboni, Curatolo, Dzeko, Lukaku.20:33

Resiste da quattro giornate, invece, l'imbattibilità degli uomini di Paolo Zanetti che però con le grandi hanno perso sempre, ad eccezione del pareggio esterno contro la Lazio. Le sei sconfitte totalizzate finora, infatti, sono arrivate con Napoli, Milan, Roma, Atalanta e Juventus, ltre a quella incassata alla prima giornata con lo Spezia. 20:31

I nerazzurri per superare momentaneamente il Milan e portarsi di nuovo a -10 dal Napoli, i toscani per allungare ancora sulla zona retrocessione e portarsi a tre punti dall'Udinese settima, posizione che potrebbe valere l'accesso alla prossima Conference League. La squadra di Simone Inzaghi, galvanizzata dal successo in Supercoppa contro i cugini rossoneri, sono in striscia positiva da cinque giornate e, nel 2023, solo il pareggio esterno con il Monza ha sporcato un percorso altrimenti netto.20:28

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Inter-Empoli, gara valida per la diciannovesima giornata di Serie A.20:24