Stadio: Gewiss Stadium



Stadio: Gewiss Stadium

Città: Bergamo

Capienza: 26724 spettatori14:04

Sfida ad alta quota e punt in polio pesanti al Gewiss Stadium. Due delle squadre più in forma in questa prima fase di campionato si affrontano, l'Atalanta per riagganciare la vetta, la Lazio per avvicinarla.14:04

Da una parte i bergamaschi ritrovano almeno per la panchina il loro attaccante principe, Zapata, costretto ai box per diverse giornate a causa di problemi muscolari. Sulla sponda opposta i biancocelesti dovranno fare a meno del loro bomber, Immobile. Infortunatosi la scorsa settimana, ne avrà per qualche partita.14:06

Formazione ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello - Scalvini, Demiral, Okoli - Soppy, Koopmeiners, De Roon, Hateboer - Pasalic - Lookman, Muriel. A disposizione: Musso, Rossi, Maehle, Boga, Ederson, Hojlund, Malinovskyu, Djimsiti, Zortea, Ruggeri, Zapata.17:14

Formazione LAZIO (4-3-3): Provedel - Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic - Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino - Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. A disposizione: Maximiano, Adamonis, Patric, Marcos Antonio, Luis Alberto, Cancellieri, Kamenovic, Romero, Radu, Gila, Basic.17:15