Benvenuti alla diretta di Roma-Napoli, gara valida per la 17' giornata del campionato di Serie A!18:10

Non un periodo facile per la Roma, condizionata da diversi infortuni e da risultati negativi, ultimo quello che ha visto la squadra di Mourinho soccombere al Dall'Ara contro il Bologna. La vittoria in casa manca dal 2-1 all'Udinese dello scorso 26 novembre.18:14