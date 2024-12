Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Stadio Giuseppe Meazza

Città: Milano

Capienza: 80074 spettatori20:24 Fonte: Gettyimages

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Inter-Como, gara valida per la 17esima giornata di Serie A.20:24

Rispondere ad Atalanta e Napoli e riavvicinarsi alla vetta della classifica. È questo l’obiettivo dell’Inter, che cerca la quarta vittoria consecutiva in campionato. Conquistando i tre punti oggi, la squadra di Simone Inzaghi si riporterebbe a un punto dal Napoli secondo e a tre dall’Atalanta prima, con una partita (quella con la Fiorentina) da recuperare.20:25

Cerca continuità, invece, il Como, reduce da tre risultati utili di fila, di cui la vittoria contro la Roma nell’ultimo turno di campionato. La squadra di Cesc Fabregas è a quota 15 punti in classifica come Parma ed Hellas Verona e ne ha uno in più rispetto alla zona retrocessione.20:25

FORMAZIONI UFFICIALI – L’Inter si schiera in campo con il 3-5-2: 1 Sommer; 31 Bisseck, 95 Bastoni, 30 Carlos Augusto; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro. A disposizione: 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 8 Arnautovic, 11 Correa, 16 Frattesi, 17 Buchanan, 21 Asllani, 42 Palacios, 50 Aidoo, 55 Motta, 99 Taremi.20:26

FORMAZIONI UFFICIALI – Il Como si schiera in campo con il 4-2-3-1: 25 Reina; 77 Van der Brempt, 2 Kempf, 13 Dossena, 5 Goldaniga; 33 Da Cunha, 20 Sergi Roberto; 7 Strefezza, 79 Paz, 16 Fadera; 11 Belotti. A disposizione: 1 Audero, 4 Kone, 6 Iovine, 8 Baselli, 10 Cutrone, 15 Jack, 17 Cerri, 26 Engelhardt, 27 Braunoder, 36 Mazzitelli, 90 Verdi, 93 Barba.20:27

Tre assenze importanti, tutte in difesa, per Inzaghi, che oltre al terzo portiere Di Gennaro, deve rinunciare a Pavard, Acerbi e Darmian, mentre De Vrij recupera, ma solo per la panchina. Scelte obbligate, dunque, nel pacchetto arretrato, con Bastoni dirottato in mezzo, Carlos Augusto sul centrosinistra e Bisseck sul centrodestra. In mezzo al campo c'è regolarmente Barella, che recupera dal problema accusato con la Lazio e vince il ballottaggio con Frattesi. Confermata la coppia d'attacco formata da Lautaro e Thuram.20:29

Cinque indisponibili, invece, per Fabregas, che deve fare a meno di Perrone, Ali Jasim, Alberto Moreno, Sala e Gabrielloni. L'allenatore spagnolo potrebbe anche decidere di partire con la difesa a 3, stringendo la posizione di Goldaniga e alzando quella di Van Der Brempt sulla linea dei centrocampisti, con Fadera dall'altra parte. In quel caso, Nico Paz e Strefezza agirebbero alle spalle di Belotti. Panchina per Cutrone.20:31

Quasi tutto pronto allo Stadio Giuseppe Meazza in San Siro. Tra pochi minuti l’arbitro Antonio Giua darà il via al match.20:31

CALCIO D'INIZIO! Comincia Inter-Como.20:47