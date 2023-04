Ultimi minuti di attesa allo Stadio Carlo Castellani di Empoli, poi sarà Empoli-Inter! Testa a testa tra Azzurri e Nerazzurri che si rinnova dopo quasi un anno esatto dall'ultimo incrocio, quello del 06 maggio 2022, in cui la formazione milanese si impose per 4-2 sui toscani nel palcoscenico dello Stadio San Siro. Match che apre le porte di una domenica ricca di Serie A, e che mette in palio tre punti che risulterebbero fondamentali per entrambi gli schieramenti: i padroni di casa provengono da una sconfitta per 1-0 rimediata nell'ultima giornata contro la Cremonese di Ballardini e sono ora fissi in 15^ posizione, con un totale di 32 punti, chiamati ad allungare maggiormente le distanze dalla zona play-off. Sesto posto, invece, per l'Inter di Simone Inzaghi che ha totalizzato un bottino di 51 punti; reduci dalla qualificazione alla fase semifinale di Champions League, ottenuta lo scorso mercoledì ai danni del Benfica di Schmidt, i Nerazzurri cercano una vittoria in terra toscana che li proietterebbe ad un solo tassello dalla quarta posizione, che attualmente è difesa dalla Roma di Jose Mourinho.12:08