LIVE LECCE - CAGLIARI 0-0 SERIE A 2019/2020. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Benvenuti allo stadio Via del Mare, dove è in programma Lecce-Cagliari, ultima partita di questa domenica di campionato.20:15

L'arbitro Mariani, insieme ai capitani Lucioni e Nainggolan, stanno provando a far rimbalzare il pallone in campo (cosa che non sembra avvenire regolarmente in tutto il rettangolo di gioco).20:15