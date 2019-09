90' FINISCE QUI! La Juve vince ribaltando il risultato: decisiva la rete di Pjanic.22:45

89' Saranno 4 i minuti di recupero!22:44

88' BALOTELLI! Tiro deviato, sarà calcio d’angolo per il Brescia.22:43

85' Cambio per Corini: fuori Romulo, dentro Aye.22:40

83' BERNARDESCHI! Ci prova dalla distanza, tiro che termina fuori non di molto.22:38

80' Terzo e ultimo cambio per Sarri: fuori Dybala, dentro Matuidi.22:35

78' Cartellino giallo per Cistana.22:33

77' MATRI! Che occasione per il Brescia: l’attaccante ex Sassuolo riceve palla in area di rigore e calcia in porta, bella parata di Szczesny.22:32

74' DYBALA! Il suo sinistro termina fuori di poco. Juve vicina al 3-1.22:29

73' Buona chiusura di De Ligt su Matri. Rimessa dal fondo per la Juve, poco più di un quarto d’ora al termine del match.22:28

70' Cambia anche Corini: fuori Mateju, dentro Morosini.22:25

69' Cambio nella Juve: fuori Ramsey, dentro Bernardeschi.22:24

68' BALOTELLI! Tiro potente ma alto: rimessa dal fondo per la Juve.22:23

65' Cambio nel Brescia: fuori Donnarumma, dentro Matri.22:20

64' Il tiro di Dybala sbatte sulla barriera, sulla respinta c’è Pjanic che con un tiro potente e preciso batte Joronen.22:19

63' GOL DI PJANIC! VANTAGGIO JUVE!



Statistiche Pjanic:



Numero maglietta: 5

Gol in partita: 1

Luogo di nascita: Zvornik

Data di nascita: 02/04/199022:18

61' Calcio di punizione dal limite per la Juve. Dybala si incarica della battuta.22:16

59' DYBALA AL VOLO! Joronen si distende e devia il pallone in calcio d’angolo.22:14

56' Cartellino giallo per De Ligt: intervento in ritardo su Romulo.22:11

55' HIGUAIN! Che occasione per la Juve: il Pipita si ritrova a tu per tu con Joronen, ma il portiere del Brescia gli nega il gol con un buon intervento.22:10

53' Higuain commette fallo in attacco: calcio di punizione per il Brescia.22:08

50' Possesso palla della Juve, che fatica a trovare spazi per fare male al Brescia.22:05

47' CHANCELLOR! Colpo di testa che termina a lato.22:02

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO!22:01

45' TERMINA LA PRIMA FRAZIONE! È 1-1 tra Brescia e Juve dopo i primi 45 minuti di gioco.21:45

44' Due minuti di recupero!21:44

42' Cartellino giallo per Bonucci.21:42

41' Deviazione sfortunata del difensore del Brescia sul calcio d’angolo di Dybala.21:41

40' AUTOGOL DI CHANCELLOR! PAREGGIO DELLA JUVE!21:40

35' Ramsey supera in velocità Mateju e mette in mezzo, buona l’uscita di Joronen che blocca il pallone.21:35

33' Buona chiusura di De Ligt su Donnarumma, che appoggia poi il pallone a Szczesny. Poco più di dieci minuti al termine del primo tempo.21:33

30' BALOTELLI! Gran botta dalla distanza: Szczesny devia in calcio d’angolo.21:30

29' De Ligt commette fallo ai danni di Balotelli: calcio di punizione per il Brescia. Tonali si incarica della battuta.21:29

26' HIGUAIN! Colpo di testa che termina fuori di un soffio. Ancora un’occasione da gol per i bianconeri.21:26

24' Higuain viene fermato in posizione di off-side. Calcio di punizione per il Brescia.21:24

21' Ramsey sbaglia il cross per Higuain, tutto da rifare per la Juve.21:21

19' Problemi per Danilo che chiede il cambio: al suo posto Cuadrado.21:19

17' KHEDIRA! La Juve vicinissima al vantaggio: bel passaggio di Dybala per il tedesco che riceve palla in area di rigore, ma calcia fuori. Rimessa dal fondo per il Brescia.21:17

14' Rischia la Juve in difesa: passaggio corto di Pjanic, Szczesny riesce ad anticipare Donnarumma e allontanare il pallone. Rimessa laterale per il Brescia.21:14

12' RAMSEY! Il centrocampista ex Arsenal anticipa Chancellor sul cross di Alex Sandro, ma non riesce ad inquadrare lo specchio della porta.21:12

9' RABIOT! Tiro che termina alto, sopra la traversa.21:09

7' Cartellino giallo per Khedira.21:07

5' La squadra di Corini trova subito la rete grazie a Donnarumma, assist delizioso di Tonali.21:05

4' GOL DI DONNARUMMA! BRESCIA IN VANTAGGIO!21:04

3' Lancio in profondità di Tonali per Donnarumma, ma il centravanti del Brescia non riesce ad agganciare il pallone.21:03

1' SI COMINCIA!21:01

Esordio per Mario Balotelli con la maglia del Brescia; Sarri sceglie invece Ramsey alle spalle della coppia argentina Dybala-Higuain.20:30

Buonasera a tutti e benvenuti alla diretta scritta di Brescia-Juventus!20:30