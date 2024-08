90'+10' E' FINITA! TORINO-ATALANTA 2-1! Reti di Retegui, Ilic e Adams. 20:32

90'+9' Ultima occasione del match, diagonale destro di Pasalic sul fondo. 20:31

90'+8' OCCASIONE COLOSSALE PER ZAPATA! Colpo di testa a tu per tu con il portiere, Carnesecchi para in due tempi. 20:31

90'+8' QUARTO CAMBIO NEL TORINO: entra Ciammaglichella, esce Ricci. 20:30

90'+8' TERZO CAMBIO NEL TORINO: entra Karamoh, esce Adams. 20:29

90'+7' AMMONITO ZANIOLO: fallo su Coco. 20:29

90'+6' PASALIC FALLISCE IL PENALTY! Milinkovic-Savic intuisce la conclusione dal dischetto e salva il 2 a 1! 20:28

90'+5' RIGORE PER L'ATALANTA! Fallo di Lazaro ai danni di Cassa. 20:27

90'+4' Il Var richiama Rapuano al monitor per rivedere l'azione precedente. 20:29

90'+2' AMMONITO MILINKOVIC-SAVIC: proteste. 20:25

90'+2' Tackle di Lazaro su Cassa, corner per l'Atalanta. 20:24

90'+1' Si gioca il primo dei sette minuti di recupero. 20:22

90' Punizione di Samardzic, sinistro che si infrange sulla barriera. 20:22

89' AMMONITO ZAPATA: fallo su Manzoni. 20:21

88' Offside di Masina in sganciamento offensivo. 20:20

86' Destro potente di Manzoni che viene murato involontariamente dal compagno di squadra Zaniolo. 20:19

85' QUINTO CAMBIO NELL'ATALANTA: entra Cassa, esce Ederson. 20:18

85' QUARTO CAMBIO NELL'ATALANTA: entra Manzoni, esce De Ketelaere. 20:18

84' Adams spara addosso a Carnesecchi subito dopo essersi liberato fallosamente della marcatura avversaria. 20:17

83' Check del Var per un possibile tocco di braccio in area di Coco in marcatura su Zaniolo: il gioco prosegue, non c'è rigore. 20:16

81' Forcing dell'Atalanta, Masina anticipa Pasalic in gioco aereo. 20:13

79' Conclusione di Zaniolo che si spegne sull'esterno della rete, Milinkovic-Savic in controllo. 20:12

79' Punizione di Ilic, sinistro a giro sopra la barriera che non si abbassa a sufficienza. 20:11

78' SECONDO CAMBIO NEL TORINO: entra Sosa, esce Vojvoda. 20:11

77' AMMONITO DJIMSITI: fallo su Adams. 20:10

76' VOJVODA KO! Il nazionale kosovaro deve lasciare il terreno di gioco. 20:10

76' Zaniolo svetta a centro area, leggera deviazione che si perde sul fondo. Non c'è deviazione. 20:08

74' Colpo di testa da posizione favorevole di Zapata, pallone alto. 20:06

74' Lazaro punta l'area, de Roon non si fa superare ma concede il tiro dalla bandierina. 20:06

73' Filtrante per il taglio di Dembélé, anticipato da Carnesecchi in uscita. 20:05

71' COOLING BREAK! I contendenti rifiatano prima del rush finale. 20:03

70' TERZO CAMBIO NELL'ATALANTA: entra Palestra, esce Hien. 20:02

70' SECONDO CAMBIO NELL'ATALANTA: entra Zaniolo, esce Retegui. 20:02

68' Metà della ripresa, parziale di 2 a 1. 20:01

67' PRIMO CAMBIO NEL TORINO: entra Dembélé, esce Tameze. 19:58

65' PALO DI DE KETELAERE! Cross di Samardzic per l'ex Milan, colpo di testa che colpisce il montante a portiere battuto. 19:58

63' TRIPLA CONCLUSIONE DEL TORINO! Sinistro di Zapata respinto da Carnesecchi, tiro di Lazaro murato, infine destro al volo di Adams su cui il portiere ospite si supera in corner. 19:56

61' Colpo di testa difficile da eseguire da parte di Retegui, conclusione lontanissima dalla porta. 19:53

59' TRAVERSA COLPITA DALL'ATALANTA! Sugli sviluppi, svetta Djimsiti, deviazione di Retegui che si stampa sulla traversa, poi l'estremo difensore granata respinge il destro di Pasalic. 19:52

59' EDERSON! Assist di De Ketelaere, tiro che impegna Milinkovic-Savic in corner. 19:51

56' Contropiede di Zapata, filtrante per Adams ma de Roon intercetta la palla. 19:48

54' Adams in area, controllo e assist a Lazaro, che col destro non inquadra la porta nerazzurra. 19:47

54' Corner per gli ospiti, pallone fuori area per il destro di Zappacosta molto alto. 19:45

53' PRIMO CAMBIO NELL'ATALANTA: entra Samardzic, esce Brescianini. 19:45

50' Rimonta completata dall'undici di Vanoli, la formazione di Gasperini chiamata a riprendere il risultato: movimenti in panchina. 19:44

49' PILLOLA STATISTICA: primo centro in Serie A per l'attaccante scozzese. 19:43

49' GOL! TORINO-Atalanta 2-1! Padroni di casa in vantaggio: sventagliata di Coco per Ilic che dà a Zapata, sinistro deviato da Carnesecchi e Adams può insaccare a porta vuota.



48' Sponda aerea di Retegui, Djimsiti tenta la rovesciata ma manca l'impatto con la sfera. 19:40

46' SINISTRO DI DE KETELAERE! Il mancino belga calcia rasoterra e chiama Milinkovic-Savic alla deviazione in corner. 19:38

46' Nessun cambio nel corso dell'intervallo. 19:38

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO DI TORINO-ATALANTA! Si riparte dal risultato di 1-1. 19:37

Squadre negli spogliatoi: Vanoli e Gasperini studiano le mosse per conquistare l'intera posta in palio. 19:23

All'intervallo è parità tra Torino e Atalanta: bel primo tempo, nerazzurri avanti con il colpo di testa di Retegui, risposta granata firmata da Ilic. Occasioni da una parte e dall'altra, match apertissimo. 19:22

45'+5' FINE PRIMO TEMPO! TORINO-ATALANTA 1-1. Reti di Retegui e Ilic. 19:20

45'+3' HIEN SALVA SULLA LINEA! Uscita alta di Carnesecchi su Tameze che crossa in area, colpo di testa di Zapata a colpo sicuro ma Hien è provvidenziale. 19:20

45'+3' Anticipo di Coco su Retegui lanciato in profondità. 19:18

45'+1' Slalom di De Ketelaere che salta un paio di avversari prima di calciare: sinistro potente murato. 19:17

45' Quattro minuti di recupero. 19:16

43' Hien spazza in avanti, sfera direttamente all'estremo difensore di casa. 19:14

41' DOPPIA CONCLUSIONE PER L'ATALANTA! Pasalic recupera la palla e la dà a De Ketelaere, sinistro di punta su cui Milinkovic-Savic ci mette i guantoni, poi Zappacosta di destro fuori di poco. 19:12

40' AMMONITO ILIC: trattenuto de Roon. 19:10

38' AMMONITO HIEN: fallo tattico su Ricci. 19:09

37' Sugli sviluppi, la sfera viene respinta fuori area dove si avventa Zappacosta: sinistro sul fondo. 19:08

37' Corner per l'Atalanta. 19:07

35' Sponda di Zapata per Linetty, destro potente su cui si immola Hien che concede il tiro dalla bandierina. 19:06

34' Traversone di Ruggeri troppo profondo, rimessa in favore del Torino. 19:05

33' Problema alla spalla per Lazaro, sanitari in campo per prestare i soccorsi. 19:04

31' PILLOLA STATISTICA: prino centro stagionale per il centrocampista serbo. 19:03

31' GOL! TORINO-Atalanta 1-1! Rete di Ilic. Pareggio dei padroni di casa: Adams manda in porta Ilic che si inserisce e, con un tocco morbido, batte Carnesecchi.



29' AMMONITO PASALIC: fallo su Linetty. 19:00

27' COOLING BREAK! I contendenti rifiatano per circa un minuto. 18:59

26' PILLOLA STATISTICA: terzo centro stagionale per l'ex Genoa. 18:58

26' GOL! Torino-ATALANTA 0-1! Rete di Retegui. Ospiti in vantaggio: assist di Zappacosta, Retegui svetta di testa su Coco e batte Milinkovic-Savic.



25' Sgambetto di Masina ai danni di De Ketelaere. 18:56

23' Traversone in area di Zappacosta, Coco svetta più in alto di tutti e allontana la minaccia. 18:54

22' Ginocchiata di Djimsiti sulla schiena di Zapata, fischia Rapuano. 18:53

20' ATALANTA PERICOLOSA! Brescianini in profondità per Retegui che dribbla Milinkovic-Savic ma poi, da posizione defilata, calcia fuori con una deviazione in corner. 18:51

18' Intervento duro di de Roon su Adams, punizione per i granata. 18:49

16' Zappacosta prova a crossare ma sbaglia e Coco lo chiude in fallo laterale. 18:47

14' Retegui allarga il gomito, fallo ai danni di Coco. 18:44

12' EDERSON! Retegui lancia Ederson in profondità, Tameze chiude ma lascia al brasiliano la possibilità di colpire: destro respinto da Milinkovic-Savic. 18:43

10' Pasalic perde palla sull'attacco di Linetty, il quale poi sbaglia il controllo della sfera consentendo al centrocampista croato di recuperare. 18:41

8' I padroni di casa alzano il pressing, Carnesecchi al rinvio con un po' di apprensione. 18:39

6' Contatto Zapata-Ederson, tutto regolare per il direttore di gara. 18:37

4' OCCASIONISSIMA TORINO! Sponda perfetta di Zapata per Lazaro che, solo davanti a Carnesecchi, calcia alto sopra la traversa. 18:35

3' Possesso palla degli uomini di Gasperini, undici di Vanoli attento alle marcature. 18:34

1' INIZIA TORINO-ATALANTA! Primo pallone giocato da De Ketelaere. 18:31

Squadre in campo agli ordini di Rapuano: padroni di casa in maglia granata, ospiti in casacca bianca con striscia orizzontale nerazzurra. 18:33

Le fasi del riscaldamento sono terminate. Tra pochi minuti il via alla gara. 18:19

Vanoli cambia il partner d'attacco di Zapata, dentro Adams con Sanabria in panchina; gioca Tameze nel pacchetto difensivo, con avanzamento di Vojvoda a centrocampo. Gasperini punta ancora sul tandem offensivo De Ketelaere-Retegui, con Brescianini a agire sulla trequarti; novità Carnesecchi tra i pali, Zaniolo e Samardzic pronti a subentrare. 18:19

FORMAZIONE ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi - de Roon, Hien, Djimsiti - Zappacosta, Ederson, Pasalic, Ruggeri - Brescianini - De Ketelaere, Retegui. A disposizione: Musso, Rossi, Godfrey, Zaniolo, Samardzic, Cassa, Palestra, Tornaghi, Riccio, Manzoni, Dal Lungo. 18:31

FORMAZIONE TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic - Tameze, Coco, Masina - Vojvoda, Ricci, Linetty, Ilic, Lazaro - Zapata, Adams. A disposizione: Paleari, Donnarumma, Karamoh, Sanabria, Pellegri, Sazonov, Pedersen, Dembélé, Sosa, Dellavalle, Horvath, Ciammaglichella, Bianay Balcot, Njie. 18:20

Dirige l'incontro il signor Antonio Rapuano della sezione arbitrale di Rimini, coadiuvato da Meli e Alassio. Quarto Ufficiale Tremolada di Monza. Al VAR Di Paolo, AVAR Fabbri. 23:08

Il match dell'Olimpico Grande Torino mette di fronte i padroni di casa, reduci dall'esordio 2 a 2 in casa del Milan, e gli ospiti, i quali hanno surclassato il Lecce in trasferta. 23:03