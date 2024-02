Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Olimpico

Città: Roma

Capienza: 72698 spettatori16:17 Fonte: Gettyimages

Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di Roma-Torino, match valido per la 26ª giornata di Serie A.16:17

Dopo la qualfiicazione agli ottavi di Europa League conquistata ai rigori contro il Feyenoord, la Roma torna in campo all'Olimpico per la 26ª giornata di Serie A. In attesa del match europeo contro il Brighton il prossimo 7 marzo, i giallorossi hanno due appuntamenti importanti in chiave campionato: oggi l'impegno contro il Torino, poi quello con il Monza, per cercare di rimanere saldi in zona Europa. 17:38

A soli 5 punti in meno della Roma c'è il Torino di Ivan Juric, reduce dalla sconfitta di giovedì scorso contro la Lazio nel recupero della 21ª giornata di Serie A. In attesa del match serale della Fiorentina, i granata con una vittoria potrebbero superare sia i viola che il Napoli portandosi a -1 dalla Lazio. 17:41

FORMAZIONE UFFICIALE ROMA (3-5-2): Svilar - Mancini, Smalling, Ndicka - Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Angeliño - Dybala, Azmoun. Allenatore: De Rossi.17:42

FORMAZIONE UFFICIALE TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic - Djidji, Lovato, Masina - Bellanova, Ricci, Gineitis, Lazaro - Vlasic - Sanabria, Zapata. Allenatore: Juric.17:43

La grande novità in casa Roma è il rientro di Smalling che non partiva titolare da settembre. Turno di riposo per Llorente, uscito acciaccato dal match di giovedì di Europa League. Davanti occasione per Azmoun, con Lukaku in panchina: insieme all'iraniano ci sarà Dybala. A centrocampo Pellegrini, Paredes, Cristante saranno affiancati da Angeliño e Kristensen. Tra i pali il protagonista dei playoff di Europa League Svilar, decisivo con due parate ai rigori.17:49

È ancora emergenza in difesa per il Torino: recuperato Rodriguez che però siederà in panchina, out ancora Schuurs e Buongiorno. Davanti a Milinkovic ci saranno Djidji, Lovato e Masina. Juric per il resto cambia poco rispetto all'ultima partita contro la Lazio: Ilic fuori, al suo posto titolare Ricci accanto a Gineitis, preferito a Linetty.17:51

Squadre in campo, inno all'Olimpico di Roma.18:29

1' Calcio d'inizio! Comincia Roma-Torino, dirige l'arbitro Juan Luca Sacchi.18:31

2' Lancio in verticale di Cristante per Kristensen, duello in corsa con Lazaro, anticipa l'esterno granata. 18:33

4' Precisa l'uscita di Smalling su Ricci che si stava dirigendo verso l'area. Complice anche un rimpallo, esce con palla al piede il difensore.18:35

5' Conclusione di Zapata con il destro respinta da Smalling.18:35