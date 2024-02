Dall'Olimpico è tutto, grazie per aver seguito con noi Roma-Torino. Arrivederci e alla prossima di Serie A!20:38

La Roma torna in campo sabato alle ore 18:00 per la sfida in trasferta contro il Monza, prima dell'impegno europeo agli ottavi di Europa League contro il Brighton. Gara importante in chiave classifica per Juric: sabato alle ore 20:45 il Torino sfiderà in casa la Fiorentina. 20:37

Una vittoria fondamentale per la Roma che stacca la Lazio di 4 punti e si avvicina all'Atalanta, reduce dal pareggio con il Milan, a -2. Giallorossi che anche nella scorsa giornata avevano segnato 3 reti, sono ben 12 in 4 partite. Per il Torino invece mancata l'occasione per il soprasso al Napoli. Granata decimi a quota 36 punti. 20:36

È Dybala show all'Olimpico: l'argentino sblocca il match dal dischetto, alla sua prima rete risponde il Torino con l'asse Bellanova-Zapata. Nel secondo tempo il numero 10 giallorosso raddoppia con un tiro a giro da 25 metri, poco dopo entra Lukaku e fornisce l'assist per il terzo gol dell'argentino. Sul finale sfortunato Huijsen che devia un tiro-cross da posizione defilata di Ricci. Termina 3 a 2 per la Roma contro il Torino.20:32

90'+6' Fischia Sacchi! Finisce Roma-Torino 3-2. Show di Dybala che segna una tripletta, per il Torino in gol Zapata e un autogol di Huijsen. 20:31

90'+5' Finale spezzettato con diversi contrasti. Ora a terra è Bove, tutto regolare secondo l'arbitro.20:26

90'+2' Fallo tattico di Renato Sanches su Djidji. Scintille tra i due.20:25

90' Segnalati 4 minuti di recupero. 20:22

90' Riparte il Torino con Vlasic, il croato passa poi al compagno Zapata che cade in area: tutto regolare secondo Sacchi.20:22

88' Autogol Dean Donny Huijsen! Roma-TORINO 3-2! Iniziativa di Bellanova sulla destra, poi Ricci calcia da posizione defilata, sfortunato il difensore della Roma che con una deviazione prende la propria rete.



87' Destro a giro di Okereke alla ricerca del palo lontano. Svilar intuisce e para. 20:19

86' Fuori Lorenzo Pellegrini, dentro Renato Júnior Luz Sanches.20:16

85' Cartellino giallo per Bryan Cristante: fallosa la sua spinta ai danni di Bellanova.20:16

83' Occasione Roma! Dybala si stende in area in spaccata e con il destro cerca Bove. Bravo Sazonov a intuire tutto e mandare in fallo laterale. 20:14

81' Esce anche Adam Masina per Ivan Ilić.20:12

81' In attacco fuori Arnaldo Antonio Sanabria per David Chidozie Okereke.20:12

80' Triplo cambio per il Torino: Gineitis esce per Karol Linetty.20:12

79' PILLOLA STATISTICA: Dybala non segnava una tripletta in Serie A dalla stagione 2017/2018, Benevento-Juventus terminata 2-4. 20:11

78' Fuori Smalling alla prima da titolare dal rientro dell'infortunio. Al suo posto Dean Donny Huijsen.20:11

74' Sinistro di Vlasic dal limite dell'area, para Svilar.20:05

69' Assist Romelu Menama Lukaku Bolingoli.20:02

69' ANCORA LUUUUI!! TRIPLETTA DI DYBALA! ROMA-Torino 3-1! ! Intesa tra l'argentino e Lukaku, scambi fino al raggiungimento dell'area, poi il belga lo lancia sulla sinistra dell'area: Dybala con il mancino la mette nell'angolino basso.



67' Ci ha provato di tacco Masina, conclusione debole, facile per Svilar.19:58

66' Ancora una punizione interessante per il Torino. Tutto parte sempre dalla progessione interna di Raoul Bellanova.19:57

65' In attacco spazio a Lukaku al posto di Sardar Azmoun.19:57

65' A centrocampo fuori Leandro Daniel Paredes, dentro Edoardo Bove.19:56

64' Triplo cambio per la Roma: Angelino lascia il posto a Leonardo Spinazzola.19:56

62' Calcio di punizione battuto da Ricci, Sazonov si smarca bene e colpisce di testa: conclusione a lato della porta.19:53

62' Cambio per il Torino: fuori Valentino Lazaro, dentro Ricardo Iván Rodríguez Araya.19:52

60' Ennesimo guizzo di Bellanova, che rimedia un fallo da posizione interessante. 19:51

60' Riconquista palla Sazonov: ottimo intervento su Azmoun, diretto verso la porta.19:51

57' CHEEEE GOOOOOL! ROMA-Torino 2-1! Sinistro a giro dai 25 metri nell'angolino lontano. Non può nulla Milinkovic-Savic.



57' Assist Bryan Cristante.19:49

52' MANCINI! Colpo di testa del difensore della Roma da un bel cross sul secondo palo di Angelino. La palla termina alta di poco!19:46

50' Uno due tra Dybala e Cristante, l'argentino si inserisce in area ma la palla del compagno è troppo lunga.19:42

48' SVILAR! Reattivo il portiere della Roma su un tiro con il destro di Lazaro. Bella iniziativa dell'esterno del Torino che in mezzo a due si era inserito bene in area calciando sul primo palo.19:40

47' Calcio di punizione per il Torino, respinge Smalling.19:39

45' Si riparte! Comincia il secondo tempo di Roma-Torino.19:36

PILLOLA STATISTICA: Paulo Dybala è il giocatore che ha preso parte più volte ad almeno 15 marcature in Serie A nelle ultime 10 stagioni (otto volte dal 2014/15), meno solo di Lionel Messi nei maggiori cinque campionati europei nello stesso periodo.19:35

Il Torino è sceso in campo con la giusta intensità e per aumentare il ritmo può ancora contare sui cambi a centrocampo, tra cui Linetty e Ilic. Più lunga la rosa a disposizione della Roma visti i tanti infortuni dei granata, in attacco potrebbero far comodo a De Rossi forze nuove come Lukaku ed El Shaarawy, entrambi in panchina. 19:29

I primi 45 minuti di gioco all'Olimpico si concludono con 1 gol per parte. Dopo 10 minuti Kristensen si divora la rete del vantaggio dopo una bellissima azione in solitaria di Azmoun, il danese però colpisce il palo. Da lì reagisce il Torino che conduce una buona partita dal punto di vista dell'intensità e del ritmo, vicino al gol con un tiro di Ricci concluso sull'esterno della rete. Juric deve rinunciare a Lovato, ennesimo infortunato del reparto difensivo. Al suo posto Sazonov che, ingenuamente, causa rigore per la Roma: dal dischetto non sbaglia Dybala. Poco dopo l'asse Bellanova-Zapata è ancora decisivo: l'attaccante colombiano di testa sigla il pareggio.19:27

45'+2' Fine primo tempo! Roma-Torino 1-1. A Dybala risponde Zapata.19:18

45'+1' Tentativo potente di Vlasic, ci arriva in tuffo Svilar.19:17

45'+1' Ammonito Evan Ndicka.19:17

45' Segnalati due minuti di recupero.19:17

44' Assist Raoul Bellanova.19:17

44' GOOOL! Pareggia subito il Torino! Roma-TORINO 1-1! Cross di Bellanova alla ricerca di Zapata, tiro di testa dell'attaccante colombiano, la palla rimbalza davanti a Svilar e finisce nell'angolino basso.



Guarda la scheda del giocatore Duván Zapata19:17

42' GOOOOL! DYBALA! L'argentino spiazza dal dischetto Milinkovic-Savic. ROMA-Torino 1-0.



Guarda la scheda del giocatore Paulo Dybala19:12

40' Calcio di rigore per la Roma! Pestone di Sazonov su Azmoun.19:11

39' Ancora alto il Torino ancora con Vlasic che accerchiato dagli avversari perde poi palla.19:11

36' Pellegrini intercetta la traiettoria di Ricci per Vlasic in area. Riparte la Roma.19:08

33' Ammonito Samuele Ricci, pestone netto su Dybala.19:04

30' OCCASIONE TORINO! Cross di Bellanova sul secondo palo, Ricci stoppa di petto e tira al volo con l'esterno colpendo proprio l'esterno della rete! Il guardalinee segnala comunque la posizione di fuorigioco. 19:01

29' Rientra Ndicka, non ci sono problemi per i due giocatori.19:00

28' Collisione aerea tra Ndicka e Sanabria. Riparte il gioco senza l'ivoriano, attualmente a bordocampo.18:59

25' Ammonito Valentino Lando Lazaro per aver fermato una ripartenza veloce di Mancini.18:56

23' Fallo di Zapata ai danni di Mancini. L'azione del Torino era nata da un filtrante di Gineitis per l'attaccante colombiano in area che poi di fisico ha steso il difensore giallorosso.18:55

20' Intervento in scivolata preciso di Pellegrini che toglie palla a Zapata, diretto verso la porta. 18:51

17' Rischio per la Roma! Ricci intercetta il passaggio di Svilar ai compagni, la conclusione di Sanabria viene deviata in calcio d'angolo.18:48

15' Rapido Bellanova in anticipo su Azmoun, ancora una volta involato verso la porta. L'esterno fa ripartire il gioco da Milinkovic-Savic.18:47

14' Esce Matteo Lovato dolorante, al suo posto Saba Sazonov.18:45

13' A terra Matteo Lovato che chiede il cambio. Per il difensore del Torino sembra un problema al polpaccio. 18:44

12' Destro al volo di Sanabria da calcio di punizione: la palla termina fuori di molto.18:45

12' Prova a reagire il Torino specie con i guizzi sulla fascia di Bellanova. Fallo di Pellegrini da posizione interessante per i granata.18:43

10' PALO DELLA ROMA! Buco della difesa del Torino, ne approfitta Azmoun che corre per 50 metri con palla al piede prima di passarla orizzontalmente al compagno Kristensen, completamente solo davanti alla porta. Sbaglia il danese che colpisce il palo.18:46

5' Conclusione di Zapata con il destro respinta da Smalling.18:35

4' Precisa l'uscita di Smalling su Ricci che si stava dirigendo verso l'area. Complice anche un rimpallo, esce con palla al piede il difensore.18:35

2' Lancio in verticale di Cristante per Kristensen, duello in corsa con Lazaro, anticipa l'esterno granata. 18:33

1' Calcio d'inizio! Comincia Roma-Torino, dirige l'arbitro Juan Luca Sacchi.18:31

Squadre in campo, inno all'Olimpico di Roma.18:29

È ancora emergenza in difesa per il Torino: recuperato Rodriguez che però siederà in panchina, out ancora Schuurs e Buongiorno. Davanti a Milinkovic ci saranno Djidji, Lovato e Masina. Juric per il resto cambia poco rispetto all'ultima partita contro la Lazio: Ilic fuori, al suo posto titolare Ricci accanto a Gineitis, preferito a Linetty.17:51

La grande novità in casa Roma è il rientro di Smalling che non partiva titolare da settembre. Turno di riposo per Llorente, uscito acciaccato dal match di giovedì di Europa League. Davanti occasione per Azmoun, con Lukaku in panchina: insieme all'iraniano ci sarà Dybala. A centrocampo Pellegrini, Paredes, Cristante saranno affiancati da Angeliño e Kristensen. Tra i pali il protagonista dei playoff di Europa League Svilar, decisivo con due parate ai rigori.17:49

FORMAZIONE UFFICIALE TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic - Djidji, Lovato, Masina - Bellanova, Ricci, Gineitis, Lazaro - Vlasic - Sanabria, Zapata. Allenatore: Juric.17:43

FORMAZIONE UFFICIALE ROMA (3-5-2): Svilar - Mancini, Smalling, Ndicka - Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Angeliño - Dybala, Azmoun. Allenatore: De Rossi.17:42

A soli 5 punti in meno della Roma c'è il Torino di Ivan Juric, reduce dalla sconfitta di giovedì scorso contro la Lazio nel recupero della 21ª giornata di Serie A. In attesa del match serale della Fiorentina, i granata con una vittoria potrebbero superare sia i viola che il Napoli portandosi a -1 dalla Lazio. 17:41

Dopo la qualfiicazione agli ottavi di Europa League conquistata ai rigori contro il Feyenoord, la Roma torna in campo all'Olimpico per la 26ª giornata di Serie A. In attesa del match europeo contro il Brighton il prossimo 7 marzo, i giallorossi hanno due appuntamenti importanti in chiave campionato: oggi l'impegno contro il Torino, poi quello con il Monza, per cercare di rimanere saldi in zona Europa. 17:38

Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di Roma-Torino, match valido per la 26ª giornata di Serie A.16:17