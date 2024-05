Si chiude la tormentata stagione degli ex campioni d'Italia con la sfida casalinga contro il Lecce. Il Napoli può ancora sperare, con un incastro di risultati, a una qualificazione alla prossima Conference League, ma questo non dipenderà solo dal risultato odierno.12:55

Al Napoli manca la vittoria in campionato da ben 7 partite e in casa non vince addirittura da dieci. I salentini hanno invece raggiunto la salvezza da qualche giornata, ma proveranno a concludere al meglio la stagione.12:57

Nel Napoli è Simeone a vincere il ballottaggio con Raspadori in attacco, ai fianchi dell'argentino ci saranno Kvaratskhelia e Politano. Osimhen recupera ma solo per la panchina. Il Lecce schiera Krstovic in avanti, dietro a lui il trio formato da Almqvist, Blin e Dorgu. In mezzo al campo Ramadani e Berisha.17:13