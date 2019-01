95' E' FINITA, Lazio-Juventus 1-2!

94' Respinta la punizione di Milinkovic-Savic

93' Calcio di punizione dal limite per la Lazio dopo un fallo di Rugani

92' Clamoroso contropiede fallito da Cancelo, che invece di tirare prova il passaggio per Bernardeschi

91' Inzaghi, già sotto accusa sui social per gli sciagurati cambi di Immobile e Luis Alberto, inserisce ora Neto per Bastos

90' Incredibile Juve, riesce a venirne a capo nonostante una partita molto negativa, forse la peggiore in questa stagione. Smacco pazzesco per la Lazio

89' GOL DELLA JUVENTUS! CRISTIANO RONALDO su rigore!

88' Confermato il penalty tra le proteste della Lazio

87' CALCIO DI RIGORE PER LA JUVE! INCREDIBILE! Intervento irregolare di Lulic su Cancelo

85' Ronaldo fermato per posizione irregolare. Partita finora negativa di CR7

84' Fuori anche Immobile, dentro Caicedo

83' Berisha in campo per Luis Alberto

82' Giallo anche per Milinkovic-Savic per una trattenuta

81' Ammonito Chiellini per gioco scorretto

79' CANCELO! Servito da Emre Can non arriva per poco sulla sfera davanti a Strakosha

78' La Lazio ha subito il colpo e arretra, la Juve fa circolare la palla

76' Doccia gelata per la Lazio che stava dominando la capolista in tutto e per tutto. Ma la Juve ha 7 vite

75' Alla prima occasione buona la Juve pareggia grazie all'ultimo entrato: tiro di Dybala non trattenuto da Strakosha, e Cancelo non sbaglia sulla ribattuta! Cinico 1-1 dei bianconeri!

74' GOL DELLA JUVENTUS! CANCELO!

73' Dybala si libera con un numero al limite dell'area, il suo destro viene respinto dalla difesa della Lazio

72' Cancelo in campo per Douglas Costa

71' De Sciglio ammonito per gioco scorretto

69' Destro a giro di Milinkovic-Savic, palla sopra la traversa

68' LUIS ALBERTO! Altro destro fuori di poco

67' La Juve per forza di cose si sbilancia e questo favorisce i contropiedi della Lazio

66' Ennesima palla gol per la Lazio, la Juve sembra un pugile suonato ma il risultato è ancora in bilico

65' IMMOBILE SPRECA! Un errore non da lui, davanti a Szczesny spedisce sopra la traversa

63' Allegri cambia modulo, Bernardeschi si mette a destra, con Costa a sinistra è un 4-4-2 o un 4-2-4

61' Bernardeschi dentro per Matuidi

60' Emre Can sugli sviluppi del corner di Luis Alberto trafigge clamorosamente di testa il proprio portiere. Lazio comunque meritatamente avanti

59' GOL DELLA LAZIO! AUTORETE DI EMRE CAN!

59' Dybala in contropiede viene affrontato e fermato da Lucas Leiva

58' BASTOS! Colpo di testa pericoloso, c'è la deviazione di Ronaldo, altro corner per i biancocelesti

57' Ottimo anticipo di Rugani su Correa

56' Juve meno in soggezione in questa ripresa, ma la porta di Strakosha è ancora un miraggio

55' Inzaghi si agita in panchina dopo una mancata punizione assegnata alla Lazio per un mani di Bentancur

53' La Juve si aggrappa ora alle azioni personali dei suoi singoli

52' Cross di Douglas Costa deviato da Wallace, Ronaldo non riesce ad agganciare la sfera per il tiro

51' Giallo anche a Matuidi per proteste

50' Lucas Leiva ammonito per gioco scorretto

49' LUIS ALBERTO! Conclusione a fil di palo

48' Cross di Douglas Costa, in ritardo Ronaldo e Matuidi

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO

45' E' FINITO IL PRIMO TEMPO! Primi 45' da incubo per la Juve, che soffre come non mai e perde Bonucci per infortunio. Tre nitide palle gol per la Lazio ma il risultato è ancora di 0-0

44' Juventus in confusione, Szczesny quasi combina un pasticcio su un retropassaggio

43' IMMOBILE! Rugani respinge sulla linea il suo pallonetto! La Juve sbanda dietro!

41' Bonucci quasi in lacrime, dentro Chiellini

40' Bonucci a terra, ci sarà il cambio

38' PAROLO! Splendida parata di Szczesny sul destro dell'Azzurro!

36' Radu rimedia a un errore di Wallace con un grande intervento difensivo

34' Strakosha allontana con i pugni il cross di Douglas Costa

33' La Lazio continua a fare la partita

31' Luis Alberto ruba palla a Ronaldo e fa ripartire l'azione dei capitolini

29' La Juve cerca di ripartire in contropiede, ma Douglas Costa viene chiuso dalla difesa biancoceleste

27' LUIS ALBERTO! Szczesny respinge il suo destro

26' Bonucci non sta bene, Chiellini pronto a entrare al suo posto

24' Ammonito Emre Can per gioco scorretto

23' Fatica la Juve, Douglas Costa tenta una giocata personale ma non è fortunato

22' Ancora Szczesny sblocca il traversone di Immobile

20' CORREA! Dybala perde malamente il pallone, Milinkovic-Savic serve l'argentino che costringe Szczesny alla parata in tuffo

18' La Lazio continua a fare la partita, nella Juve occhi su Bonucci che sembra sempre sofferente

16' Parolo sbaglia l'ultimo passaggio per Immobile, sfuma l'azione della Lazio

15' Milinkovic-Savic chiude fallosamente su Ronaldo, punizione per la Juve

13' Bonucci torna in campo zoppicando, si riscalda Chiellini

12' WALLACE! Servito da Luis Alberto colpisce malissimo e spreca una buona chance

11' Bonucci a terra per un problema alla caviglia

10' Correa salta Bonucci ma poi sbaglia il passaggio per Immobile

8' Ora possesso palla prolungato della Juventus

6' Buon approccio della Lazio in questi primi minuti, Juve sulla difensiva

5' Szczesny intuisce e intercetta il traversone di Luis Alberto

3' Libera la retroguardia bianconera, ma ancora i laziali trovano un angolo

2' Subito aggressiva la Lazio, la squadra di Inzaghi guadagna un corner

1' PARTITI

Squadre in campo, tra pochi secondi il via della sfida

3-5-2 per la Lazio, Immobile e Correa in attacco, alle loro spalle centrocampo folto con Milinkovic-Savic, Luis Alberto, Parolo, Leiva e Lulic

Juve con il tridente Douglas Costa, Ronaldo, Dybala. In difesa Rugani e Bonucci al centro, a centrocampo Emre Can con Bentancur e Matuidi