LIVE FIORENTINA - LAZIO 1-1 SERIE A 2019/2020. LA DIRETTA DELLA PARTITA

CASTROVILLI! Un’altra conclusione dalla distanza per la Fiorentina, questa volta di Castrovilli: pallone che termina a lato.20:49

Possesso palla in favore della Lazio in questi primi minuti di gioco.20:52

LUIS ALBERTO! Tiro centrale: tutto facile per Dragowski.20:53

Calcio di punizione per la Fiorentina: Pezzella, Milenkovic e Caceres salgono a saltare.20:55

PEZZELLA! Colpo di testa che termina fuori. Rimessa dal fondo per la Lazio.20:56

13'

Luis Alberto cerca in profondità Milinkovic, che non riesce però ad agganciare il pallone in area di rigore.20:58