Dove si gioca la partita:



Stadio: Olimpico

Città: Roma

Capienza: 72698 spettatori19:18

Distanziate da una sola lunghezza in classifica, Lazio e Fiorentina arrivano alla sfida dell'Olimpico con un diverso stato d'animo. La squadra di casa reduce dalla batosta subita a Verona per 4-1, mentre i Viola dall'ottima prova in casa contro il Cagliari dove è uscita vittoriosa per 3-0.19:18

Luis Alberto e Vlahovic sono i casi spinosi nelle due squadre. Se per lo spagnolo sono le troppe panchine a creare malumori, per il serbo invece si tratta del rifiuto al rinnovo del contratto. Nell'ultimo incrocio tra le due compagini, vittoria dei Viola per 2-0, mentre più in generale, la Lazio ha vinto cinque delle ultime sette gare di campionato contro la Fiorentina.19:26

Formazione LAZIO (4-3-3): Reina - Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic - Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto - Felipe Anderson, Immobile, Pedro. A disposizione: Strakosha, Adamonis, Hysaj, Patric, Radu, Akpa Akpro, Leiva, Escalante, Basic, Romero, Moro, Muriqi.19:50

Formazione FIORENTINA (4-3-3): Terracciano - Venuti, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi - Duncan, Torreira, Castrovilli - Callejon, Vlahovic, Sottil. A disposizione: Rosati, Bonaventura, Saponara, Maleh, Terzic, Agostinelli, Benassi, Odriozola, Amrabat, Nastasic, Igor, Toci.19:52