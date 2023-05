Al Franchi si incrociano in questa penultima giornata di campionato, Fiorentina e Roma. Entrambe le squadre hanno la testa proiettata alle due finali europee, in particolare i giallorossi visto che la finale di Europa League si svolgerà mercoledì prossimo a Budapest contro il Siviglia. Quella dei Viola invece il 7 giugno contro il West Ham.15:34

Probabile turnover su entrambi i lati. La Fiorentina è reduce dalla finale di Coppa Italia persa contro l'Inter per 2-1, mentre la Roma, come annunciato da Mourinho, ha lasciato diversi titolari a casa.15:38

Nella Fiorentina davanti a Cerofilini, spazio per Venuti in difesa sulla destra, a sinistra confermato Biraghi, centrali Martinez Quarta e Igor. C'è Jovic in attacco, dietro a lui Saponara, Barak e Ikone. In mezzo al campo Mandragora e Duncan. Dalla panchina Bonaventura, Nico Gonzalez e Cabral.17:21