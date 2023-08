Grazie per aver seguito la diretta di Juventus-Bologna e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A.20:39

Un gol a squadra per tempo nella sfida di Torino, in cui al gol di Ferguson nella prima frazione ha risposto quello di Vlahovic nella ripresa. È il Bologna a partire meglio nel primo tempo, sfiorando prima il vantaggio con Ndoye e poi trovandolo al 24' con lo scozzese, bravo a girare in porta un assist al bacio di Zirkzee. Cinque minuti più tardi Ferguson sfiora anche il raddoppio e la doppietta, ma stavolta la sua conclusione termina fuori di poco. Nella ripresa la Juventus cambia marcia e troverebbe il pareggio al 54' con Vlahovic, che finalizza in acrobazia una sponda aerea di Bremer, ma Di Bello annulla per fuorigioco attivo di Rabiot. I bianconeri continuano a premere andando vicini all'1-1 con Weah, Bremer e Fagioli, ma al 71' rischiano di subire lo 0-2: Zirkzee calcia dall'interno dell'area trovando la grande risposta di Perin e sulla ribattuta Ndoye non riesce a ribadire in porta a causa di un intervento quantomeno dubbio di Iling-Junior. All'80', però, arriva il pareggio degli uomini di Allegri, ancora con Vlahovic, che gira in porta di testa un cross perfetto di Iling-Junior.20:44

Missione punteggio pieno fallita per la Juventus che, al termine della gara dell'Allianz Stadium, deve accontentarsi di un pareggio che la porta a quota 4 punti in classifica, due in meno rispetto al Milan, in attesa dei match di Napoli e Inter. Primo punto del campionato, invece, per il Bologna, che dopo lo 0-2 rimediato contro il Milan muove la sua classifica scongiurando il pericolo di chiudere le prime due giornate con due sconfitte.20:33

90'+8' FISCHIO FINALE: JUVENTUS-BOLOGNA 1-1. Al gol di Ferguson nel primo tempo ha risposto quello di Vlahovic nella ripresa.20:27

90'+5' OCCASIONE PER IL BOLOGNA! Contropiede rossoblù con Dominguez che trova tutto solo in area Karlsson. L'ex AZ cerca lo scarico invece di provare a calciare e spreca un'ottima opportunità.20:24

90'+2' Quinta sostituzione per il Bologna. Fuori Dan Assane Ndoye, dentro Giovanni Fabbian.20:21

90'+1' Ndoye riceve sulla destra, rientra sul sinistro e calcia dal limite. La deviazione di Alex Sandro manda il pallone in corner.20:20

90' Segnalati sette minuti di recupero.20:19

89' Grande uscita fuori dai pali di Perin, che anticipa Dominguez, bravo a inserirsi sulla sponda aerea di Zikzee.20:18

87' AMMONITO Kenan Yıldız.20:17

85' Quarta sostituzione per il Bologna. Michel Aebischer lascia spazio a Oussama El Azzouzi.20:14

82' Quinta sostituzione per la Juventus. Finisce la partita di Timothy Weah, minuti per Weston McKennie.20:19

82' Quarta sostituzione per la Juventus. Esce Manuel Locatelli, entra Kenan Yıldız.20:11

80' GOL! JUVENTUS-Bologna 1-1! Rete di Dušan Vlahović! Iling-Junior riceve sulla sinistra e crossa sul secondo palo per il serbo, che di testa prende il tempo a tutti e trova il pareggio.



Guarda la scheda del giocatore Dusan Vlahovic20:10

79' Torna ad attaccare la Juventus.20:09

76' Rabiot riceve ai 25 metri, controlla e calcia. Conclusione alta.20:04

74' Terza sostituzione per la Juventus. Fuori Federico Chiesa, dentro Arkadiusz Milik.20:02

73' Skorupski esce in presa bassa e subisce un colpo al volto, restando a terra dolorante.20:02

72' AMMONITO Thiago Motta per proteste.20:01

71' PERIN SALVA LA JUVENTUS! Ottima ripartenza del Bologna, con Ferguson che serve Zirkzee. L'ex Bayern calcia a incrociare trovando la grande risposta di Perin. Sulla ribattuta Ndoye viene ostacolato da Iling-Junior e non riesce a ribadire in porta.20:01

69' Calcio di punizione battuto direttamente verso la porta da Karlsson. Perin fa un passo indietro e blocca in presa alta.19:58

66' Seconda sostituzione per la Juventus. Andrea Cambiaso lascia spazio a Samuel Iling-Junior.19:55

66' Prima sostituzione per la Juventus. Finisce la partita di Nicolò Fagioli, comincia quella di Paul Pogba.19:55

64' Fase spezzettata del match. La Juventus ha perso un po' l'inerzia offensiva che ha avuto nei primi minuti della ripresa.19:53

61' Terza sostituzione per il Bologna. Esce Charalampos Lykogiannis, entra Tommaso Corazza.19:51

61' Seconda sostituzione per il Bologna. Fuori Riccardo Orsolini, esordio per Karl Jesper Karlsson.19:51

61' Prima sostituzione per il Bologna. Non ne ha più Nikola Moro, al suo posto Nicolás Domínguez.19:50

59' COS'HA SPRECATO FAGIOLI! Bella azione della Juventus, con Weah che riceve sulla destra e crossa basso trovando Fagioli sul secondo palo. Il numero 21 controlla e calcia da ottima posizione, ma trova solo l'esterno della rete.19:48

57' DOPPIA GRANDE OCCASIONE PER LA JUVENTUS! Weah raccoglie un pallone al limite dell'area e calcia sul primo palo, trovando l'ottima risposta di Skorupski. Sulla ribattuta il primo ad arrivare è Bremer, che non trova la porta da distanza ravvicinata.19:46

56' Problema fisico per Beukema e Bologna momentaneamente in dieci uomini.19:45

54' GOL ANNULLATO ALLA JUVENTUS! Alex Sandro scava un pallone in area per Bremer, che fa la sponda per Vlahovic, il quale colpisce in acrobazia da posizione ravvicinata e batte Skorupski. Dopo l'on-field review, però, Di Bello annulla per fuorigioco di Rabiot, che ha disturbato la visuale di Skorupski sulla conclusione del serbo.19:44

51' Proteste da parte di Danilo, che chiede un tocco di mano di Lucumì in area di rigore. Tutto regolare per Di Bello.19:41

49' Inizio di secondo tempo aggressivo da parte della Juventus. Il Bologna, però, al momento sembra riuscire a reggere il colpo.19:38

46' Chiesa va via sulla sinistra e crossa basso in mezzo. Skorupski blocca a terra.19:35

46' SI RIPARTE! Comincia il secondo tempo di Juventus-Bologna. Nessun cambio all'intervallo.19:34

Gran primo tempo della squadra di Thiago Motta, bravissimo nella preparazione della partita. Fondamentali per i rossoblù, finora, i recuperi alti con i centrocampisti, bravi poi a innescare i quattro giocatori offensivi, pericolosi soprattutto quando sono riusciti a sfruttare l'ampiezza dei due esterni. Tante difficoltà, invece, per la Juventus, che non è quasi mai riuscita a trovare Weah e Cambiaso ha faticato a mettere in moto la coppia Chiesa-Vlahovic, finora servita male e spesso lasciata sola contro la difesa del Bologna.19:31

Juventus sotto di un gol all'intervallo del match dello Stadium. Dopo una prima metà di frazione caratterizzata dall'equilibrio, il Bologna cresce e, dopo aver sfiorato il vantaggio con Ndoye, si porta avanti al 24' con Ferguson, bravo a concludere uno scambio ad alti livelli di qualità con Zirkzee. Passano cinque minuti e lo scozzese va anche vicino alla doppietta, calciando stavolta sul fondo ancora su assist di Zirkzee. Nel finale di primo tempo i bianconeri chiudono i rossoblù nella propria metà campo, senza però impegnare Skorupski.19:28

45'+3' FINE PRIMO TEMPO: JUVENTUS-BOLOGNA 0-1. Rossoblù in vantaggio con il gol di Ferguson.19:19

45'+2' Fuorigioco di Vlahovic, fermato da Di Bello sul lancio di Alex Sandro.19:19

44' Saranno due i minuti di recupero.19:16

41' Pressing alto della Juventus, che in questo finale di primo tempo tiene tutto il Bologna nella propria trequarti.19:13

38' Genialata di Danilo, che trova Weah tra le linee. Lo statunitense entra in area e cerca il cross basso, trovando la deviazione di Lucumì e la parata di Skorupski.19:09

35' Palleggio ragionato della Juventus, che cerca spazi nella difesa del Bologna.19:07

32' Fagioli fa correre Weah, che cerca Chiesa di prima intenzione. Bel recupero di Aebischer, che anticipa l'ex Fiorentina e fa ripartire il Bologna.19:04

29' FERGUSON VICINO ALLA DOPPIETTA! Altro recupero alto dei rossoblù, che lavorano in transizione con i quattro giocatori offensivi: Zirkzee riceve in area e scarica per lo scozzese, che calcia con il sinistro, sfiorando il palo.19:01

28' Momento di difficoltà per la Juventus, che ha accusato il colpo dopo il gol subito.19:00

24' GOL! Juventus-BOLOGNA 0-1! Rete di Lewis Ferguson! Lo scozzese serve al limite Zirkzee, il quale è bravissimo a eludere il raddoppio di Bremer e Alex Sandro e a restituire il pallone a Ferguson. Il centrocampista del Bologna controlla e incrocia la conclusione dall'interno dell'area, battendo Perin.



Guarda la scheda del giocatore Lewis Ferguson18:57

23' OCCASIONE PER IL BOLOGNA! Zirkzee recupera un pallone vagante al limite e allarga per Ndoye, che cerca di sorprendere Perin sul primo palo con una conclusione di prima intenzione. Il portiere della Juventus blocca a terra.18:55

20' Calcio di punizione battuto male da Orsolini, che non trova compagni in area di rigore.18:51

17' AMMONITO Stefan Posch per un'entrata dura su Chiesa.18:48

15' Bell'idea di Fagioli, che cerca Vlahovic tra Lykogiannis e Beukema, trovando però il buon intervento difensivo del nuovo difensore centrale del Bologna.18:46

12' AMMONITO Adrien Rabiot, intervenuto in ritardo su Ndoye.18:44

9' Prima conclusione verso la porta anche da parte del Bologna, che ci prova da fuori con il destro di Moro. Palla larga di poco.18:44

8' Si riprende ora a giocare con Weah regolarmente in campo.18:40

7' Problemi alla spalla sinistra per Weah, che resta a terra dolorante.18:38

6' Bell'anticipo di Danilo su Zirkzee, con il brasiliano che di testa arriva prima del numero 9 rossoblù sul cross di Posch.18:38

3' Prima conclusione in porta di Vlahovic, che riceve da Bremer alle spalle della difesa del Bologna, controlla e calcia di controbalzo. Palla alta e fuorigioco del serbo segnalato da Di Bello.18:34

CALCIO D'INIZIO! Comincia Juventus-Bologna.20:45

Quasi tutto pronto all'Allianz Stadium di Torino. Tra pochi minuti l'arbitro Marco Di Bello darà il via al match. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Bottegoni e Moro. Al VAR ci sarà Fourneau, mentre l'AVAR sarà Nasca.18:24

Thiago Motta ripropone dieci undicesimi della squadra vista inizialmente contro il Milan, sostituendo soltanto Dominguez con Orsolini. Rientro pesante, quello del numero 7 del Bologna, che ritrova la corsia offensiva di destra, con Ndoye che agirà dall'altra parte e Ferguson piazzato alle spalle di Zirkzee. Al posto del centrocampista argentino agirà Aebischer, che scala al fianco di Moro. Solo panchina, infine, per gli ultimi due acquisti rossoblù: Fabbian e Karlsson.18:22

Due soli cambi rispetto alla formazione della prima giornata per Allegri, che conferma la coppia d'attacco formata da Chiesa e Vlahovic, entrambi protagonisti a Udine. Il tecnico toscano deve, invece, rinunciare a Szczesny in porta, sostituito da Perin, mentre opta per una modifica a centrocampo, preferendo Fagioli a Miretti. Conferme anche sulle fasce, dove giocano Weah e Cambiaso, con Kostic che parte dalla panchina.18:18

FORMAZIONI UFFICIALI - Il Bologna si schiera in campo con un 4-2-3-1: Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Lykogiannis; Moro, Aebischer; Ndoye, Ferguson, Orsolini; Zirkzee. A disposizione: Ravaglia, Gasperini, Sosa, Dominguez, Karlsson, Bonifazi, Corazza, El Azzouzi, De Silvestri, Van Hooijdonk, Fabbian, Urbanski.18:16

FORMAZIONI UFFICIALI - La Juventus si schiera in campo con un 3-5-2: Perin; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Weah, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Chiesa, Vlahovic. A disposizione: Pinsoglio, Garofani, Gatti, Huijsen, Rugani, Pogba, Kostic, McKennie, Miretti, Nicolussi Caviglia, Milik, Yildiz, Iling Jr., Kean, Soulé.18:15

Vuole i primi punti del suo campionato, invece, Thiago Motta, alla seconda sfida consecutiva contro una big, dopo la sconfitta all'esordio al Dall'Ara contro il Milan, vittorioso per 2-0 contro i rossoblù. I felsinei vogliono muovere la classifica per evitare di restare a 0 punti dopo le prime due giornate, come già accaduto all'Empoli a causa del 2-0 rimediato ieri a Monza.18:12

Esordio casalingo in campionato per la squadra di Massimiliano Allegri, che cerca conferme dopo la bella vittoria sul campo dell'Udinese per restare a punteggio pieno e raggiungere il Milan a quota sei punti, in attesa delle partite di Napoli e Inter.18:10

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Juventus-Bologna, gara valida per la seconda giornata di Serie A.18:08