SPAL - FROSINONE: 0-3 - SERIE A - 28 OTTOBRE 2018. RISULTATO FINALE E COMMENTO ALLA PARTITA

Gran gol in girata di Pinamonti, il primo in A

Ammonito Campbell per gioco scorretto

Ammonito Sportiello per perdita di tempo

Floccari dentro per Paloschi

L'arbitro Chiffi si attira ancora le ire del Mazza per un fallo fischiato in attacco alla Spal

Goldaniga trattiene Paloschi in area, per l'arbitro è tutto regolare

Frosinone ora molto chiuso, si fa dura per la Spal

Cassata per Ciano e Gori per Maiello

EVERTON LUIZ! Ancora Spal vicina al gol ma il brasiliano non è fortunato

Antenucci per Cionek e Luiz per Valoti

Semplici sgrida i suoi per aver preso un gol sugli sviluppi di un calcio piazzato. Un antipasto di ciò che succederà negli spogliatoi

Gara ancora bloccata, la Spal fa il match ma non è così lucida in avanti

Gol di Chibsah annullato per fuorigioco

Ammonito anche Fares per fallo tattico

Ammonito Maiello per gioco scorretto

Traversone pericoloso di Ciano, ma Ciofani è in ritardo

Ciociari in sofferenza, la Spal preme

Sportiello in uscita sventa l'azione da calcio d'angolo dei ferraresi

Fallo in attacco di Valoti, il Frosinone respira

5'

Il Frosinone pressa alto per non far pensare i portatori di palla della Spal