LIVE NAPOLI - BOLOGNA 0-0 SERIE A 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Diego Armando Maradona

Città: Napoli

Capienza: 60240 spettatori20:19

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Napoli e Bologna, gara valida per decima giornata di Serie A.20:19

Il Napoli di Luciano Spalletti è al momento secondo e, vincendo stasera, aggancerebbe il Milan in testa alla classifica con 28 punti. I partenopei hanno vinto tutti i quattro match disputati allo Stadio Diego Armando Maradona, subendo appena un gol. Nell'ultima sfida, quella disputata in casa della Roma, è arrivato il primo pareggio in campionato per i partenopei, che sono ancora imbattuti.20:26

Il Bologna di Sinisa Mihajlovic si trova all'undicesimo posto e, battendo il Napoli a domicilio, raggiungerebbe la Juventus in settima posizione, a quota 15 punti. Finora, i felsinei non hanno vinto alcun match lontano dalle mura amiche, totalizzando due pareggi e altrettante sconfitte. Nell'ultima partita di campionato, gli emiliani sono stati superati per 2-4 dal Napoli, chiudendo la gara in nove uomini.20:25

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Napoli si schiera in campo con un 4-3-3: Ospina - Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui - Elmas, Anguissa, F. Ruiz - Lozano, Osimhen, Insigne. A disposizione: Meret, Marfella, Ghoulam, J. Jesus, Zanoli, Demme, Lobotka, Zielinski, Politano, Mertens, Petagna.20:29

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Bologna si schiera in campo con un 3-4-2-1: Skorupski - De Silvestri, Medel, Theate - Mbaye, Svanberg, Dominguez, Hickey - Orsolini, Vignato - Barrow. A disposizione: Bardi, Bagnolini, Binks, Dijks, Schouten, Pyyhtia, van Hooijdonk, Skov Olsen, Cangiano, Santander.20:32

Luciano Spalletti cambia solo due uomini rispetto alla formazione che ha pareggiato 0-0 in casa della Roma nell'ultimo turno. Riposo per Piotr Zielinski, che lascia spazio a Eljif Elmas, mentre in attacco va in scena la solita staffetta tra Hirving Lozano e Matteo Politano, con il messicano preferito all'ex Inter per giocare dall'inizio.20:35

Tre modifiche obbligate, invece, per Sinisa Mihajlovic, che deve rinunciare agli squalificati Adam Soumaoro e Roberto Soriano e all'infortunato Marko Aranutovic. Lorenzo De Silvestri scala nel terzetto difensivo, mentre Ibrahima Mbaye si piazza sulla fascia destra. Emanuel Vignato e Riccardo Orsolini completano il tridente insieme a Musa Barrow.20:37

Quasi tutto pronto allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Tra pochi minuti l'arbitro Marco Serra darà il via al match.20:40