LIVE MILAN - SASSUOLO 0-0 SERIE A 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Il Milan ospita al Meazza il Sassuolo ed è chiamato a rispondere alla vittoria di ieri sera dell'Inter, ora distante solo un punto in classifica, e mettere pressione al Napoli, impegnato nel posticipo contro la Lazio. Per gli uomini di Pioli, sconfitti a Firenze nell'ultima di campionato ma vincenti in Champions in casa dell'Atletico Madrid, quello di oggi è un passaggio da non sbagliare se vogliono continuare a coltivare sogni Scudetto.14:35

Scelte quasi obbligate per Pioli in attacco date le assenze per infortunio di Rebic e Giroud. Terminale offensivo sarà Ibrahimovic, reduce dalla doppietta realizzata a Firenze, supportato dal trio formato da Saelemaekers, Diaz e Leao. Novità a centrocampo con Tonali e Kessié in panchina, spazio a Bennacer e Bakayoko. In porta torna Maignan, recuperato al 100%. Difesa con Florenzi titolare a destra, Kjaer e Romagnoli al centro come a Madrid, Hernandez a sinistra.14:47