Trasferta a Cremona per la Roma, con i giallorossi alla ricerca di tre punti fondamentali per la corsa alla Champions League. Di contro, i grigiorossi vogliono provare a riaprire la lotta alla salvezza.18:10

La Roma ha vinto in tutte le ultime quattro gare di Serie A contro la Cremonese e nelle ultime tre non ha subito gol; nell’ultimo incrocio tra le due squadre in Coppa Italia, però, ha avuto la meglio la formazione grigiorossa (2-1 all’Olimpico).18:12