Grazie per aver seguito la diretta scritta di Napoli-Milan e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A.23:02

Match a due facce al Maradona, dove Napoli e Milan giocano un tempo a testa, chiudendo in pareggio. Nella prima frazione i rossoneri trovano due gol nello spazio di otto minuti, tra il 22' e il 31': entrambi con Giroud, entrambi di testa su cross arrivati dalla fascia destra, prima di Pulisic e poi di Calabria. Tra le reti rossonere anche una grande occasione per Politano, che si rifà a inizio ripresa, segnando lo splendido gol che riapre la partita al 50'. Il Napoli continua a creare e tredici minuti più tardi trova anche la rete del pareggio, con il calcio di punizione perfetto di Raspadori, il primo a segnare da punizione diretta in questo campionato. Poi la partita cala d'intensità e ne riacquista solo nel finale, quando dopo l'espulsione di Natan per doppio giallo arriva un'occasione per parte: prima è Calabria a non trovare la porta di testa da ottima posizione, poi Kvaratskhelia vede la sua conclusione respinta da Maignan.23:02

Primo pareggio in campionato per il Milan, che fallisce il sorpasso ai danni della Juventus seconda in classifica e resta in terza posizione, a tre punti di distanza dall'Inter capolista. Sale a quota 18, invece, il Napoli, che al momento mantiene il quarto posto, ma rischia di essere scavalcata da Atalanta e Fiorentina, in campo domani rispettivamente sui campi di Empoli e Lazio.22:56

90'+5' FISCHIO FINALE: NAPOLI-MILAN 2-2. Alla doppietta di Giroud nel primo tempo hanno risposto Politano e Raspadori nella ripresa.22:42

90'+5' MAIGNAN SALVA SU KVARATSKHELIA! Il georgiano riceve all'interno dell'area, si sposta il pallone sul sinistro e calcia a incrociare, trovando la decisiva risposta con i piedi di Maignan.22:43

90'+4' Grande recupero di Zanoli, che riprende Okafor, lanciato in campo aperto sull'esterno.22:40

90'+1' CHE OCCASIONE PER CALABRIA! Cross di Florenzi spizzato verso il secondo palo da Jovic. Sul pallone arriva Calabria, che prova a schiacciare di testa, ma la sua conclusione finisce sull'esterno della rete.22:38

90'+1' Napoli con il 4-4-1 in questo finale: Di Lorenzo scala in mezzo al fianco di Ostigard, Zanoli si abbassa nel ruolo di terzino destro e Raspadori si piazza davanti a lui.22:37

90' Segnalati quattro minuti di recupero.22:37

89' ESPULSO Natan. Secondo giallo per il brasiliano, autore di un intervento in ritardo su Romero.22:35

88' Pioli risistema i suoi spostando Theo Hernandez al centro della difesa, con Florenzi nel ruolo di esterno sinistro basso.22:34

87' Quinta sostituzione per il Milan. Esce zoppicando Marco Pellegrino, spazio per Alessandro Florenzi.22:33

86' AMMONITO Alessandro Zanoli per un intervento duro su Theo Hernandez.22:32

83' Quinta sostituzione per il Napoli. Finisce la partita di Matteo Politano, al suo posto Alessandro Zanoli.22:29

81' Quarta sostituzione per il Milan. Esce Olivier Giroud, entra Noah Okafor.22:27

81' Terza sostituzione per il Milan. Fuori Rafael Leão, dentro Luka Jović.22:27

78' AMMONITO Yunus Musah per una trattenuta ai danni di Kvaratskhelia.22:25

77' Quarta sostituzione per il Napoli. Richiamato in panchina Piotr Zieliński, minuti per Frank Zambo Anguissa.22:24

74' Ritmo più basso in questa fase, dopo una prima parte di secondo tempo ad altissima intensità.22:21

71' Corner pericoloso di Kvaratskhelia e pallone che viene allontanato dalla difesa del Milan.22:18

68' LEAO CI PROVA DA FUORI! Uno-due tra Musah e il portoghese, che riceve al limite dell'area e calcia forte e basso sul primo palo. Meret è attento e mette in corner.22:15

65' AMMONITO Giovanni Di Lorenzo per un fallo su Leao.22:12

63' GOL! NAPOLI-Milan 2-2! Rete di Giacomo Raspadori! Calcio di punizione perfetto del numero 81, che conclude in modo potente e preciso sul palo di Maignan, pescando l'angolino.



62' AMMONITO Luka Romero, in netto ritardo su Zielinski al limite della sua area.22:08

60' ALTRA OCCASIONE PER IL NAPOLI! Cross di Di Lorenzo e pallone che scappa dalle mani di Maignan, finendo nella zona di Simeone e Kvaratskhelia, con il georgiano che prova a ribadire in porta, ma trova la deviazione decisiva in corner di Tomori.22:07

58' MAIGNAN SALVA IL MILAN! Ancora pericoloso l'asse Politano-Di Lorenzo, ma stavolta è il capitano del Napoli ad andare alla conclusione da posizione defilata. Il portiere rossonero difende il suo palo e respinge.22:06

55' AMMONITO Tijjani Reijnders per una trattenuta ai danni di Politano.22:02

53' AMMONITO Natan per un intervento in ritardo su Giroud.21:59

50' GOL! NAPOLI-Milan 1-2! Rete di Matteo Politano! Splendida giocata del numero 21, che riceve sulla destra da Di Lorenzo, salta Pellegrino e Theo Hernandez rientrando sul sinistro, prima di far partire un tiro potente sotto la traversa, sul quale Maignan non riesce ad arrivare.



49' È il Napoli a fare la partita in questo avvio di ripresa.21:56

46' SI RIPARTE! Comincia il secondo tempo di Napoli-Milan.21:53

46' Seconda sostituzione per il Milan. Christian Pulišić lascia spazio a Luka Romero.21:52

46' Terza sostituzione per il Napoli. Finisce la partita di Eljif Elmas, al suo posto Giovanni Simeone.21:52

46' Seconda sostituzione per il Napoli. Esce Amir Rrahmani, entra Leo Østigård.21:51

46' Prima sostituzione per il Napoli. Fuori Mário Rui, dentro Mathías Olivera.21:51

È probabile che Garcia scelga di cambiare subito qualcosa, viste le difficoltà del Napoli soprattutto a centrocampo, nel limitare la mobilità di Reijnders e Musah. Ha già fatto un cambio per necessità, invece, Stefano Pioli, costretto a mandare in campo Pellegrino (all'esordio assoluto con il Milan) al posto dell'infortunato Kalulu.21:50

Due colpi di testa di Olivier Giroud mandano il Milan all'intervallo con il doppio vantaggio sul Napoli. Al 22' Pulisic rientra sul sinistro e crossa per il francese che, tutto solo in area, supera Meret, il quale non riesce a respingere la conclusione ravvicinata. Otto minuti più tardi è Calabria a mettere in area il traversone per il numero 9, che vince il duello di fisico con Rrahmani e trova il 2-0. Tra i due gol grande occasione per il pareggio azzurro con Politano, che a botta sicura da due passi calcia sull'esterno della rete. Nel finale di primo tempo il Milan sfiora anche il 3-0, prima con Reijnders e poi con Musah.21:48

45'+6' FINE PRIMO TEMPO: NAPOLI-MILAN 0-2. Rossoneri avanti con la doppietta di testa di Giroud.21:36

45'+6' CI PROVA MUSAH! Azione insistita del Milan, con Theo Hernandez che scarica di tacco per l'ex Valencia, la cui conclusione sul primo palo viene respinta da Meret.21:36

45'+4' Giroud tenta l'acrobazia su un pallone vagante nell'area del Napoli. Conclusione centrale, bloccata da Meret.21:34

45'+2' Raspadori recupera palla nel cerchio di centrocampo, vede Maignan fuori dai pali e prova a sorprenderlo, ma non trova la porta.21:32

45' Concessi cinque minuti di recupero.21:30

44' Grande lavoro in pressione di Giroud, che ruba palla a Natan e guadagna un calcio di punizione.21:29

41' REIJNDERS A UN PASSO DALLO 0-3! Altra grande azione del Milan, con Leao che allarga per Theo Hernandez, il quale crossa basso all'indietro per l'olandese. Reijnders colpisce di prima con l'interno e non trova la porta per centimetri.21:27

39' Ripartenza del Milan con Pulisic che serve Reijnders. L'olandese decide di mettersi in proprio e prova a concludere dal limite, trovando il corpo di Natan a ribattere.21:25

36' Musah cerca il traversone al centro dell'area, ma il suo cross finisce direttamente tra le braccia di Meret.21:23

34' Giroud serve in area Pulisic, che rientra sul sinistro e prova a calciare, ma la sua conclusione viene ribattuta da Mario Rui.21:20

31' GOL! Napoli-MILAN 0-2! Rete di Olivier Giroud! Cross dal fondo in mezzo di Calabria e altro colpo di testa del francese, che vince il duello con Rrahmani e segna il secondo gol della sua serata.



Guarda la scheda del giocatore Olivier Giroud21:17

30' Mario Rui vede Maignan fuori dai pali e cerca di sorprenderlo da 35 metri, ma non inquadra la porta.21:15

27' COS'HA SBAGLIATO POLITANO! Kvaratskhelia scappa sulla sinistra e crossa basso sul secondo palo per il numero 21, che colpisce a botta sicura di prima intenzione, ma trova solo l'esterno della rete.21:12

26' Riprende il gioco.21:13

25' Gioco momentaneamente fermo al Maradona per un lancio di petardi sugli spalti.21:11

22' GOL! Napoli-MILAN 0-1! Rete di Olivier Giroud! Servito sulla fascia, Pulisic rientra sul sinistro e crossa in mezzo per il numero 9 rossonero, che di testa batte Meret.



Guarda la scheda del giocatore Olivier Giroud21:09

19' Prima sostituzione per il Milan. Non ce la fa Pierre Kalulu, al suo posto Marco Pellegrino.21:04

16' Problemi per Kalulu, rimasto a terra dolorante.21:02

13' Apertura sbagliata da parte di Kvaratskhelia, che alza troppo il cambio di gioco per Di Lorenzo.20:58

10' Predominio azzurro nei primi dieci minuti di gioco. La squadra di Garcia muove il pallone per cercare superiorità sugli esterni.20:56

7' Pressing costante dei giocatori del Napoli, che impediscono alla squadra di Pioli di uscire dal basso.20:54

4' Ritmo subito altissimo al Maradona.20:49

FISCHIO D'INIZIO! Comincia Napoli-Milan.20:46

Quasi tutto pronto allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Tra poco l'arbitro Daniele Orsato darà il via al match.20:44

FORMAZIONI UFFICIALI - Il Milan si schiera in campo con un 4-3-3: Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernández; Musah, Krunić, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leão. A disp.: Mirante, Nava; Bartesaghi, Florenzi, Pellegrino; Adli, Pobega, Romero; Jović, Okafor.20:43

FORMAZIONI UFFICIALI - Il Napoli si schiera in campo con un 4-3-3: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mário Rui; Elmas, Lobotka, Zieliński; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. A disp.: Gollini, Contini; D'Avino, Olivera, Østigård, Zanoli; Anguissa, Cajuste, Demme, Gaetano; Lindstrøm, Simeone, Zerbin.20:43

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Napoli-Milan, gara valida per la 10^ giornata di Serie A.20:41