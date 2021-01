LIVE BENEVENTO - MILAN 0-2 SERIE A 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Rossoneri a caccia dei 3 punti per rispondere al successo dell'Inter e riportarsi così in vetta alla classifica a 3 giorni dal big match contro la Juventus. Il Milan torna al Vigorito per la seconda volta nella propria storia dopo l'incredibile 2-2 ad opera di Brignoli datato 3/12/2017.16:38

Primo tempo con tante emozioni a Benevento: il Milan conduce per 1-0 ma si trova in 10 uomini per l'espulsione di Tonali. Al 4' Brahim Diaz va vicino al gol con un destro che sfiora la traversa. Passano pochi minuti e al 15' i rossoneri riescono a portarsi in vantaggio con un calcio di rigore trasformato da Kessié dopo un fallo di Tuia su Rebic. Gravo l'errore in disimpegno del Benevento nell'azione che ha portato al penalty. I ragazzi di Inzaghi non si danno per vinti e al 20' vanno ad un passo dal pareggio: sinistro di Insigne e palo interno a Donnarumma battuto. Al 33' un episodio chiave del match: Tonali entra con il piede molto alto su Ionita e dopo un on-field review Pasqua estrae il cartellino rosso per l'ex Brescia. Il Benevento continua a spingere e ad andare al tiro con Letizia ed Insigne, ma per il momento il Milan sta riuscendo a mantenere la porta inviolata. 19:02