LIVE NAPOLI - JUVENTUS 0-2 SERIE A 2018/2019. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Juventus (4-3-3) Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic, Cristiano Ronaldo

Saranno presenti in 50mila al San Paolo: si punta a infliggere ai bianconeri la prima sconfitta in serie A

Nelle ultime 5 partite in serie A, il Napoli non ha subito reti. Bianconeri finora sempre a segno in questo campionato