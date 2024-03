Il Napoli vince la sfida contro la Juve, tante occasioni per i bianconeri che soprattutto nel primo tempo mettono paura alla difesa azzurra. Vlahovic colpisce anche un palo ma poi Kvaratskhelia sblocca la gara con un tiro al volo sul primo palo. Un diagonale potente e preciso di Chiesa riporta in partita la squadra di Allegri, che però capitola nel finale con il rigore prima parato da Szczesny e poi ribattuto in rete da Raspadori. Segnali di ripresa per il Napoli dopo l'exploit di Sassuolo, notte fonda per la Juve22:46