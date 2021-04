LIVE LAZIO - SPEZIA 1-0 SERIE A 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Olimpico

Città: Roma

Capienza: 72698 spettatori14:07

Benvenuti alla diretta della partita della 29^ giornata di Serie A, si affrontano Lazio e Spezia. 14:07

Manca poco all'inizio di Lazio-Spezia. I biancocelesti in corsa per un posto in Champions.14:09

Formazione LAZIO (3-5-2): Reina - Marusic, Acerbi, Radu - Lazzari, Milinkovic, Leiva, Pereira, Lulic - Immobile, Correa.14:08

Formazione SPEZIA (4-3-3): Zoet - Ferrer, Chabot, Erlic, Bastoni - Maggiore, Ricci, Leo Sena - Gyasi, Piccoli, Farias.14:13

Panchina LAZIO: Strakosha, Alia, Hoedt, Musacchio, Parolo, Escalante, Cataldi, Akpa Akpro, Fares, Caicedo, Muriqi, Luis Alberto.14:15

Panchina SPEZIA: Provedel, Marchizza, Terzi, Ismajli, Vignali, Acampora, Agoume, Pobega, Galabinov, Nzola, Verde, Agudelo, Capradossi.14:14

Le scelte di Inzaghi: in attacco il tandem Immobile-Correa, Lazzari e Lulic gli esterni. Chance per Pereira. Marusic in difesa con Acerbi e Radu.14:28

Le scelte di Italiano: in avanti spazio a Piccoli, Gyasi e Farias a supporto. Ricci in regia, Maggiore e Leo Sena gli interni di metà campo.14:28

Immobile a caccia della sua 150ª rete in Serie A.14:12

1' Inizio primo tempo di LAZIO-SPEZIA. Dirige la partita l'arbitro Giua.15:03

2' Subito due falli consecutivi di Leiva su Leo Sena.15:05

4' Gyasi recupera il pallone sulla trequarti, poi cross di Piccoli deviato.15:07

6' Zoet in uscita bassa anticipa Lazzari, si ferma l'azione della Lazio.15:09

8' Fase di studio, il ritmo di gara non è elevato.15:11

9' OCCASIONE LAZIO! Immobile serve Correa che da centro area alza troppo la mira.15:11

11' Leiva resta a terra dolorante dopo un contrasto con Piccoli, nulla di grave.15:14

13' OCCASIONE SPEZIA! Farias innesca Piccoli, decisiva la chiusura di Acerbi.15:17

14' Traversone di Ferrer, colpo di testa impreciso di Chabot.15:17

16' OCCASIONE SPEZIA! Gyasi impegna Reina con un tiro dal limite dell'area.15:19

17' Calcio da fermo battuto da Pereira, tocca Milinkovic di testa, pallone sul fondo.15:20

19' Farias si allunga il pallone, chiude Lazzari.15:22

20' Ammonito CHABOT per gioco scorretto su Correa.15:22

23' Possesso palla della Lazio, lo Spezia non concede varchi.15:26

24' Immobile in area non trova lo spazio per il tiro, poi c'è un fallo in attacco di Milinkovic.15:28

26' Correa di testa verso Immobile, intercetta la sfera Chabot.15:29

28' Gyasi pescato in fuorigioco, nulla di fatto per lo Spezia.15:34

30' Ammonito PEREIRA per gioco scorretto su Ferrer.15:34

32' Milinkovic mette al centro, raccoglie il pallone Zoet.15:36

34' Cross di Bastoni, Lulic concede un corner.15:37

35' Tiro dal limite di Farias, murato dalla difesa biancoceleste.15:41

36' Numero di Pereira che salta due avversari con una giocata, ma la difesa ospite si chiude.15:39

38' Correa prolunga per Lazzari, passaggio troppo lungo.15:42

40' Immobile si defila sulla sinistra, ma non riesce a servire nessun compagno di squadra.15:44

42' OCCASIONE SPEZIA! Cross morbido di Farias, colpo di testa di Maggiore, pallone non distante dalla porta.15:46

44' Problemi per Leo Sena, sanitari in campo per le cure del caso.15:48

45' L'arbitro concede un minuto di recupero.15:49

45'+1' Fine primo tempo: LAZIO-SPEZIA 0-0. Si va al riposo senza reti.15:50

Non si sblocca il risultato tra Lazio e Spezia, 0-0 a fine primo tempo: occasione per Correa, ospiti pericolosi con Maggiore.15:52

46' Inizio secondo tempo di LAZIO-SPEZIA. Si riparte dal risultato di 0-0.16:04

48' Lazio pericolosa: punizione battuta velocemente da Milinkovic, Zoet chiude lo specchio della porta a Correa.16:10

50' Ci prova Immobile di destro, il pallone termina largo.16:11

52' Sostituzione LAZIO: entra Luis Alberto esce Pereira.16:12

52' Sostituzione LAZIO: entra Fares esce Lulic.16:12

53' Recupero lampo per Luis Alberto, dopo l'infortunio alla caviglia.16:12

54' OCCASIONE LAZIO! Enorme opportunità per Correa, Zoet in uscita gli nega il gol.16:16

56' GOL! LAZIO-Spezia 1-0! Rete di Lazzari. Assist di Correa, Lazzari con freddezza supera Zoet.



Guarda la scheda del giocatore Manuel Lazzari16:16

58' Insiste la Lazio, ma Immobile viene segnalato in fuorigioco.16:17

60' Duello in velocità tra Immobile ed Erlic, il difensore chiude in fallo laterale.16:20

62' Zoet esce dai pali di testa per anticipare Milinkovic, pallone a Lazzari che prova a sorprenderlo dalla distanza senza successo.16:24

65' Sostituzione SPEZIA: entra Agoume esce Maggiore.16:24

65' Sostituzione SPEZIA: entra Marchizza esce Bastoni.16:25