LIVE TORINO - JUVENTUS 2-1 SERIE A 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Olimpico Grande Torino

Città: Torino

Capienza: 27958 spettatori17:39

All’Olimpico Grande Torino, va in scena la sfida tra Torino e Juventus, 202° derby della Mole. 17:39

La squadra di Davide Nicola, dopo la sconfitta patita contro la Sampdoria, affronta la Juventus di Andrea Pirlo alla ricerca di punti importanti nella lotta per non retrocedere.17:39

I bianconeri, attualmente al terzo posto in classifica, cercano di rialzarsi dopo la clamorosa sconfitta contro il Benevento. La squadra di Andrea Pirlo deve assolutamente vincere la partita per mantenere il vantaggio sulle inseguitrici Napoli e Roma distanziate rispettivamente di cinque e tre punti in classifica.17:40

Ecco le formazioni: 3-4-1-2 per il Torino: Sirigu - Izzo, Buongiorno, Bremer - Ansaldi, Rincon, Mandragora, Vojvoda - Verdi - Sanabria, Belotti. A disposizione: Ujkani, Milinkovic-Savic, Nkoulou, Murru, Ferigra, Rodriguez, Linetty, Lukic, Gojak, Zaza, Baselli, Bonazzoli.17:45

4-4-2 per la Juventus: Szczesny - Cuadrado, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro - Kulusevski, Bentancur, Danilo, Chiesa - Morata, Ronaldo. A disposizione: Pinsoglio, Israel, Ramsey, Bernardeschi, Di Pardo, Dragusin, Frabotta, Fagioli, Rabiot, Correia, De Marino.17:59

Nicola conferma il modulo 3-4-1-2 con il tandem offensivo formato da Sanabria e Belotti coadiuvato sulla trequarti da Verdi. In mezzo al campo, vengono scelti Mandragora e Rincon con Vojvoda e Ansaldi sulle fasce. In difesa, l’allenatore dei granata conferma Bremer affiancato da Izzo e Buongiorno.17:48

Pirlo si affida a Ronaldo e Morata per cercare di scardinare la retroguardia granata. In difesa, vengono schierati de Ligt e Chiellini come centrali con Cuadrado e Alex Sandro sulle corsie laterali mentre in mediana, trovano posto Bentancur e Danilo con Chiesa e Kulusevski sugli esterni.18:03

1' Inizia il primo tempo di TORINO-JUVENTUS. Dirige la gara l’arbitro Michael Fabbri della sezione AIA di Ravenna.18:02

2' Morata, innescato da Chiesa in area di rigore sulla sinistra, calcia da posizione defilata trovando l'attenta opposizione in uscita bassa di Sirigu.18:05

4' Traversone dalla destra di Cuadrado per la sponda aerea sul secondo palo di Ronaldo a servire l'accorrente Chiesa. Il laterale bianconero conclude ben oltre la traversa.18:10

6' Percussione sulla sinistra di Ansaldi che serve Mandragora al limite dell'area. Il centrocampista granata non riesce ad inquadrare la porta mandando la palla non distante dal palo alla sinistra di Szczesny.18:09

8' Alex Sandro perde palla sulla fascia sinistra dando la possibilità a Rincon di mettere palla al centro dell'area per Belotti. De Ligt riesce ad anticipare il capitano granata non permettendogli di calciare a botta sicura.18:12

10' Traversone dalla fascia destra al centro dell'area di Belotti. De Ligt svetta ed allontana la palla.18:13

12' Giropalla della Juventus. I bianconeri provano a gestire il possesso palla in attesa di spazi per poter far male alla retroguardia granata.18:17

13' GOL! Torino-JUVENTUS 0-1! Rete di Chiesa. L'ala bianconera, dopo uno scambio al limite dell'area con Morata, penetra in area e fulmina Sirigu sul primo palo siglando la rete del vantaggio.



Guarda la scheda del giocatore Federico Chiesa18:18

15' Nelle ultime nove partite con la Juventus in tutte le competizioni Federico Chiesa ha preso parte a otto gol (cinque reti e tre assist).18:20

16' I bianconeri, dopo aver sbloccato la gara, continuano ad insistere sulla trequarti. I granata sono rintanati nella propria metà campo.18:21

19' Punizione dal limite dell'area di Verdi. Il trequartista granata coglie in pieno la barriera sprecando la possibile occasione del pari.18:21

20' La squadra di Nicola sta provando a reagire. I granata si spingono orgogliosamente in avanti.18:22

22' Cross dalla fascia sinistra di Ansaldi per l'inserimento in area di Rincon. Il centrocampista venezuelano del Torino stoppa e calcia ma Alex Sandro si immola respingendo il pallone.18:25

24' Incursione sulla destra di Cuadrado che effettua un cross. Il laterale colombiano della Juventus non riesce a servire Ronaldo a centro area.18:27

25' Calcio d'angolo corto dalla sinistra di Verdi per Ansaldi che crossa in area. Il pallone giunge comodamente tra le braccia di Szczesny.18:30

27' GOL! TORINO-Juventus 1-1! Rete di Sanabria. Conclusione rasoterra dalla distanza di Mandragora che sorprende Szczesny. Sulla respinta difettosa del portiere polacco, si avventa Sanabria che di testa realizza il gol del pari.



Guarda la scheda del giocatore Antonio Sanabria18:41

29' Antonio Sanabria ha preso parte a sette reti nelle ultime sette presenze di Serie A tra Torino e Genoa (sei gol e un assist).18:32

31' Lancio lungo dalle retrovie granata per lo scatto di Sanabria. La difesa bianconera fa buona guardia e recupera palla.18:35

34' Tentativo dalla distanza di Ronaldo. Bremer intuisce e si oppone respingendo il tiro del fuoriclasse portoghese della Juventus.18:38

37' Ennesimo cross dalla fascia destra di Cuadrado a cercare Morata e Ronaldo. Bremer, ben posizionato sul primo palo, svetta anticipando gli attaccanti bianconeri.18:40

39' Giropalla lento della Juventus. I granata si difendono e riescono a stoppare le iniziative offensive della squadra di Pirlo.18:42

41' Calcio d'angolo dalla destra sul primo palo di Verdi. Chiellini riesce ad allontanare velocemente il pallone.18:44

42' AMMONITO Ansaldi. Fallo tattico del giocatore argentino che trattiene vistosamente Cuadrado lanciato in ripartenza.18:45

43' Cross calibrato dalla fascia destra per il colpo di testa in girata di Morata al centro dell'area. Sirigu respinge il tentativo troppo centrale dell'attaccante spagnolo della Juventus. 18:46

44' Iniziativa sulla sinistra di Alex Sandro che, arrivato sul fondo, mette palla sul primo palo. Sirigu è attento e si impossessa della sfera di gioco.18:47

45' L'arbitro concede un minuto di recupero.18:48

45'+1' Fine primo tempo di TORINO-JUVENTUS: 1-1. Torino e Juventus concludono la prima frazione in parità.18:49

Primo tempo molto intenso all'Olimpico Grande Torino. Dopo il predominio bianconero dei primi minuti di gioco certificato dalla rete del vantaggio firmata da Chiesa, il Torino reagisce e trova il pari con Sanabria, lesto nel ribadire in rete una respinta poco efficace di Szczesny sul tiro dalla distanza di Mandragora. 18:55

La squadra di Pirlo, dopo il gol realizzato, ha cercato di gestire il vantaggio attraverso il possesso palla ma concedendo il fianco alle ripartenze granata. Vedremo se nella ripresa, una delle compagini riuscirà a rompere l'equilibrio della prima parte di gara portando a casa l'intera posta in palio.19:00

46' Inizia il secondo tempo di TORINO-JUVENTUS: 1-1. Primo pallone della ripresa giocato dalla Juventus.19:07

46' GOL! TORINO-Juventus 2-1! Rete di Sanabria. Retropassaggio errato di Kulusevski che innesca Sanabria sulla trequarti. Il centravanti paraguaiano dei granata, giunto in area di rigore, calcia potentemente sul primo palo piegando le mani a Szczesny e realizzando la personale doppietta.



Guarda la scheda del giocatore Antonio Sanabria19:12

48' Antonio Sanabria è il 2° paraguaiano a segnare nel derby della Mole in Serie A dopo Dionisio Arce nel 1956, anche lui con la maglia granata.19:11

49' Punizione dalla fascia destra sul secondo palo di Cuadrado. Izzo anticipa Ronaldo mandando il pallone oltre la linea di fondo campo.19:12

51' Chiesa ci prova dalla distanza. Il tiro deviato da Buongiorno termina sul fondo.19:14

53' Cross tagliato dalla trequarti destra di Kulusevski per il colpo di testa a centro area di Ronaldo. Sirigu si oppone alzando la palla oltre la traversa.19:16

55' La squadra di Pirlo sta cercando di aumentare il ritmo delle proprie giocate offensive. I bianconeri vogliono riacciufare subito i granata.19:18

57' Chiesa calcia dal limite dell'area. Il pallone finisce distante dalla porta difesa da Sirigu.19:22

59' AMMONITO Rincon. Fallo a centrocampo ai danni di Alex Sandro.19:22

62' Danilo si accentra e calcia dai trenta metri. La conclusione velleitaria del giocatore ex Manchester City termina ben oltre la traversa.19:25

64' Iniziativa di Cuadrado al limite dell'area. Il laterale colombiano, trattenuto da Verdi, guadagna un buon calcio di punizione.19:28

66' Esce Rincon entra Lukic. Prima sostituzione per il Torino.19:28

67' Calcio d'angolo dalla destra di Cuadrado a cercare De Ligt al centro dell'area. Sirigu esce e fa suo il pallone.19:31

68' AMMONITO Cuadrado. Entrata in ritardo ai danni di Verdi.19:31

70' Alex Sandro effettua un cross dalla sinistra per lo stacco a centro area di Ronaldo. L'attaccante portoghese della Juventus, disturbato dai difensori granata, non inquadra la porta.19:33

71' Esce Kulusevski entra Bernardeschi. Prima sostituzione per la Juventus.19:34

71' Esce Danilo entra Ramsey. Seconda sostituzione per la Juventus.19:34

72' Esce Belotti entra Zaza. Seconda sostituzione per il Torino.19:35