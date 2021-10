LIVE ATALANTA - LAZIO 1-2 SERIE A 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Gewiss Stadium

Città: Bergamo

Capienza: 26724 spettatori13:26

Al Gewiss Stadium tutto pronto per Atalanta-Lazio, undicesima giornata di Serie A.13:26

I bergamaschi cercano di invertire la rotta tra le mura amiche (un solo punto nelle ultime due gare casalinghe); di fronte, biancocelesti in striscia negativa lontano da casa da quattro partite.13:28

Ecco le formazioni. Atalanta con il 3-4-2-1: Musso - de Roon, Demiral, Lovato - Zappacosta, Freuler, Koopmeiners, Maehle - Ilicic, Pasalic - Zapata. A disp.: Sportiello, Rossi, Pezzella, Scalvini, Miranchuk, Malinovskiy, Piccoli, Muriel.14:25

4-3-3 per la Lazio: Reina - Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic - Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto - Felipe Anderson, Immobile, Pedro. A disp.: Strakosha, Adamonis, Lazzari, Patric, Radu, Escalante, Basic, Lucas Leiva, Akpa Akpro, Raul Moro, Romero, Muriqi.14:27

Gasperini conferma nove undicesimi della squadra che ha battuto la Samp: Demiral al posto di Palomino al centro della difesa, Ilicic preferito a Malinovksiy con Pasalic alle spalle di Zapata.14:17

Sarri apporta una sola modifica all'XI titolare: Hysaj esterno basso a destra. Fiducia a Cataldi in regia e continuità per il tridente Felipe Anderson-Immobile-Pedro.14:23

Terminano le fasi di riscaldamento, a breve l'inizio della gara diretta da Guida.14:37

1' INIZIA Atalanta-Lazio, palla ai biancocelesti.15:01

3' Fasi di studio in avvio, le due squadre si affrontano sulla mediana.15:04

5' Acerbi fuori tempo su Ilicic, Guida lo avvisa.15:06

6' Errore di Hysaj, Luiz Felipe rimedia su Zapata.15:07

7' Lovato scende sulla destra, cross spazzato da Acerbi.15:08

8' Ilicic cambia gioco per Maehle, Milinkovic-Savic allontana di testa.15:09

9' Zapata scambia con Maehle, Milinkovic-Savic concede il primo angolo della gara.15:10

10' Da corner, colpo di testa di Demiral, ampiamente a lato.15:11

11' Accelerazione di Zappacosta, cross basso intercettato da Acerbi.15:12

13' Lancio di Ilicic, troppo profondo per Zapata.15:14

14' Ilicic centra dalla destra, Luiz Felipe salta più in alto di Pasalic.15:15

15' de Roon a terra dopo uno scontro con Demiral, gioco fermo.15:16

16' Ilicic sfrutta la pausa del gioco per cambiare le scarpe.15:17

18' GOL! Atalanta-LAZIO 0-1! Rete di Pedro. Cataldi in verticale per Immobile, buco di Demiral, Musso riesce a respingere la prima conclusione ma non può nulla sul tap-in di Pedro.15:20

20' PILLOLA STATISTICA: Pedro ha trovato il gol in due presenze consecutive per la seconda volta in Serie A, dopo le gare contro Udinese e Benevento nell'ottobre 2020.15:21

22' Zapata si defila sulla sinistra, Acerbi anticipa Pasalic.15:24

24' Possesso dei nerazzurri, i biancocelesti si difendono con ordine.15:26

25' Lancio per Zappacosta, Reina arriva prima.15:26

26' Traversone di Koopmeiners, Zapata non riesce nella sponda per Pasalic.15:27

27' Ilicic dai 20 metri, destro murato da Marusic.15:28

29' Maehle dal fondo, Ilicic sbaglia il controllo in area.15:30

31' Zappacosta scatta sulla fascia ma è pescato in offside.15:32

33' Rimessa lunga di Marusic, Demiral regala il corner.15:35

34' AMMONITO Luiz Felipe, in ritardo su Zappacosta.15:36

36' Zapata se ne va sulla sinistra, nessun compagno è pronto a centroarea.15:37

38' Azione prolungata dei nerazzurri, Freuler sbaglia la rifinitura per Zapata.15:39

40' Zapata aggancia al limite, ottima chiusura di Acerbi.15:42

42' Scintille tra Freuler e Luis Alberto, Guida riporta la calma.15:44

44' Ripartenza di Immobile, Demiral lo ferma in angolo.15:46

45' Un minuto di recupero.15:47

45'+1' Sugli sviluppi del corner, sinistro di Immobile, a lato.15:47

45'+1' GOL! ATALANTA-Lazio 1-1! Rete di Zapata. All'ultimo secondo, Marusic si perde Zapata che penetra in area e da posizione defilata infila Reina con un destro violento.



45'+2' FINE PRIMO TEMPO. Atalanta-Lazio 1-1, Zapata risponde a Pedro.15:49

Gara tattica ed equilibrata, nerazzurri più propositivi ma poco precisi, i biancocelesti colpiscono alla prima occasione con Pedro lesto a ribattere in rete una parata di Musso su Immobile. Anche Zapata, in pieno recupero, sfrutta l'unico errore difensivo dei laziali, pareggiando con un destro angolato.15:52

Gasperini ha bisogno di trovare maggiore qualità nelle giocate sulla trequarti, Ilicic e Pasalic in ombra; Sarri dovrebbe evitare cali di baricentro e di concentrazione.15:54

46' COMINCIA LA RIPRESA. Atalanta-Lazio 1-1, nessun cambio durante l'intervallo.16:02

48' Sulla falsa riga della prima frazione, avvio dai ritmi blandi.16:07

50' Freuler dai 25 metri, destro centrale, nessun problema per Reina.16:09

52' Lovato rischia al limite della propria area, il rimpallo con Pedro termina sul fondo.16:16

53' Zapata s'incunea in area, Luiz Felipe riesce a fermarlo in scivolata.16:11

55' OCCASIONE LAZIO! Punizione battuta velocemente da Cataldi, altra ingenuità di Demiral, sinistro di Immobile, Musso d'istinto.16:13

56' Zappacosta rientra sul sinistro, tiro sporcato in angolo da Acerbi.16:14

57' Sventagliata di Ilicic, cross sbilenco di Koopmeiners, Reina agguanta la sfera.16:15

58' Milinkovic-Savic scodella per Pedro, colpo di tacco per Immobile, fallo di mano dell'attaccante biancoceleste.16:16

59' SOSTITUZIONE ATALANTA. Gasperini richiama Pasalic e inserisce Malinovskiy.16:20

61' Pedro se ne va sulla sinistra ma non riesce a crossare prima che la palla esca.16:20

63' Fase interlocutoria della gara, le palla ristagna a centrocampo.16:21

64' Luis Alberto in profondità per Immobile, Musso arriva prima.16:22

65' Ilicic guadagna angolo, colpo di testa di Koopmeiners, sul fondo.16:22

67' Lancio per Zapata, Reina esce dalla propria area e lo anticipa di petto.16:25

67' SOSTITUZIONE ATALANTA. Finisce la gara di Ilicic, è il momento di Muriel.16:25

67' SOSTITUZIONE ATALANTA. Il 17enne Scalvini prende il posto di Lovato.16:26

68' SOSTITUZIONE LAZIO. Luis Alberto lascia il campo a favore di Basic.16:27

70' Punizione di Malinovskiy, direttamente sulla barriera.16:28

71' Corner di Koopmeiners, sinistro di Muriel contrato da Basic.16:29

73' Marusic cerca Immobile, lancio fuori misura.16:31

74' GOL! Atalanta-LAZIO 1-2! Rete di Immobile. Pedro ruba palla a de Roon e apre per Basic, cross basso verso Immobile, piattone alle spalle di Musso.



76' PILLOLA STATISTICA: Quinta rete per Ciro Immobile contro l'Atalanta in Serie A, la seconda non su calcio di rigore dopo quella dell'agosto 2016.16:36

77' SOSTITUZIONE LAZIO. Fuori Cataldi, dentro Lucas Leiva.16:35

77' SOSTITUZIONE LAZIO. Staffetta sulla trequarti tra Felipe Anderson e Raul Moro.16:36

78' AMMONITO Demiral, intervento da tergo su Immobile.16:38

79' Cross di Maehle, Luiz Felipe spazza in angolo.16:37

80' Koopmeiners addomestica per Maehle, destro in curva.16:38