Grazie per aver seguito la diretta di Napoli-Salernitana e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A.17:15

Spinto dal Maradona, il Napoli parte subito forte alla ricerca del vantaggio, sfiorato due volte di testa da Osimhen, che prima spara a lato e poi trova la grande risposta di Ochoa. Nel finale del primo tempo ci prova anche Anguissa con un tiro al volo da fuori, ma il portiere messicano è ancora una volta reattivo. Nella ripresa la squadra di Spalletti legittima il dominio territoriale con il gol che sembra indirizzarla verso il matematico Scudetto: al 62' il neoentrato Raspadori batte un corner in mezzo per Olivera, che di testa suoera Ochoa. Il Maradona impazzisce di gioia e il Napoli sfiora il raddoppio prima con Elmas (che ha preso il posto di Lozano) e poi con Kvaratskhelia. A sei minuti più recupero dalla festa, però, Dia riceve un calcio di punizione battuto velocemente da Kastanos, salta Osimhen con un tunnel e scarica un sinistro sotto l'incrocio del secondo palo, trovando il pareggio. Gli azzurri si ributtano a testa bassa nell'area granata e vanno vicini al nuovo vantaggio ancora con Kvaratskhelia e con il neoentrato Simeone, ma non sfondano il muro eretto da Paulo Sousa.17:14

Non è oggi il giorno della matematica vittoria del terzo titolo da parte del Napoli, che sarà costretto ad aspettare almeno fino a giovedì, quando riproverà a conquistarlo alla Dacia Arena contro l'Udinese. Aumentano comunque a 18 i punti di vantaggio della squadra di Spalletti sulla Lazio seconda, aspettando il match della Juventus, che stasera avrà la possibilità di portarsi a -17, in caso di successo sul campo del Bologna. Nono risultato utile consecutivo, invece, per la Salernitana, che mantiene sette punti di vantaggio sul Verona terzultimo e fa un altro piccolo passo verso l'aritmetica salvezza.17:05

90'+8' FISCHIO FINALE: NAPOLI-SALERNITANA 1-1. La rete di Dia rimanda la festa Scudetto della squadra di Spalletti.16:57

90'+7' Fallo in attacco di Osimhen. Finiscono probabilmente qui le speranze del Napoli di vincere lo Scudetto nella giornata di oggi.16:56

90'+7' Si riprende ora.16:55

90'+6' Marcenaro ferma il gioco per un colpo subito da Kastanos.16:55

90'+5' Fallo di Bohinen su Ndombelé. Questo calcio di punizione sarà probabilmente l'ultima occasione per il Napoli.16:54

90'+4' Continua a premere il Napoli. La Salernitana è tutta nella sua area.16:53

90'+2' OCCASIONE PER SIMEONE! Il numero 18 del Napoli raccoglie un pallone vagante in area e prova a girarlo in porta, ma trova la risposta di Ochoa, che mette in corner.16:52

90'+2' ESPULSO Paulo Sousa, cacciato da Marcenaro per le eccessive proteste.16:51

90' Segnalati cinque minuti di recupero.16:50

90' Quinta sostituzione per il Napoli. Richiamato in panchina André-Frank Zambo Anguissa, minuti per Tanguy Ndombélé.16:50

89' Quarta sostituzione per il Napoli. Stanislav Lobotka lascia spazio a Giovanni Simeone.16:49

89' È tornato subito a spingere il Napoli, incitato dal Maradona alla ricerca del gol Scudetto.16:48

87' OCHOA SALVA SU KVARATSKHELIA! Il georgiano riceve sul lato sinistro dell'area e calcia a giro sul secondo palo. Il portiere della Salernitana si allunga e para anche questo tiro.16:46

86' Quinta sostituzione per la Salernitana. Non ne ha più Flavius Daniliuc, al suo posto Matteo Lovato.16:45

84' GOL! Napoli-SALERNITANA 1-1! Rete di Boulaye Dia! Calcio di punizione battuto velocemente da Kastanos per l'ex Villarreal, che riceve sulla destra, salta con un tunnel Osimhen e calcia benissimo con il sinistro sul secondo palo, battendo Meret e trovando il pareggio.



Guarda la scheda del giocatore Boulaye Dia16:45

83' Espulso un componente della panchina della Salernitana.16:43

82' Terza sostituzione per il Napoli. Esce Mathías Olivera, entra Juan Jesus.16:42

80' KVARATSKHELIA VICINISSIMO AL 2-0! Raspadori cambia gioco per il georgiano, che punta Daniliuc, si sposta il pallone sul sinistro e calcia cercando il secondo palo, ma la sua conclusione finisce fuori di centimetri.16:40

78' OSIMHEN DA LONTANO! Il nigeriano raccoglie un pallone vagante ai 20 metri e prova subito a sorprendere Ochoa da fuori. Il portiere della Salernitana recupera la posizione e respinge.16:38

76' KASTANOS DA FUORI! Il cipriota riceve ai 20 metri, controlla con il sinistro e calcia forte sul palo di Meret, che si distende e blocca a terra.16:35

75' AMMONITO Lorenzo Pirola, in ritardo su Elmas.16:34

75' Piatek riceve sul vertice destro del limite dell'area e cerca la conclusione sul primo palo, ma non trova la porta.16:34

73' AMMONITO Flavius Daniliuc, che ha fermato irregolarmente Osimhen.16:33

71' AMMONITO Mathías Olivera per una trattenuta ai danni di Dia.16:32

70' Paulo Sousa risistema i suoi abbassando Kastanos nel ruolo di esterno destro a tutta fascia, con Sambia dall'altra parte. Bohinen fa coppia con Coulibaly a centrocampo, mentre Piatek si piazza al centro dell'attacco, con Botheim e Dia alle sue spalle.16:30

68' Quarta sostituzione per la Salernitana. Fuori Pasquale Mazzocchi, dentro Salomon Sambia.16:28

68' Terza sostituzione per la Salernitana. Richiamato in panchina Domagoj Bradarić, inizia la partita di Emil Bohinen.16:28

68' Seconda sostituzione per la Salernitana. Tonny Vilhena lascia spazio a Krzysztof Piątek.16:27

66' ELMAS A UN PASSO DAL RADDOPPIO! Azione personale del macedone, che parte dalla fascia destra e giunge fino all'interno dell'area, prima di provare il mancino a incrociare sul secondo palo. Palla larga di pochi centimetri.16:26

64' Esplosione di gioia al Maradona. Atmosfera incredibile nello stadio del Napoli, che ora è più vicino allo Scudetto.16:23

62' GOL! NAPOLI-Salernitana 1-0! Rete di Mathías Olivera! Corner a uscire del neontrato Raspadori, che trova l'uruguaiano sul primo palo. Olivera anticipa tutti e batte Ochoa incrociando la conclusione di testa.



Guarda la scheda del giocatore Mathías Olivera16:22

60' Seconda sostituzione per il Napoli. Finisce la partita di Piotr Zieliński, al suo posto Giacomo Raspadori.16:21

60' Prima sostituzione per il Napoli. Esce Hirving Lozano, entra Eljif Elmas.16:19

59' Ancora nessuna occasione per entrambe le squadre in questi primi 14 minuti della ripresa.16:18

56' Zielinski raccoglie una respinta corta di Pirola provando una rovesciata dall'interno dell'area, ma la sua conclusione finisce sul fondo.16:16

56' Calcio di punizione dall'esterno battuto in mezzo da Kastanos e prolungato involontariamente all'indietro da Osimhen. Meret interviene bloccando senza problemi.16:15

55' AMMONITO Piotr Zieliński, in ritardo su Kastanos.16:14

54' Scelta curiosa di Zielinski, che raccoglie un pallone vagante al limite dell'area e, invece di provare un'invitante conclusione di controbalzo, cerca un assist per un compagno che non c'è.16:13

51' Kvaratskhelia riceve al limite dell'area, si gira spostandosi il pallone sul destro e fa partire un tiro a giro sul secondo palo che non si abbassa in tempo e finisce alto.16:10

50' Spartito conforme a quello del primo tempo: Salernitana chiusa nella sua metà campo e Napoli che muove il pallone alla ricerca di spazi.16:09

47' Corner corto di Zielinski per Kvaratskhelia e cross insidioso sul secondo palo del georgiano. Ochoa esce e allunga la traiettoria con un pugno.16:07

47' Botheim si piazza nella stessa posizione che era occupata da Candreva, ma mettendo in campo caratteristiche molto più offensive dell'ex Inter.16:06

46' SI RIPARTE! Comincia il secondo tempo di Napoli-Salernitana. Si ricomincia con il risultato di 0-0.16:05

46' Prima sostituzione per la Salernitana. Fuori Antonio Candreva, dentro Erik Botheim.16:04

Il Napoli ha bisogno di un lampo per trovare la rete che potrebbe mettere in discesa la partita che può valere lo Scudetto. La squadra di Spalletti ha tenuto in mano il pallino del gioco per tutto il primo tempo, ma ha faticato a trovare spazio nell'ultimo terzo di campo, affidandosi agli uno contro uno di Kvaratskhelia, finora ben controllato da Mazzocchi e Daniliuc. Poco intraprendenti, finora, sia Anguissa che Zielinski, mentre Lozano ha dimostrato di potersi rendere pericoloso con i cross per Osimhen. Perfetta, almeno nei primi 45 minuti, la prestazione difensiva della Salernitana, che ha chiuso tutti i varchi rendendo inefficaci gli attacchi azzurri, ma ha poi faticato a ripartire, affidandosi poco alle scorribande in campo aperto di Dia.16:04

Quarantacinque minuti di dominio territoriale da parte del Napoli, che raramente, però, è riuscito a rendersi pericoloso dalle parti di Ochoa. La squadra di Spalletti ha provato a trovare subito la rete del vantaggio, dopo un minuto, con un colpo di testa di Osimhen su cross di Lozano, terminato sul fondo. È proprio con lo stesso fondamentale che il nigeriano ha avuto la più grande occasione del primo tempo, staccando benissimo su calcio di punizione di Zielinski e trovando una grande risposta di Ochoa. Nel finale tentativo da fuori di Anguissa, respinto anche questo dal portiere messicano. Nessun pericolo, invece, dalle parti di Meret.15:54

45'+2' FINE PRIMO TEMPO: NAPOLI-SALERNITANA 0-0. Non si sblocca il match del Maradona.15:47

45' Concesso un minuto di recupero.15:45

42' ANGUISSA AL VOLO DA FUORI! L'ex centrocampista del Fulham raccoglie un pallone vagante al limite stoppandolo con il petto e se lo accomoda sul sinistro, provando il tiro al volo. Ochoa risponde ancora presente respingendo verso l'esterno.15:42

39' Tiro-cross insidioso di Zielinski, che cerca Lozano sul secondo palo, rischiando invece di trovare la porta. Il pallone, però, finisce sul fondo.15:39

38' Se la cava anche stavolta la Salernitana, che riesce a difendersi bene.15:38

37' Buon calcio di punizione guadagnato sull'esterno da Olivera. Zielinski è pronto con l'ennesimo pallone nell'area granata.15:37

34' Possesso palla alla ricerca di spazi da parte del Napoli. La Salernitana si rintana tutta nell'ultimo terzo di campo, difendendosi in modo ordinato.15:34

31' Corner a uscire di Zielinski per il colpo di testa di Rrahmani, che prende il tempo a tutti ma non trova la porta.15:31

30' Mezz'ora di gioco. Non si sblocca il match del Maradona.15:30

27' Si fa vedere anche la Salernitana, con Mazzocchi che crossa in mezzo trovando una deviazione di Olivera. Questa mette in difficoltà Meret, che non se la sente di bloccare e allontana con un pugno.15:28

26' Gioco fermo un paio di minuti per uno scontro aereo tra Zielinski e Vilhena. Tutto ok per entrambi, che riprendono regolarmente il loro posto in campo.15:26

23' CHE PARATA DI OCHOA! Altro calcio di punizione battuto sul secondo palo da Zielinski, stavolta per Osimhen, che anticipa tutti e colpisce di testa, trovando la risposta reattiva del portiere messicano.15:24

23' Pressione continua da parte del Napoli, che continua a tenere la Salernitana nella propria trequarti difensiva.15:23

20' Bel duello fisico tra Mazzocchi e Kvaratskhelia. Ha la meglio il capitano della Salernitana, che anticipa il georgiano e guadagna anche calcio di punizione.15:20

17' Di Lorenzo cerca la profondità per lo scatto di Osimhen, ma sbaglia la misura del lancio, che finisce direttamente sul fondo.15:17

15' Giropalla prolungato del Napoli, che fatica a trovare spazi nell'attentissimo schieramento ospite.15:15

12' Occasione per Olivera, che riceve un passaggio a rimorchio di Anguissa al limite dell'area e calcia di prima aprendo il piattone. Conclusione larga.15:13

10' Zielinski batte un calcio di punizione dalla fascia destra sul secondo palo alla ricerca di Kim Min-jae, che anticipa tutti cercando una sponda per Di Lorenzo, il quale non riesce però a trovare il pallone.15:10

7' Ancora un cross di Lozano, ancora un colpo di testa di Osimhen. Stavolta la conclusione del nigeriano è centrale e finisce tra le braccia di Ochoa.15:07

5' Continua a premere il Napoli, la Salernitana si difende e fatica a ripartire.15:04

2' PRIMA OCCASIONE PER IL NAPOLI! Contropiede degli azzurri con Lozano che scappa sulla destra e crossa in mezzo per Osimhen, il quale colpisce di testa cercando il primo palo, ma non trova la porta.15:02

CALCIO D'INIZIO! Comincia Napoli-Salernitana. Il primo pallone della sfida è giocato dai padroni di casa.15:00

Quasi tutto pronto allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Tra pochi minuti l'arbitro Matteo Marcenaro darà il via al match.14:55

Due cambi per Paulo Sousa rispetto alla formazione schierata nel turno precedente, nel 3-0 contro il Sassuolo. Daniliuc si riprende il posto da titolare nella difesa a tre con Gyomber e Pirola, mentre torna a giocare dall'inizio anche Mazzocchi, schierato sulla fascia destra con Bradaric dall'altra parte e Kastanos avanzato sulla trequarti al fianco di Candreva. Il centravanti è Dia, con Piatek e Botheim che partono inizialmente fuori. Ancora indisponibili, invece, Fazio, Crnigoj e Valencia.14:54

Spalletti si gioca la partita che può valere lo Scudetto con i suoi titolarissimi, dovendo rinunciare soltanto a Mario Rui e Matteo Politano. Al posto del terzino portoghese gioca Mathias Olivera, mentre Rrahmani riprende posto al centro della difesa al fianco di Kim Min-jae. Torna titolare Zielinski a centrocampo, con Ndombelé che parte dalla panchina. Il tridente d'attacco è quello formato da Lozano, Osimhen e Kvaratskhelia, mentre Simeone recupera, ma solo per essere impiegato a gara in corso.14:51

FORMAZIONI UFFICIALI - La Salernitana si schiera in campo con un 3-4-2-1: Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Vilhena, Coulibaly, Bradaric; Kastanos, Candreva; Dia. A disposizione: Sepe, Fiorillo, Lovato, Bronn, Troost-Ekong, Nicolussi Caviglia, Maggiore, Bohinen, Iervolino, Sambia, Botheim, Piatek, Bonazzoli.14:48

FORMAZIONI UFFICIALI - Il Napoli si schiera in campo con un 4-3-3: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Min-jae, M. Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. A disposizione: Gollini, Marfella, Ostigard, J. Jesus, Bereszynski, Demme, Gaetano, Elmas, Ndombelé, Zedadka, Zerbin, Raspadori, Simeone.14:46

La formazione di Paulo Sousa, però, non verrà al Diego Armando Maradona a fare da spettatrice. I granata, infatti, hanno bisogno di punti per raggiungere il prima possibile la matematica salvezza. Quattordicesima in classifica, la Salernitana ha al momento sette punti di vantaggio sul terzultimo posto, occupato dal Verona, ed è reduce da otto risultati utili consecutivi (due vittorie e sei pareggi). L'ultima sconfitta incassata dai granata, e anche l'unica con Paulo Sousa in panchina, è datata 19 febbraio, in casa contro la Lazio.14:42

È il giorno del Napoli. La squadra di Luciano Spalletti ha la possibilità di laurearsi oggi campione d'Italia, con sei giornate d'anticipo sulla fine del campionato e a 33 anni di distanza dall'ultimo Scudetto conquistato dai partenopei. Dopo la sconfitta a Milano contro l'Inter, infatti, la Lazio non potrebbe più raggiungere in classifica gli azzurri, nel caso in cui questi ultimi vincessero la loro gara odierna contro la Salernitana.14:37

Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta di Napoli-Salernitana, gara valida per la 32esima giornata di Serie A.14:33