Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie A!20:06

Il Milan vola a 18 punti portandosi a +11 sulla Lazio che rimane ferma a 7 lunghezze. Nel prossimo turno, post Champions League e prima della sosta, il rossoneri andranno a far visita al Genoa, mentre i biancocelesti ospiteranno l'Atalanta.20:06

Il Milan batte la Lazio e mantiene la testa della classifica aspettando il risultato dell'Inter. Partita bloccata e molto tattica nel primo tempo e che si sblocca nella ripresa grazie alla rete di Pulisic, Okafor nel finale chiude la pratica. Su entrambi i gol assist di Leao.19:57

90'+6' Fine partita: MILAN - LAZIO 2-0.19:56

90'+4' Gol di Pedro che mette la palla sotto l'incrocio, ma Immobile si trovava in posizione di fuorigioco.19:55

90'+3' La Lazio prova a chiudere in avanti, il Milan si difende.19:53

90' Ci saranno 5 minuti di recupero.19:50

88' GOL! MILAN - Lazio 2-0! Rete di Okafor. Scatto di Leao sulla sinistra e allungo su Casale, dal fondo mette la palla al centro per Okafor che a porta vuota insacca.



Guarda la scheda del giocatore Noah Okafor19:49

87' Ci prova Isaksen da fuori area. palla alta sopra la traversa.19:47

86' Cartellino giallo per Maignan per perdita di tempo.19:46

83' Cartellino giallo per Theo Hernández che stende Isaksen sulla trequarti.00:29

82' Dentro Chukwueze nel Milan che prende il posto di Pulisic.19:42

82' Nella Lazio entra Isaksen per Zaccagni.19:42

82' Zaccagni per Luis Alberto che prova la conclusione dalla distanza. Palla alta sopra la traversa.19:41

78' Ci prova Reijnders che prende palla al limite, finta due volte e conclude da posizione defilata ma colpisce l'esterno della rete.19:38

77' PULISIC! Ancora tutto solo prova la conclusione di prima dal limite dell'area. Provedel con i pugni salva la propria porta.19:37

76' Subito conclusione di Pedro da fuori area. Blocca Maignan.19:35

75' Entra Pedro per Felipe Anderson.19:35

75' Due cambi nella Lazio, entra Immobile per Castellanos.19:34

74' Stacco di Tomori da calcio d'angolo, Provedel blocca sicuro.19:34

73' MUSAH! Pulisic serve al centro dalla destra, la palla finisce a Musah che controlla con il destro e calcia di potenza. Provedel smanaccia in angolo.19:34

72' Lazio in controllo del pallone e alla ricerca di varchi, ora è il Milan ad essere molto compatto dietro.19:32

70' Florenzi per Calabria.19:30

70' Pobega prende il posto di Adli.19:29

70' Cambi anche nel Milan, dentro Okafor per Giroud.19:29

67' Dentro Kamada per Guendouzi.19:27

67' Sostituzione nella Lazio, entra Vecino per Rovella.19:27

65' Cartellino giallo per Leao che ferma irregolarmente una ripartenza di Luis Alberto.19:25

64' Cartellino giallo per Romagnoli che tampona Musah a metà campo.19:24

63' Reazione Lazio, prova a sterzare Zaccagni al limite dell'area, conclusione con il destro, palla a lato.19:22

60' GOL! MILAN - Lazio 1-0! Rete di Pulisic. Leao servito in profondità sulla sinistra mette un pallone morbido in area, Pulisic solo dal dischetto dell'area di rigore calcia al volo e trafigge Provedel.



Guarda la scheda del giocatore Christian Pulisic19:22

56' Calcio d'angolo per il Milan, Adli crossa in area, parabola alta e palla che dopo un batti e ribatti si spegne sul fondo.19:16

51' Cartellino gialo per Marusic che stende Leao a metà campo.19:10

49' Il Milan è ripartito premendo sull'acceleratore. Lazio compatta dietro.19:07

46' Inizia il secondo tempo di MILAN - LAZIO. Si riparte senza sostituzioni.19:05

Partita molto intensa, piena di contrasti ma corretta. Sono poche le occasioni da rete, Lazio pericolosa con Felipe Anderson che ci prova piú volte senza però trovare la porta. Il Milan sfiora il gol nel finale con Giroud, ma Provedel è reattivo. Nei rossoneri si fa male Loftus Cheek, problemi muscolari, al suo posto Musah.18:49

45'+2' Fine primo tempo: MILAN - LAZIO 0-0.18:48

45' Ci saranno 2 minuti di recupero.18:46

45' OCCASIONE MILAN! Giroud sotto porta calcia di prima di destro su assist si Musah, Provedel è reattivo, la palla finisce tra i piedi di Reijnders che prova il colpo di tacco ma scheggia il palo.18:46

42' Molti palloni recuperati in mezzo al campo e continue ripartenze. Cresce l'intensità in questo finale di primo tempo.18:44

38' Numero di Leao sulla fascia sinistra e cross morbido in area, non ci arriva Giroud, palla deviata in angolo da Hysaj18:39

33' LEAO! Il portoghese prende palla sulla sinistra, uno contro uno con Marusic e conclusione con il mancino sul primo palo. Provedel smanaccia in angolo.18:34

29' Problema muscolare per Loftus Cheek, al suo posto entra Musah.18:29

26' Conclusione di Felipe Anderson dalla distanza, palla a lato.18:27

24' Continuano i duelli sopratutto in mezzo al campo, una partita molto tattica e che trova pochi spazi per entrambe le squadre.18:25

20' Venti minuti di gioco, partita bloccata ma intensa.18:21

16' Prova la conclusione Zaccagni da posizione defilata. Blocca Maignan.18:17

13' FELIPE ANDERSON! Ripartenza veloce della Lazio, Zaccagni serve Felipe Anderson che si invola verso la porta e conclude con il sinistro, ma colpisce l'esterno della rete.18:14

12' Ancora nessun tiro in porta ma il Milan prova a guadagnare metri.18:12

7' Calcio d'angolo Lazio, batte tagliato Luis Alberto ma spazza la difesa rossonera.18:07

4' Avvio di gara intenso, molto gioco in mezzo al campo e contrasti duri sin da subito.18:04

1' FISCHIO D’INIZIO DI MILAN - LAZIO. Arbitra Massa.18:00

Nel Milan dopo il turno di riposo torna dal primo minuto Giroud che guiderà l'attacco con ai suoi lati Pulisic e Leao, anche lui partito dalla panchina contro il Cagliari. Confermato Adli in mezzo al campo. In difesa spazio a Kjaer che prende il posto di Thiaw, in porta rientra Maignan. Nella Lazio novità Castellanos come terminale offensivo, Immobile parte fuori. Confermati Zaccagni e Felipe Anderson nel tridente, mentre a centrocampo gioca Guendouzi. In difesa recupera l'ex Romagnoli che affiancherà Casale.17:05

Formazione LAZIO (4-3-3): Provedel - Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj - Guendouzi, Rovella, Luis Alberto - Zaccagni, Castellanos, Felipe Anderson. A disposizione: Sepe, Mandas, Gila, Lazzari, Patric, Pellegrini, Cataldi, Kamada, Vecino, Immobile, Isaksen, Pedro.17:01

Formazione MILAN (4-3-3): Maignan - Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez - Loftus Cheek, Adli, Reijnders - Pulisic, Giroud, Leao. A disposizione: Mirante, Sportiello, Bartesaghi, Florenzi, Pellegrino, Thiaw, Musah, Pobega, Romero, Chukwueze, Jovic, Okafor.17:00

Precedenti a San Siro che sorridono al Milan che ha vinto sei delle ultime sette gare in casa contro la Lazio in Serie A, i biancocelesti sono però in ripresa e quest'anno in trasferta hanno già fatto bottino pieno in casa dei campioni d'Italia.14:39

Il Milan va a caccia di conferme dopo le vittorie con Verona e Cagliari che gli hanno permesso di riagganciare la vetta della classifica. La Lazio, reduce anch'essa dai tre punti contro il Torino, proverà a proseguire la risalita dopo un avvio di campionato complicato.14:30