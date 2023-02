La Roma dopo l'eliminazione in Coppa Italia va a caccia di punti per rimanere in zona Champions League. All'Olimpico arriva un Empoli in un ottimo stato di forma con l'ultima sconfitta che risale a inizio novembre contro il Napoli. Da allora quattro vittorie e tre pareggi.14:36

Nella Roma in avanti ci sono i titolarissimi Dybala e Pellegrini pronti a supportare Abraham. In porta Rui Patricio, con Mancini, Smalling e Ibanez a completare la difesa. A centrocampo spazio a Cristante e Matic. El Shaarawy e Zalewski laterali a tutta fascia. Risponde l'Empoli con Satriano e Caputo in attacco, dietro a loro Baldanzi. In mezzo al campo il terzetto composto da Akpa Akpro, Marin e Bandinelli. Difesa a quattro con Ebuehi, De Winter, Luperto e Parisi. In porta Vicario.17:22