Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Stadio Giuseppe Meazza

Città: Milano

Capienza: 80074 spettatori19:56 Fonte: Gettyimages

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Inter-Genoa, gara valida per la 27a giornata di Serie A.19:56

L’Inter di Simone Inzaghi ospita il Genoa di Alberto Gilardino nel posticipo del lunedì sera, con la squadra nerazzurra che ha la possibilità di allungare ancora sulla Juventus e avvicinarsi ulteriormente alla conquista del 20esimo scudetto nella sua storia.19:56

I nerazzurri stanno vivendo un periodo d’oro e arrivano al match odierno con una serie di dieci vittorie consecutive in campionato. L’ultimo pareggio risale proprio al match di andata contro il Genoa, con il risultato di 1-1 del 29 dicembre scorso. Inzaghi ritrova tra i convocati giocatori importanti come Acerbi e Thuram, a cui si aggiunge un Frattesi in dubbio fino a pochi giorni fa. Ancora ai box, invece, Calhanoglu.19:56

Il Genoa arriva a San Siro con la consapevolezza di navigare in acque tranquille della classifica, con ben dieci lunghezze di vantaggio rispetto alla zona retrocessione. La squadra di Gilardino, però, non vuole rischiare di inceppare in brutte figure e vuole continuare ad esprimere un buon calcio, nel tentativo di strappare punti importanti contro la prima della classe.19:56

Nonostante il match si svolga di lunedì sera, San Siro questa sera ospiterà più di 70 mila spettatori. Molta affluenza anche da parte dei tifosi genoani, che si presentano a Milano in più di 4 mila.19:56

FORMAZIONI UFFICIALI: L’Inter scende in campo con un 3-5-2: Sommer – Pavard, De Vrij, Carlos Augusto – Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco – Sanchez, Lautaro.19:57

Inzaghi scioglie i dubbi e schiera Sanchez dal primo minuto al fianco di Lautaro, con Arnautovic dalla panchina. In mezzo al campo toccherà ancora ad Asllani, affiancato da Barella e Mkhitaryan. Sulle fasce chanche dal primo minuto per Dumfries, con Dimarco sulla fascia opposta. Carlos Augusto arretra sul terzetto difensivo, con quest’ultimo che verrà completato da De Vrij e Pavard. In porta Sommer.19:57

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Genoa si dispone con un 3-5-2: Martinez – De Winter, Bani, Vasquez – Sabelli, Frendrup, Badelj, Messias, Martin – Gudmundsson, Retegui.19:57

Gilardino ripropone gli stessi undici visti la scorsa settimana contro l’Udinese: tra i pali Martinez, con il trio De Winter, Bani e Vasquez a proteggere la porta. Linea a cinque a centrocampo formata da Sabelli, Frendrup, Badelj, Messias e Martin. Davanti non si tocca la coppia composta da Gudmundsson e Retegui.19:57