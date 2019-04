LIVE SASSUOLO - CHIEVO 2-0 SERIE A 2018/2019. LA DIRETTA DELLA PARTITA

SASSUOLO IN VANTAGGIO! DEMIRAL!

Cross dalla destra di Lirola, Demiral salta più in alto di tutti e batte Sorrentino

L'arbitro va al VAR per controllare un possibile fallo a inizio azione

GOL ANNULLATO PER FALLO SU BOURABIA! SI RIMANE SUL 1-0 PER IL SASSUOLO!

16'

Proteste del Chievo per un contatto in area fra Peluso e Cesar, ma per arbitro e VAR lasciano proseguire il gioco