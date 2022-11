LIVE ATALANTA - NAPOLI 1-2 SERIE A 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Aggiorna Diretta-Live

Stadio: Gewiss Stadium

Città: Bergamo

Capienza: 26724 spettatori17:28

Gewiss Stadium, l'Atalanta di Gasperini ospita la prima in classifica Napoli, con la squadra di Spalletti reduce dall'indolore sconfitta contro il Liverpool.17:28

Seconda contro prima, vero big match di questa giornata: nelle ultime sette sfide tra Atalanta e Napoli in Serie A, i bergamaschi hanno ottenuto il doppio dei successi rispetto ai partenopei (4 v 2) - tuttavia gli Azzurri hanno vinto la più recente e non riescono a infilare due successi di fila in A contro la Dea dal dicembre 2018 (tre).17:30

Sono ufficiali le formazioni del match: ATALANTA con il 3-4-1-2, Musso - Toloi, Demiral, Scalvini - Hateboer, Pasalic, Koopmeiners, Maehle - Ederson - Lookman, Hojlund.17:35

A disposizione dell'ATALANTA: Rossi, Zapata, Djimsiti, Malinovskiy, Ruggeri, Soppy, de Roon, Sportiello, Zortea, Okoli, Boga.17:36

La formazione del NAPOLI: 4-3-3 per Spalletti, Meret - Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera - Anguissa, Lobotka, Zielinski - Lozano, Osimhen, Elmas.17:37

A disposizione del NAPOLI: Zerbin, Ostigard, Simeone, Raspadori, Marfella, Ndombele, Zedadka, Sirigu, Politano, Gaetano, Mário Rui, Demme, Zanoli.17:39

Gasperini punta su Lookman e Hojlund in avanti, alle loro spalle Ederson, con Malinovskyi e Zapata che partono dalla panchina. Pasalic e non de Roon in mediana, Scalvini nel trio di difesa.17:40

Spalletti si trova a dover gestire la pubalgia di Kvaratskhelia, la scelta nel tridente con Osimhen e Lozano ricade su Elmas. Confermatissimo il centrocampo, Olivera e no Mario Rui sulla sinistra.17:41

Dirige il match l'arbitro Maurizio Mariani.17:42

1' INIZIA ATALANTA - NAPOLI! Primo pallone per gli ospiti.18:00

2' Atalanta con la classica maglia nerazzurra, Napoli in completo bianco con spalline azzurre.18:01

2' Squadre partite fortissimo, Napoli con il possesso palla, pressing furioso della Dea.18:01

3' Demiral anticipa Osimhen e lancia il contropiede, il pallone di Lookman per Hojlund intercettato da Olivera.18:03

4' OCCASIONE ATALANTA! Lancio per Lookman che serve ancora Hojlund, conclusione di prima intenzione della punta respinta da Meret!18:04

5' Osimhen si libera in area dopo il tocco di Elmas, Demiral ci mette una pezza ma azione fermato per fuorigioco.18:05

6' Scatenato Lookman, la punta scappa sulla sinistra e crossa al centro: allontana Kim.18:06

7' Conclusione di Hateboer dopo una respinta corta di Olivera, l'ex Getafe respinge con il corpo.18:07

8' Cross dalla trequarti di Olivera, sul secondo palo Lozano non arriva per la deviazione.18:09

9' Pasalic praticamente a uomo su Lobotka, Ederson in mediana.18:10

10' Maehle chiede e trova il triangolo con Lookman, gran chiusura di Lobotka che guadagna anche la rimessa dal fondo.18:10

11' Zielinski lancia centralmente Olivera, l'uruguaiano porta palla ma si scontra contro Toloi, che lo ferma.18:11

12' Hojlund scappa via a Juan Jesus, l'ex Roma recupera e riesce a chiudere in angolo.18:13

13' Torre di Demiral dopo il corner di Koopmeiners, allontana Anguissa.18:13

14' Atalanta che ora aspetta compatta nella propria metá campo, pressando peró su Lobotka e Zielinski: Gasperini non vuole far ragionare le due menti partenopee.18:15

15' Conclusione di Koopmeiners dal limite, deviazione di Zielinski in angolo.18:15

16' DOPPIA OCCASIONE PER L'ATALANTA! Hojlund non riesce a spingere in porta il pallone da pochi passi, sulla respinta di Di Lorenzo arriva Demiral di forza: Kim in angolo!18:16

17' Controllo VAR per un eventuale tocco di mano di Osimhen: gioco momentaneamente fermo, Mariani va a vedere le immagini. 18:17

18' CALCIO DI RIGORE PER L'ATALANTA! Punito il braccio destro di Osimhen, penalty per la Dea.18:18

19' GOL! ATALANTA - Napoli 1-0! Rete su Rigore di Ademola Lookman. Penalty perfetto della punta, palla forte sotto il sette con Meret spiazzato.



20' Si rompe l'equilibrio della partita, Atalanta in vantaggio con il rigore di Lookeman dopo aver sfiorato il gol in due occasioni con Hojlund.18:21

21' Lozano travolto da Maehle, Gasperini come sempre accetta l'uno contro uno anche se davanti a un velocista come il messicano.18:21

22' Hateboer chiude su Lobotka, primo angolo della partita per il Napoli.18:23

23' GOL! Atalanta - NAPOLI 1-1! Rete di Victor Osimhen. Schema su angolo che porta Zielinski al cross: pallone perfetto sul secondo palo, l'ariete di testa batte Musso!



24' Dura meno di cinque minuti il vantaggio dell'Atalanta, partita che ritorna in paritá!18:24

25' Ancora Osimhen, la punta in area viene anticipato all'ultimo dall'uscita di Musso.18:25

26' Hojlund prova il tacco per il rimorchio di Pasalic, attento Juan Jesus che allontana.18:26

28' Possesso palla del Napoli che si sta appoggiando tanto a Zielinski, con il polacco cheti sta muovendo molto per eludere le marcature pensate da Gasperini.18:28

29' Koopmeiners in ritardo su Zielinski: punizione dalla sinistra per il Napoli.18:29

30' Colpo di testa di Anguissa, palla alta sopra la traversa.18:30

31' Scontro veramente fisico tra Osimhen e Demiral, il turco riesce in questa occasione a limitare la punta partenopea.18:31

32' Altra gran chiusura di Demiral che capisce l'autolancio di Lozano e ferma il messicano.18:31

33' Di Lorenzo anticipa Lookman, che spesso si apre sulla sinistra per ricevere e puntare il terzino.18:32

34' Buon momento per la Dea, Atalanta con tutti i suoi effettivi nella metá campo del Napoli.18:34

35' GOL! Atalanta - NAPOLI 1-2! Rete di Eljif Elmas. Osimhen riesce a superare Demiral e crossa al centro, il macedone stoppa e con il sinistro batte Musso anche grazie alla deviazione di Hateboer.



Guarda la scheda del giocatore Eljif Elmas18:36

36' AMMONITO Merih Demiral. Giallo al difensore per proteste: l'ex Juventus chiedeva il fallo di Osimhen nella azione del gol. 18:36

37' A terra Osimhen dopo uno scontro con Demiral: Mariani, molto vicino, lascia continuare il gioco per poi fermarlo per verificare le condizioni della punta.18:37

39' ZIELINSKI! Conclusione da ottima posizione, palla troppo debole peró per impensierire Musso.18:39

40' Atalanta che ora fatica nel pressing, Ederson costretto al fallo tattico per fermare la discesa di Lobotka.18:39

41' Lancio per Hojlund, attento Meret in uscita al limite della sua area.18:40

42' Olivera passa di forza su Hateboer, cross basso per Elmas: la conclusione del macedone é murata da Demiral.18:41

43' HATEBOER! Cross di Scalvini, conclusione del quinto che Olivera devia a pochi passi dalla porta!18:42

43' Contropiede Napoli: Lozano corre e trova il cross basso per Osimhen, la pinta anticipata in angolo da Scalvini.18:42

45' Due i minuti di recupero.18:45