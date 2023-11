Un'occasioni per entrambe le squadre. La Fiorentina con una vittoria si riavvicinerebbe al quarto posto, occupato dal Napoli, mentre i bianconeri, con i tre punti, eviterebbero la fuga dell'Inter, ora a +5 in classifica.18:19

Nella Fiorentina ci sono Barak e Mandragora dal primo minuto. Out invece Milenkovic. Dietro alla punta Beltran, chance per Kouame. Nella Juventus parte dalla panchina Vlahovic, gioca Kean assieme a Chiesa in attacco. Ancora out Danilo, difesa a tre con Gatti, Bremer e Rugani.20:05