LIVE SPEZIA - LAZIO 0-1 SERIE A 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Lo Spezia ospita al Dino Manuzzi di Cesena la Lazio, in questo anticipo delle 15.00 del sabato della decima giornata di Serie A.14:04

La sfida contro il Bruges di Champions League é alle porte, ma la squadra di Simone Inzaghi non puó concedersi passi falsi in campionato, soprattutto di fronte ad un sorprendente Spezia che sta vivendo un ottimo momento di forma.14:09

L’unico confronto tra Spezia e Lazio tra Serie A, Serie B e Coppa Italia è arrivato nella coppa nazionale nel maggio 1941: successo esterno biancoceleste per 5-2 nei quarti di finale del torneo.14:15

La formazione della LAZIO: 3-5-2 per Inzaghi, che opta per Reina - Luiz Felipe, Acerbi, Radu - Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic - Pereira, Immobile.14:12

Italiano decide per due cambi rispetto alla sfida con i Cagliari: dentro Chabot e Ferrer, fuori Erlic e Sala. A centrocampo Estevez preferito a Bartolomei, in attacco il solito Nzola con Farias e Gyasi.14:20

Inzaghi deve pensare alla Coppa ma decide di schierare i suoi big: Acerbi in difesa, Milinkovic Savic, Leiva e Luis Alberto a centrocampo, Immobile in attacco. A supportare la punta della nazionale ci sará Pereira, mentre in porta Reina preferito a Strakosha.14:21