LIVE LAZIO - VERONA 0-0 SERIE A 2019/2020. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Passaggio sbagliato di Faraoni per Zaccagni: rimessa laterale per i biancocelesti.20:52

Calcio di punizione per l'Hellas: Rrahmani e Kumbulla salgono a saltare.20:54

Miguel Veloso cerca Kumbulla sul secondo palo, ma il difensore dell'Hellas Verona viene anticipato da Lulic. Meglio la squadra di Juric in questi primi minuti.20:55

Faraoni commette fallo ai danni di Immobile: calcio di punizione per la Lazio. Luis Alberto e Lucas Leiva sul pallone.20:58

Calcio di punizione battuto male da Luis Alberto: rimessa dal fondo per l'Hellas.20:59

IMMOBILE! Prima occasione da gol per la Lazio: Immobile si libera della marcatura di Rrahmani e calcia in porta, Silvestri respinge il tiro con i piedi.21:05

Calcio di punizione dal limite dell'area per la Lazio: Milinkovic si incarica della battuta.21:08

La conclusione di Milinkovic-Savic sbatte sulla barriera, tutto da rifare per i biancocelesti.21:09

Cross dalla destra di Luis Alberto, Silvestri in uscita blocca il pallone.21:11

Rimane a terra Borini dopo un contrasto con Lucas Leiva: l'attaccante dell'Hellas Verona sembra comunque in grado di proseguire il match.21:12

Cartellino giallo per Milinkovic-Savic.21:14

CI PROVA CAICEDO! Conclusione troppo debole per poter impensierire Silvestri.21:19

LUCAS LEIVA! Che occasione per la Lazio: la deviazione di Rrahmani poteva costare cara alla squadra di Juric, ma il pallone termina di poco fuori. Calcio d'angolo per i biancocelesti.21:20

SILVESTRI SALVA SU LUIS ALBERTO! Lo spagnolo ci prova dalla distanza, Silvestri si distende deviando il pallone in calcio d'angolo.21:22

49'

Lancio in profondità di Acerbi per Immobile che non riesce però a controllare il pallone.21:49