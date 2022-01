Grazie per aver seguito la diretta di Lazio-Empoli e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A.16:43

90 minuti divertentissimi allo Stadio Olimpico, in cui succede davvero di tutto. Nel primo tempo, l'Empoli si porta sul doppio vantaggio tra il 6' e l'8', segnando prima con Bajrami su calcio di rigore (fallo di Strakosha su Di Francesco) e poi con Zurkowski. Al 14' la Lazio riapre il match con il colpo di testa di Immobile e la prima frazione termina sul risultato di 1-2. Dopo l'intervallo, i biancocelesti rientrano bene in campo e trovano il pareggio al 66' con l'inserimento efficace di Milinkovic-Savic. L'Empoli sembra essere in difficoltà, ma al 75' ripassa in vantaggio con il gol di Di Francesco, arrivato al termine di una grande azione personale di Marchizza. Cinque minuti dopo Giua annulla la rete del pari firmata da Patric per un tocco di mano e a 3 minuti dalla fine Vicario para il rigore di Immobile. I padroni di casa trovano il pareggio soltanto nel recupero, con Milinkovic-Savic che al 93' firma la doppietta con un colpo di testa.16:43

Un punto a testa tra Lazio ed Empoli, che si conferma squadra sempre ostica in trasferta. Il pari va ovviamente meglio ai toscani, che si portano a quota 28 punti, restando a meno quattro proprio dai biancocelesti. La squadra di Sarri non trova la terza vittoria consecutiva e non sfrutta a pieno il turno favorevole, visti gli scontri diretti in chiave Champions League tra Milan e Roma e tra Juventus e Napoli.16:33

90'+8' Fischio finale di LAZIO-EMPOLI: 3-3. Pareggio pirotecnico all'Olimpico.16:29

90'+5' AMMONITO Filippo Bandinelli per una trattenuta su Lazzari.16:26

90'+3' GOL! LAZIO-Empoli 3-3! Rete di Sergej Milinković-Savić! Zaccagni rientra sul destro e crossa sul secondo palo per il serbo, che prende il tempo a Viti e Marchizza e batte Vicario.



Guarda la scheda del giocatore Sergej Milinkovic-Savic16:26

90' Segnalati sette minuti di recupero.16:22

89' Quarta sostituzione per la Lazio. Esce Elseid Hysaj, entra Manuel Lazzari.16:22

87' VICARIO PARA IL RIGORE! Immobile incrocia il tiro, Vicario intuisce e respinge.16:21

86' AMMONITO Sebastiano Luperto. Era diffidato, salterà il prossimo turno.16:18

86' CALCIO DI RIGORE PER LA LAZIO! Giua punisce la sbracciata di Luperto su Immobile.16:18

84' Continua il forcing della Lazio alla ricerca del gol del pareggio.16:16

81' GOL ANNULLATO ALLA LAZIO! Dopo l'on field review, Giua decide di annullare il gol di Patric per un tocco di mano del difensore spagnolo.16:13

80' Check del VAR in corso per un possibile tocco di mano di Patric. Gioco fermo all'Olimpico.16:11

75' GOL! Lazio-EMPOLI 2-3! Rete di Federico Di Francesco! Marchizza salta Luiz Felipe, entra in area e serve il numero 11 che, tutto solo nell'area piccola, deve solo spingere in porta il gol del nuovo vantaggio ospite.



Guarda la scheda del giocatore Federico Di Francesco16:10

74' Quinta sostituzione per l'Empoli. Esce Samuele Ricci, entra Mattia Viti.16:07

73' Quarta sostituzione per l'Empoli. Fuori Andrea La Mantia, entro Andrea Pinamonti.16:05

71' AMMONITO Luis Alberto per proteste.16:03

68' LAZIO A UN PASSO DAL 3-2! Azione insistita dei biancocelesti con Marusic che prende il fondo e mette palla dietro, Ismajli devia e Vicario riesce ad allontanare la minaccia. Il pallone arriva a Immobile, il cui tiro viene parato ancora dal portiere dell'Empoli. Il capitano della Lazio recupera il pallone e lo scarica per Milinkovic-Savic, la cui conclusione termina alta.16:01

66' GOL! LAZIO-Empoli 2-2! Rete di Sergej Milinković-Savić! Felipe Anderson crossa in area, il serbo si inserisce e incrocia la conclusione al volo, battendo Vicario.



Guarda la scheda del giocatore Sergej Milinkovic-Savic15:58

63' Terza sostituzione per l'Empoli. Nedim Bajrami lascia spazio a Leo Štulac.15:55

62' AMMONITO Adam Marušić per un fallo al limite dell'area su Di Francesco.15:54

59' Terza sostituzione per la Lazio. Fuori Pedro, dentro Mattia Zaccagni.15:52

59' Seconda sostituzione per la Lazio. Esce Danilo Cataldi, entra Lucas Leiva.15:52

59' CI HA PROVATO LUIS ALBERTO! Grande azione della Lazio che coinvolge Felipe Anderson, Immobile e Milinkovic-Savic, il quale appoggia con la suola per il tiro di prima di Luis Alberto, a centimetri dal palo.15:51

58' Ripartenza dell'Empoli culminata con il tiro da fuori di Bandinelli, che finisce piuttosto alto.15:50

55' Ritmo altissimo anche in questo inizio di secondo tempo. Si va da una parte all'altra del campo senza pause.15:47

52' AMMONITO Pedro per un'entrata dura su Ricci.15:44

50' Altra conclusione da fuori della Lazio, con Luis Alberto che prova a sorprendere Vicario sul primo palo, ma non trova la porta.15:42

49' Resta a terra Stojanovic, colpito duro sulla caviglia da Pedro.15:41

46' CHE OCCASIONE PER PEDRO! Marchizza perde palla in uscita, Immobile serve immediatamente Pedro al limite e lo spagnolo calcia di prima, ma la sua conclusione termina alta di poco.15:39

46' Comincia il secondo tempo di LAZIO-EMPOLI. Si riparte dal risultato di 1-2.15:37

46' Seconda sostituzione per l'Empoli. Fuori Szymon Żurkowski, dentro Filippo Bandinelli.15:37

La squadra di Sarri punterà probabilmente sulla velocità di Felipe Anderson per mettere in difficoltà Marchizza, già ammonito durante il primo tempo. Un'altra arma tattica che l'Empoli potrebbe soffrire è la palla lunga a cercare Milinkovic-Savic, fisicamente più strutturato di tutti i difensori toscani. Andreazzoli, da parte sua, probabilmente non modificherà il proprio approccio tattico, cercando di attendere e poi far girare il pallone per colpire la Lazio in contropiede.15:31

Partita divertentissima allo Stadio Olimpico di Roma, dove l'Empoli si porta immediatamente sul doppio vantaggio, segnando al 6' e all'8'. Prima il calcio di rigore assegnato da Giua per fallo di Stakosha su Di Francesco viene trasformato da Bajrami, poi Zurkowski è il più lesto a raccogliere una palla vagante in area di rigore, trovando il gol del raddoppio. La reazione della Lazio è veemente e si concretizza al 14', con il colpo di testa vincente di Immobile, servito perfettamente da Milinkovic-Savic. La partita va avanti su ritmi altissimi, con le due squadre che vanno entrambe vicine al gol. La Lazio, in particolare, ha anche colpito una traversa con Felipe Anderson.15:28

45'+3' Finisce il primo tempo di LAZIO-EMPOLI: 1-2. Toscani in vantaggio all'Olimpico.15:21

45' Concessi tre minuti di recupero.15:18

43' Bella uscita da parte di Vicario, che anticipa la conclusione di Milinkovic-Savic, trovato in area di rigore da un traversone di Hysaj.15:15

40' Ci ha provato Pedro! Lo spagnolo rientra sul destro al limite dell'area e prova il tiro potente, che finisce alto di poco sopra la traversa della porta di Vicario.15:13

37' Altro tentativo da fuori di Milinkovic-Savic, la cui conclusione di collo viene deviata da Zurkowski e termina in corner.15:09

36' PILLOLA STATISTICA: Per la prima volta nella sua storia l'Empoli ha segnato due gol nei primi otto minuti di una gara di SerieA.15:08

33' AMMONITO Riccardo Marchizza per un intervento in ritardo su Felipe Anderson.15:06

33' Prima sostituzione per l'Empoli. Non ce la fa nemmeno Fabiano Parisi, entra Riccardo Marchizza.15:05

32' Altra interruzione all'Olimpico. Problema muscolare anche per Parisi, che resta a terra dolorante.15:04

31' OCCASIONE PER LA LAZIO! Calcio d'angolo di Luis Alberto, smanacciata di Vicario, colpo di testa a botta sicura di Luiz Felipe, ma Luperto si sostituisce al suo portiere e sventa la minaccia.15:03

29' TRAVERSA DI FELIPE ANDERSON! Ripartenza perfetta della Lazio, con Hysaj che ruba palla a Ricci e serve Luis Alberto. Lo spagnolo entra in area e lascia il pallone di tacco a Felipe Anderson, che controlla e calcia colpendo la parte alta della traversa.15:02

27' Tentativo dal limite da parte di Milinkovic-Savic, il cui mancino a giro finisce tra le braccia sicure di Vicario.14:59

26' Ci ha provato Immobile! Il capitano della Lazio entra in area, si porta il pallone sul sinistro e calcia sul primo palo. Vicario è attento e blocca.14:58

25' Prima sostituzione per la Lazio. Non ce la fa Francesco Acerbi, al suo posto Patric.14:57

23' Gioco fermo a Roma. Acerbi si accascia a terra per un problema muscolare e chiama immediatamente il cambio.14:55

21' Ritmo altissimo e partita splendida all'Olimpico. La Lazio spinge alla ricerca del pareggio, ma l'Empoli ha già dimostrato di poter far male in contropiede.14:54

18' AMMONITO Luiz Felipe per un'entrata dura su Parisi.14:50

16' CHE CHIUSURA DI ACERBI! Altra grande azione dell'Empoli, con La Mantia che taglia alle spalle della difesa biancoceleste, viene servito da Di Francesco e mette un cross basso che attraversa l'area piccola e viene allontanato da Acerbi prima che possa intervenire Henderson.14:49

14' GOL! LAZIO-Empoli 1-2! Rete di Ciro Immobile! Bel cross sul primo palo di Milinkovic-Savic, Immobile anticipa tutti e batte Vicario spizzando il pallone di testa sul secondo palo.



Guarda la scheda del giocatore Ciro Immobile14:47

13' Reazione rabbiosa al doppio svantaggio della Lazio, che alza il ritmo per mettere in difficoltà gli avversari.14:45

10' AMMONITO Fabiano Parisi per una trattenuta su Felipe Anderson.14:42

8' GOL! Lazio-EMPOLI 0-2! Rete di Szymon Żurkowski! Grande azione dei toscani con Stojanovic che serve Bajrami in area di rigore. L'albanese fa partire un tiro-cross sul primo palo, Di Francesco viene fermato da Luiz Felipe, ma sul pallone vagante si avventa Zurkoswki che, tutto solo, non ha difficoltà a battere Strakosha.



Guarda la scheda del giocatore Szymon Zurkowski14:42

6' GOL! Lazio-EMPOLI 0-1! Rete di Nedim Bajrami! Il numero 10 ospite spiazza Strakosha e porta in vantaggio i toscani.



Guarda la scheda del giocatore Nedim Bajrami14:40

4' CALCIO DI RIGORE PER L'EMPOLI! Malinteso tra Hysaj e Strakosha, con il portiere albanese che arriva in ritardo sul retropassaggio del compagno e stende Di Francesco.14:37

Fischio d'inizio di LAZIO-EMPOLI. Il primo pallone del match è giocato dagli ospiti.14:32

Quasi tutto pronto allo Stadio Olimpico. Tra pochi istanti l'arbitro Antonio Giua darà il via al match.14:30

Andreazzoli cambia l'attacco rispetto al match perso contro il Milan. Finisce in panchina il capocannoniere della squadra, Andrea Pinamonti, mentre Cutrone non è disponibile. Al loro posto partono titolari La Mantia e Di Francesco. Una modifica anche in difesa, dove Ismajli rileva Romagnoli.14:30

Sarri ritrova Ciro Immobile dal primo minuto, tornato disponibile dopo essersi negativizzato dal Covid. Titolari anche Luis Alberto e Hysaj, fuori nel match vinto a Venezia. Confermato Strakosha in porta, mentre Pedro e Felipe Anderson vincono il ballottaggio con Zaccagni, che parte dalla panchina.14:28

FORMAZIONI UFFICIALI: L'Empoli si schiera in campo con un 4-3-1-2: Vicario - Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi - Zurkowski, Ricci, Henderson - Bajrami - La Mantia, Di Francesco. A disposizione: Ujkani, Furlan, Pezzola, Viti, Marchizza, Fiamozzi, Stulac, Bandinelli, Asllani, Pinamonti, Mancuso.14:26

FORMAZIONI UFFICIALI: La Lazio si schiera in campo con un 4-3-3: Strakosha - Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj - Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto - Felipe Anderson, Immobile, Pedro. A disposizione: Reina, Adamonis, Patric, Vavro, Radu, Lazzari, Leiva, Basic, A. Anderson, Zaccagni, Muriqi, Raul Moro.14:23

L'Empoli, invece, vuole tornare a vincere dopo il pareggio in casa dello Spezia e la sconfitta interna contro il Milan, arrivata nell'ultima sfida del 2021. L'ultimo successo dei toscani è datato 12 dicembre, allo Stadio Maradona di Napoli. Proprio in trasferta gli uomini di Andreazzoli hanno ottenuto cinque delle loro otto vittorie totali, battendo anche la Juventus.14:19

Gli uomini di Maurizio Sarri e quelli di Aurelio Andreazzoli tornano in campo dopo la sosta natalizia. I padroni di casa sono ottavi in classifica con 31 punti, quattro in più degli ospiti, al nono posto. La Lazio è reduce da due vittorie consecutive contro Genoa e Venezia e cerca continuità per inseguire la zona Champions, al momento distante 7 punti.14:16

Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta di Lazio-Empoli, gara valida per la ventesima giornata di Serie A.14:12