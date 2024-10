Dopo la vittoria in inferiorità numerica in Champions contro il Lipsia, la Juventus torna con la testa sul campionato, con l'obiettivo di allungare la striscia positiva e rispondere a Inter e Napoli vittoriose negli anticipi. Ancora zero gol subiti in Serie A dalla Vecchia Signora, un record che la squadra di Thiago Motta vuole prolungare anche contro il Cagliari11:36