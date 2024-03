Grazie per aver seguito con noi la diretta di Napoli-Torino, arrivederci al prossimo turno di Serie A.22:46

Nella prossima di campionato il Napoli sarà ospite dell'Inter, mentre il Torino affronterà l'Udinese.22:46

Partita divertentissima tra Napoli e Torino: dopo una prima frazione scoppiettante condita da diverse occasioni degne di nota, nel secondo tempo arrivano i tanti attesi gol. Ad aprire le danze è Kvaratskhelia, autore di uno splendido scambio con Mario Rui e di una conclusione in spaccata precisa e fredda per il vantaggio. Pochi minuti dopo arriva il pareggio di Sanabria, protagonista di una rete sensazionale in rovesciata. Nonostante un Kvara travestito da superman, il Napoli non riesce a vincere e strappa soltanto un punto contro un Torino sempre molto ostico.22:45

90'+7' Fine partita: NAPOLI-TORINO 1-1 (61' Kvaratskhelia, 64' Sanabria)22:43

90'+3' Altra gransissima occasione per il Napoli, sempre con Kvaratskhelia che sfiora nuovamente la rete con un missile terra area che si spegne di pochissimo sopra l'incrocio dei pali.22:39

90'+3' Sostituzione Napoli: esce Stanislav Lobotka, entra Jesper Lindstrøom.22:38

90'+2' Cross teso di Kvaratskhelia e traiettoria particolare che si abbassa all'ultimo e termina sulla traversa. Non preciso Di Lorenzo nel tapin.22:37

88' Sostituzione Torino: esce Raoul Bellanova, entra Valentino Lazaro.22:34

88' Sostituzione Torino: esce Karol Linetty, entra Mërgim Vojvoda.22:34

86' Altra grandissima giocata di Kvaratskhelia che da fuori area lascia partire una conclusione potentissima di destro, ma ancora una volta sulla propria strada trova un Milinkovic reattiivo nella respinta.22:32

84' Dopo quasi 85 minuti di gioco, il conto totale dei tiri è di 15 per il Napoli (7 in porta) e 11 per il Torino (2 in porta).22:31

79' Sostituzione Napoli: esce Mário Rui, entra Mathías Olivera.22:26

76' Sostituzione Torino: esce Koffi Djidji, entra Saba Sazonov.22:24

73' Occasione per il Napoli con Osimhen che da posizione super defilata incrocia di destro, trovando però sulla propria strada un attento Milinkovic-Savic.22:24

68' Sostituzione Napoli: esce Matteo Politano, entra Giacomo Raspadori.22:17

67' Sostituzione Napoli: esce Piotr Zieliński, entra Hamed Junior Traorè.01:15

64' GOL! Napoli-TORINO 1-1! Rete di Antonio SANABRIA! Il centravanti del granata sfrutta una carambola sugli sviluppi da calcio d'angolo e con una rovesciata pazzesca supera Meret per il gol del pareggio.



63' Sostituzione Torino: esce Pietro Pellegri, entra Antonio Sanabria.22:10

61' GOL! NAPOLI-Torino 1-0! Rete di KVICHA KVARATSKHELIA! L'attaccante del Napoli costruisce l'azione dalla corsia di sinistra, chiude l'uno due con Mario Rui perfetto nell'assist e batte Milinkovic con una splendida spaccata.



58' Il Napoli si affaccia nuovamente in attacco con Osimhen e Anguissa: quest'ultimo arriva al tiro incrociato di sinistra, ma poco dopo viene segnalata la sua posizione di fuorigioco.22:05

54' Occasione da calcio d'angolo per il Torino con Zapata che anticipa Ostigard di testa e conclude però fuori dallo specchio della porta difeso da Meret.22:00

50' Problemi fisici per Politano: costretto all'ingresso in campo lo staff medico del Napoli.21:56

46' Inizia il secondo tempo di NAPOLI-TORINO!21:51

Per provare a rompere l'equilibrio entrambi gli allenatori potrebbero attingere dalle panchine: Raspadori e Simeone nel Napoli, Sanabria e Okereke nel Torino.21:34

Nonostante le 0 reti segnate, il primo tempo di Napoli-Torino è tutt'altro che noioso. I protagonisti principali sono soprattutto i portieri: da una parte Milinkovic-Savic, autore di due interventi pazzeschi, entrambi su Kvara servito perfettamente da Politano, dall'altra invece Meret, bravo a dire di no in maniera reattiva su un missile di Zapata. Tante emozioni, diversi scontri, ma 45 minuti terminati a reti vergini.21:34

45'+4' Finisce il primo tempo di NAPOLI-TORINO!21:34

45'+3' Cartellino giallo per Alessandro Buongiorno.21:34

45' Sono stati concessi 3 minuti di recupero.21:30

43' Altra super occasione per il Napoli: cross preciso di Politano per Kvaratskhelia che si tuffa e di testa mira all'angolino: ancora una volta bravissimo Milinkovic Savic nell'intervento che evita il vantaggio del Napoli.21:29

39' Cartellino giallo per Juan Jesus.21:24

35' Cartellino giallo per Victor Osimhen.21:21

31' Cartellino giallo per Duván Zapata.21:17

28' Una carambola favorisce Zapata che al limite dell'area lascia partire un missile rasoterra: bravissimo però Meret che con velocità e reattività incredibili riesce ad evitare un gol che sembrava certo.21:14

23' Altra occasione per il Napoli, sempre con Osimhen ben servito da Anguissa che lo pesca perfettamente in area: il nigeriano però, di testa, conclude di parecchio fuori a lato.21:09

19' Ancora il Napoli che orchestra in attacco con una buona trama offensiva targata Kvaratshelia-Zielisnki, con Osimhen che non riesce però a concludere come vorrebbe da posizione ravvicinata.21:08

16' Altra grande occasione per il Napoli, questa volta con Osimhen che di testa non riesce ad inquadrare lo specchio della porta da posizione ravvicinata.21:04

14' Grandissima occasione per il Napoli con Kvaratskhelia: il georgiano si presenta a tu per tu in area con Milinkovic, ma quest'ultimo si supera con un grandissimo intervento.21:00

9' Risponde il Napoli con un'azione personale di Politano che semina il panico tra la difesa granata e guadagna un calcio d'angolo. Sugli sviluppi del croner seguente però il Torino si difende bene e non corre rischi.20:55

4' Inizia in maniera particolarmente convinta il Torino: Osimhen commette fallo e per i granata c'è subito un'occasione sugli sviluppi di calcio di punizione. I partenopei si difendono però bene ed evitano pericoli.20:49

1' Inizia il primo tempo di NAPOLI-TORINO!20:45

Dopo il successo per 3-0 nella gara d’andata, il Torino potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali contro il Napoli in Serie A per la seconda volta nell’era dei tre punti a vittoria in Serie A, dopo il 2008/09.20:09

Il Torino è l’avversario contro cui il Napoli ha pareggiato più sfide nella sua storia in Serie A: 55 su 139 (completano il quadro 51 successi partenopei e 33 vittorie granata) – l’ultimo pareggio tre le due formazioni in campionato risale al 23 dicembre 2020 (1-1 al Maradona).20:09

Le scelte di Juric: a sorpresa c'è Pellegri in attacco con Sanabria che scivola in panchina. A sinistra gioca Rodriguez a tutta fascia con Masina che ricoprirà invece il braccetto di sinistra. In mediana spazio a Gineitis e Linetty.20:09

Le scelte di Calzona: torna Zielinski dal primo minuto in mediana, mentre in difesa gioca Ostigard al posto dell'infortunato Rrahmani, con Mario Rui che vince il ballottaggio con Olivera per la corsia di sinistra.20:07

Panchina Torino: Gemello, Popa, Sanabria, Sazonov, Kabic, Lazaro, Okereke, Vojvoda, Savva.20:06

Panchina Napoli: A disposizione: Contini, Gollini, Natan, Traoré, Rrahmani, Olivera, Simeone, Lindstrom, Mazzocchi, Dendoncker, Raspadori.20:06

Formazione TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic - Djidji, Buongiorno, Masina - Bellanova, Linetty, Gineitis, Rodriguez - Vlasic - Pellegri, Zapata.20:04

Formazione NAPOLI (4-3-3): Meret - Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui - Anguissa, Lobotka, Zielinski - Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.20:04

Il Napoli è reduce dalla vittoria in casa per 2-1 sulla Juventus, mentre il Torino arriva dal pareggio per 0-0 con la Fiorentina.20:03

Benvenuti alla diretta della partita della 28^ giornata di Serie A, si affrontano Napoli e Torino.20:02