LIVE INTER - SAMPDORIA 3-1 SERIE A 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Giuseppe Meazza

Città: Milano

Capienza: 80074 spettatori15:18

Al Meazza, va in scena la sfida tra Inter e Sampdoria, incontro valevole per la trentacinquesima giornata di Serie A.15:18

La squadra di Antonio Conte, già laureatasi aritmeticamente Campione d’Italia nello scorso turno, affronta la Sampdoria di Claudio Ranieri tra le mure amiche.17:48

I blucerchiati, attualmente al nono posto in classifica, cercano continuità di risultati dopo la vittoria in casa contro la Roma.15:19

Ecco le formazioni: 3-5-2 per l’Inter: Handanovic - Bastoni, Ranocchia, D’Ambrosio - Hakimi, Vecino, Eriksen, Gagliardini, Young - Sanchez, Lautaro. A disposizione: Padelli, Radu, de Vrij, Skriniar, Darmian, Brozovic, Perisic, Sensi, Lukaku, Pinamonti.17:15

4-4-2 per la Sampdoria: Audero - Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello - Candreva, Thorsby, Adrien Silva, Jankto - Keita, Ramirez. A disposizione: Letica, Ekdal, Verre, Torregrossa, Askildsen, Regini, Yoshida, Gabbiadini, Ferrari, Léris, Quagliarella, Damsgaard.17:16

Conte effettua ampio turnover ed affida l’attacco alla coppia Sanchez-Lautaro. In difesa, davanti a Handanovic, vengo schierati Ranocchia, D’Ambrosio e Bastoni mentre a centrocampo, trovano posto Vecino, Eriksen e Gagliardini con Hakimi e Young sugli esterni.17:16

Ranieri conferma il modulo 4-4-2 con l’ex di turno Keita Balde a guidare il reparto offensivo affiancato da Ramirez. In mezzo al campo, vengono scelti Thorsby e Silva con Candreva e Jankto sulle fasce. In difesa, l’allenatore dei blucerchiati conferma Colley e Tonelli come coppia centrale con Bereszynski e Augello a presidiare le corsie laterali.17:17

1' Inizia il primo tempo di INTER-SAMPDORIA. Dirige la gara l’arbitro Giovanni Ayroldi della sezione AIA di Molfetta.18:04

3' Giropalla dell'Inter. I nerazzurri manovrano orizzontalmente il pallone da una parte all'altro del campo nel tentativo di far scoprire gli ospiti.18:09

4' GOL! INTER-Sampdoria 1-0! Rete di Gagliardini. Lautaro Martinez lavora un buon pallone sulla trequarti e apre in area sulla sinistra per Young. Il laterale inglese crossa rasoterra sul primo palo per l'inserimento in scivolata di Gagliardini che battezza l'angolo basso alla sinistra di Audero. Padroni di casa subito in vantaggio.



Guarda la scheda del giocatore Roberto Gagliardini18:10

6' Era da gennaio che l'Inter non segnava nei primi 9 minuti di gioco in Serie A, in quell'occasione Lukaku contro il Genoa (al primo minuto)18:13

7' Keita Balde, dopo essere liberato di D'Ambrosio, penetra in area dalla sinistra e mette palla sul primo per l'accorrente Ramirez. Il trequartista blucerchiato non centra la porta.18:12

10' Lautaro Martinez premia lo scatto in profondità di Hakimi. Il laterale marocchino, entrato in area sulla destra, calcia da posizione defilata ma Augello in scivolata respinge.18:15

12' Calcio d'angolo dalla sinistra sul primo palo di Candreva. Ranocchia svetta liberando l'area di rigore.18:16

14' Hakimi, dopo aver portato palla dalla propria metà campo fino al limite dell'area, calcia a giro sul primo palo. Audero si distende ed evita che la palla si infili all'angolo basso alla sua destra.18:18

16' Young, dopo un paio di finte ai danni di Bereszynski, prende il fondo sulla sinistra e crossa in area. Tonelli è attento e allontana di testa il pallone.18:20

18' Azione meravigliosa dell'Inter in contropiede con Eriksen che sventaglia per Young che premia lo scatto di Sanchez in area avversaria. L'attaccante cileno serve di tacco l'accorrente Hakimi che calcia debole tra le braccia di Audero. Ayroldi aveva comunque segnalato la posizione di fuorigioco del giocatore ex Manchester United.18:24

20' Calcio d'angolo dalla destra in area di Candreva. Lautaro Martinez, ben posizionato al limite dell'area piccola, rinvia lontano la palla.18:24

22' Sanchez prova l'apertura sulla destra per Hakimi. Il laterale ex Borussia Dortmund si impegna ma non riesce a raggiungere il pallone prima che questo abbia oltrepassato la linea di fondo campo.18:27

24' Sanchez cerca il filtrante per D'Ambrosio in proiezione offensiva. Colley intuisce ed anticipa il difensore nerazzurro in area di rigore.18:28

26' GOL! INTER-Sampdoria 2-0! Rete di Sanchez. Galoppata palla al piede di Gagliardini che si spinge sulla trequarti e mette Sanchez davanti ad Audero. L'attaccante cileno, lasciato colpevolmente libero dalla difesa ospite in area di rigore, non lascia scampo all'estremo difensore blucerchiato siglando la seconda rete per i padroni di casa.



Guarda la scheda del giocatore Alexis Sánchez18:33

28' Alexis Sánchez era già andato a segno in Serie A contro la Sampdoria con l'Inter, nel settembre 2019 - la sua prima rete in nerazzurro in campionato.18:34

31' AMMONITO Tonelli. Il difensore blucerchiato colpisce Lautaro Martinez con una manata in volto.18:35

34' Hakimi effettua un cross dalla fascia destra sul primo palo. Audero, in traiettoria, si impossessa della sfera di gioco.18:40

35' GOL! Inter-SAMPDORIA 2-1! Rete di Candreva. Cross dalla fascia sinistra di Jankto per l'inserimento sul secondo palo di Candreva che buca Handanovic con un tocco debole ma efficace. L'estremo difensore respinge il pallone ma quando questo aveva già varcato la linea di porta.



Guarda la scheda del giocatore Antonio Candreva18:41

36' GOL! INTER-Sampdoria 3-1! Rete di Sanchez. Cross a mezza altezza dalla fascia destra di Hakimi per l'inserimento al centro dell'area di Sanchez. L'attaccante nerazzurro calcia al volo trovando l'angolo basso alla destra di Audero. La squadra di Antonio Conte ristabilisce subito le distanze.



Guarda la scheda del giocatore Alexis Sánchez18:43