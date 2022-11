La squadra di Simone Inzaghi vuole rialzarsi subito dopo la sconfitta rimediata a Torino contro la Juventus, arrivata dopo quattro vittorie consecutive in campionato. Vincendo oggi, i nerazzurri scavalcherebbero i bianconeri (in campo domani) e la Roma, portandosi al quinto posto. In casa l'Inter ha ottenuto cinque successi e collezionato una sola sconfitta per mano della Roma.20:30