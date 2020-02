LIVE INTER - MILAN 0-0 SERIE A 2019/2020. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Giuseppe Meazza

Città: Milano

Capienza: 80018 spettatori20:15

Benvenuti alla diretta di Inter-Milan, l'attesissimo 'Derby della Madonnina'!20:15

L'Inter ha l'opportunità di raggiungere la Juventus in testa alla classifica di Serie A ma per farlo dovrà battere i cugini rossoneri, compito mai semplice20:15

Nella partita d'andata, giocata a settembre, i nerazzurri si imposero per 2-0 con reti di Brozovic e Lukaku20:15

Rispetto ad allora, però, l'Inter non potrà contare sull'infortunato Handanovic e sullo squalificato Lautaro Martinez. Il Milan, invece, ha un Ibrahimovic in più nel motore20:15

Per i nerazzurri, in ogni caso, è obbligatorio vincere: se i tre punti non dovessero arrivare, infatti, l'Inter sarebbe scavalcata al secondo posto dalla Lazio, vittoriosa per 1-0 a Parma20:15

Conte schiera un 3-5-2 con Padelli in porta e Alexis Sanchez accanto a Lukaku in avanti. Per Pioli 4-4-1-1 con Calhanoglu in appoggio a Ibrahimovic20:15

Paolo Maldini nel prepartita a 'Sky': "Negli ultimi anni abbiamo mancato gli appuntamenti con le prime quattro, è ora di invertire la tendenza. Ibra? Sta bene, siamo tranquilli"20:15

Beppe Marotta, ad Inter, a 'Sky': "Questo derby è uno step importante per raggiungere il nostro obiettivo. Il mercato? Non è ora di parlarne, concentriamoci sulla partita"20:15

Il direttore di gara del derby meneghino è il signor Maresca della sezione arbitrale di Napoli20:15

1' E' INIZIATA INTER-MILAN!20:46

2' La prima sortita offensiva è dei rossoneri, ma la conclusione di Ibrahimovic non spaventa gli avversari20:47

3' Il Milan ha iniziato con una discreta intensità, cercando di mettere subito in difficoltà l'Inter20:48

4' Cross di Candreva verso Lukaku, Romagnoli anticipa il bomber belga20:49

5' Kessie e Castillejo si liberano in profondità, Ibrahimovic prova a servire il primo ma sbaglia la misura del passaggio20:50

7' REBIC! Cross basso di Calhanoglu per il croato che colpisce a botta sicura, Godin si oppone col corpo20:52

9' Cross pericoloso di Theo Hernandez per Ibrahimovic, anticipo decisivo di De Vrij20:54

10' PALO DI CALHANOGLU! Diagonale preciso del turco che supera Padelli ma sbatte contro il montante20:55

12' Volata interessante di Ashley Young sulla sinistra, Kjaer con una scivolata manda il pallone in calcio d'angolo20:57

13' Diverse deviazioni sul cross da calcio d'angolo, Donnarumma è attento e blocca il pallone20:58

14' Partita dal ritmo piuttosto alto, il Milan controlla il possesso e l'Inter gioca in ripartenza20:59

16' Doppia conclusione di Rebic verso la porta dell'Inter: la prima viene respinta, la seconda finisce molto lontana dalla porta21:01

18' Ora è l'Inter a provarci, la conclusione di Sanchez viene respinta da Kjaer21:03

19' GODIN! Sugli sviluppi di un calcio d'angolo il centrale uruguaiano stacca meglio di tutti, ma il pallone sfila di poco a lato21:04

20' Maresca richiama Rebic per una manata ai danni di Vecino: l'arbitro opta comunque per l'involontarietà del gesto e non estrae il cartellino21:05

22' Azione insistita del Milan, la difesa nerazzurra rinvia con affanno in calcio d'angolo dopo il cross di Castillejo21:07