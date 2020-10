LIVE MONZA - CHIEVO 1-0 SERIE B 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Il Chievo ha raccolto sei punti nelle ultime due sfide contro il Monza in Serie B, tanti quanti nelle precedenti sei contro i brianzoli nel torneo cadetto (1V, 3N, 2P). Le otto sfide complessive tra le due squadre in B sono state tutte disputate tra il 1997 e il 2001.13:17

Paletta sventaglia per Lepore che prova il traversone al volo, ma non trova nessun compagno. 14:08

27'

CALCIO DI RIGORE PER IL MONZA! Finotto aggancia in area viene colpito da Leverbe, per Abisso non ci sono dubbi: è penalty. 14:33