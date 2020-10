LIVE CITTADELLA - MONZA 1-2 SERIE B 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Pier Cesare Tombolato

Città: Cittadella

Capienza: 7623 spettatori13:52

Lo Stadio Pier Cesare Tombolato sarà il teatro di Cittadella-Monza, sfida valevole per la sesta giornata di Serie BKT 2020/21.13:52

Il Cittadella è reduce da quattro vittorie casalinghe, tenendo sempre la porta inviolata, e non è mai arrivato a quattro successi interni di fila in Serie B.13:53

Il Monza ha vinto entrambi i precedenti in Serie B contro il Cittadella, tutti e due per 1-0, il più recente nel marzo 2001.13:53

Ecco a voi le formazioni. Cittadella in campo col 4-3-1-2: Maniero - Ghiringhelli, Adorni, Frare, Benedetti - Vita, Pavan, Branca - D'Urso, Rosafio, Ogunseye. A disposizione: Perticoni, Iori, Proia, Grillo, Bassano, Cissé, Gargiulo, Mastrantonio, Awua, Kastrati, Cassandro.13:54

4-3-1-2 anche per il Monza di Brocchi: Sommariva - Donati, Bellusci, Paletta, Sampirini - Frattesi, Fossati, Colpani - Boateng - Gytkjær, Dany Mota. A disposizione: Lamanna, Rigoni, Barberis, D'Errico, Bettella, Scaglia, Armellino, Maric, Lombardi, Rubbi, Pirola, Machin.13:55

Tutto pronto al Tombolato, manca sempre meno al fischio d'inizio del match. 13:56

1' INIZIA LA PARTITA! Il Cittadella gioca il primo pallone del match. Dirige l'incontro il signor Daniele Paterna della sezione di Teramo.14:00

2' Possesso palla del Monza, non alza il pressing il Cittadella.14:02

4' Cross di Vita respinto da Bellusci, la palla arriva a Branca che calcia di prima intenzione col mancino e non trova lo specchio della porta di poco. 14:05

6' Fallo di Fossati su Rosafio, punizione da buona posizione per il Cittadella.14:07

7' Da punizione, Benedetti cerca la battuta in porta da lunga distanza: murato. 14:08

8' Traversone tagliato di Frattesi, Adorni è attento e mette in calcio d'angolo.14:09

9' Colpani guadagna un altro tiro dalla bandierina, restano in attacco i biancorossi.14:09

10' CALCIO DI RIGORE PER IL MONZA! Sugli sviluppi del corner, tanta confusione in area del Cittadella: Paterna vede un fallo di mano di Pavan e concede il penalty ai brianzoli.14:12

10' GOL! Cittadella-MONZA 0-1! Rete di Boateng. Dal dischetto, Boateng incrocia col destro e spiazza Maniero. Monza in vantaggio.



Guarda la scheda del giocatore Kevin-Prince Boateng14:11

11' Cerca di reagire il Cittadella, si difende con ordine la compagine di Brocchi. 14:13

12' Giro palla prolungato dei padroni di casa, non alzano il pressing i biancorossi.14:13

13' Fallo di Donati su Branca, punizione Cittadella.14:15

14' Nulla di fatto per i veneti, riparte il Monza da Sommariva.14:15

16' Cerca di abbassare il ritmo il Monza, non ci sta e alza la pressing il Cittadella.14:17

17' CALCIO DI RIGORE PER IL MONZA! Dany Mota s'invola verso l'area di rigore del Cittadella e viene travolto dall'uscita in ritardo di Maniero, per Paterna non ci sono dubbi: è penalty.14:19

17' AMMONITO MANIERO! Intervento in ritardo ai danni di Dany Mota.14:18

18' GOL! Cittadella-MONZA 0-2! Rete di Gytkjær. Dagli 11 metri, Gytkjær calcia ad incrociare col destro: Maniero intuisce, ma non para. Raddoppio Monza. 14:19

19' Reagisce di rabbia il Cittadella, che guadagna un calcio d'angolo grazie a D'Urso. 14:20

20' Da calcio d'angolo, Vita mette in mezzo per Frare che colpisce male di testa non inquadra lo specchio della porta.14:21

23' Vita controlla e calcia col destro da fuori area, palla di poco alta sopra la traversa di Sommariva.14:24

25' Intervento in ritardo di Colpani su Pavan, punizione CIttadella da posizione defilata sulla sinistra.14:25

27' GOL! CITTADELLA-Monza 1-2! Rete di Ghiringhelli. Azione avvolgente del Cittadella, alla fine, Rosafio pennella per Ghiringhelli che arriva in terzo tempo sul secondo palo e schiaccia il pallone in rete di testa. Gara riaperta dal Cittadella.



Guarda la scheda del giocatore Luca Ghiringhelli14:28

28' AMMONITO BENEDETTI! Intervento in ritardo ai danni di Frattesi, punizione per i biancorossi.14:31

30' Tanti falli, gioco continuamente spezzettato in questi ultimi minuti di gara.14:32

31' Fuorigioco di Rosafio, punizione Cittadella.14:32

34' Tackle falloso di Sampirisi su Ghiringhelli, punizione per il Cittadella.14:37

36' Ritmi bassi in questa fase di partita, nessuna delle due squadre riesce a creare occasioni degne di nota.14:38

38' Ragnatela di passaggi del Monza, non riesce a recuperare palla il Cittadella.14:41

40' Donati sbaglia la verticalizzazione per Frattesi e i padroni di casa conquistano una rimessa dal fondo. 14:42

42' Traversone alto di Colpani, Benedetti non si fida e allunga il pallone di testa in rimessa laterale.14:43

43' Boateng cerca lo cambio al volo con Colpani, che non riesce ad arrivare sul pallone. Rimessa dal fondo per i veneti.14:43

45' FINISCE IL PRIMO TEMPO! CITTADELLA-MONZA 1-2! 14:46

Primo tempo in archivio, si torna negli spogliatoi col Monza in vantaggio per 1-2 sul Cittadella. Decidono, per il momento, i gol dal dischetto di Boateng e Gytkjær per il Monza e quello di Ghiringhelli per il Cittadella.14:46

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO! Il Monza muove il primo pallone della ripresa.15:01

47' Alza il baricentro il Cittadella, si difende il Monza.15:05

48' Tanta confusione nel cuore dell'area di rigore del Monza, il Cittadella reclama un fallo di mano di Bellusci: per Paterna non c'è nulla.15:05

49' Possesso Cittadella, non esce il Monza.15:07

50' Vita si scontra con Paletta appena dentro l'area di rigore del Monza, Paterna lascia correre.15:06

52' Azione di contropiede del Cittadella, alla fine, Bellusci contiene Rosafio e salva il Monza. Poi Ogunseye cerca la conclusione in porta, ma viene murato.15:08

53' Rosafio semina il panico nell'area di rigore del Monza, salta Sampirisi e appoggia a rimorchio: Paletta è attento e salva tutto. 15:10

55' Fallo di mano di Boateng, calcio di punizione dal limite dell'area di rigore per il Cittadella.15:11

55' Problemi per Colpani, gioco ancora fermo. 15:12

56' Pronto un doppio cambio nelle fila del Monza. 15:12

57' Sostituzione Monza: esce Andrea Colpani, entra Andrea D'Errico.15:13

57' Sostituzione Monza: esce Marco Ezio Fossati, entra Andrea Barberis.15:13

58' Benedetti calcia la punizione direttamente in porta, palla alta sopra la traversa di Sommariva.15:14

59' Boateng conquista un calcio di punizione nella sua metà campo e fa respirare il Monza.15:15

61' Pressing altissimo del Monza, che vuole tenere il Cittadella nella sua trequarti.15:18

63' Tanti contrasti in mezzo al campo, nessuna delle due squadre riesce ad uscire senza pressione.15:23

65' Possesso Monza, si difende bene il Cittadella.15:24

67' OCCASIONE MONZA! Gytkjær entra in area di rigore e libera il destro ad incrociare: palla fuori di un nulla.15:23

68' Il Monza conquista un calcio di punizione da ottima posizione. 15:26

69' Sostituzione Cittadella: esce Marco Rosafio, entra Karamoko Cissé.15:25

70' Da punizione, Barberis cerca la battuta in porta col destro, la barriera salta e devia il pallone in corner. 15:26

71' Sostituzione Cittadella: esce Ibukun Roberto Kehinde Ogunseye, entra Federico Proia.15:28